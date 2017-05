E vërteta e daljes së sekretit

Shkruar nga VOA

Presidenti amerikan, Donald Trump dënoi ashpër agresionin dhe ambiciet ushtarake të Iranit, pasi mbërriti të hënën në Izrael, vizita e tij e parë në shtetin hebre si udhëheqës i SHBA-së. Para se të fillonte një takim me kryeministrin izraelit, Benjamin Netanjahu, zoti Trump kritikoi ashpër administratën e ish-presidentit Barack Obama për marrëveshjen ndërkombëtare të vitit 2015 që kufizon programin e armëve bërthamore të Iranit në këmbim të heqjes së sanksioneve ekonomike kundër Teheranit."Në vend që të ndihen mirënjohës e të thonë faleminderit, iranianët tashmë ndihen të trimëruar", tha presidenti Trump. "Ne jo vetëm u dhamë atyre një litar shpëtimi, por u dhamë pasuri dhe prosperitet. Ishte një gjë e tmerrshme për Shtetet e Bashkuara të bëheshin pjesë e asaj marrëveshjeje", tha presidenti Trump.Presidenti Trump shfrytëzoi rastin për të mohuar njoftimet në shtyp se kur ai u takua me diplomatë të lartë rusë në Uashington gjatë këtij muaji kishte nxjerrë Izraelin si burim informacioni të klasifikuar për Shtetet e Bashkuara, lidhur me një sulm të mundshëm terrorist të ISIS-it me aeroplanë."Që ta kuptoni, kurrë nuk përmenda fjalën apo emrin e Izraelit. Nuk e përmenda gjatë asaj bisede", tha zoti Trump. "Ata thoshin se unë e bëra, çfarë është e gabuar. Nuk e përmenda kurrë fjalën Izrael".Raportimet mediatike që i referohen bisedës në Shtëpinë e Bardhë thanë se zoti Trump kishte dhënë informacion të mjaftueshëm që zyrtarët rusë të ishin në gjendje të kuptonin burimin e informacionit të fshehtë, që më vonë u zbulua se kishte ardhur prej Izraelit.Më herët, gjatë vizitës së tij presidenti Trump tha se, "ky moment në histori bën thirrje për të forcuar bashkëpunimin ndërsa Izraeli dhe Amerika përballen me kërcënime të përbashkëta nga ISIS-i dhe grupe të tjera terroriste në vende si Irani që sponsorizojnë terrorizmin dhe financojnë dhe nxisin dhunë të tmerrshme jo vetëm këtu, por në të gjithë botën”.Reagon IraniNdërkohë të hënën presidenti i saporizgjedhur i Iranit Hassan Rouhani, tha se marrëdhënia e Iranit me SHBA është një "rrugë me zigzage". Ai e quajti takimin e Presidentit Donald Trump në Arabinë Saudite këtë fundjavë "një shfaqje".Presidenti Rouhani tha gjithashtu se stabiliteti në Lindjen e Mesme nuk mund të arrihet pa ndihmën e Iranit. "Amerikanët nuk e njohin fenë tonë", i tha presidenti Rouhani agjencisë së lajmeve “Associated Press”. Ai tha se shpreson që administrata Trump të përpiqet të kuptojë mjaftueshëm vendin e tij.