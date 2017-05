Bilanci i sulmit terrorist në Britani, janë 22 të vdekur

Shkruar nga A.Shahini

Të paktën 22 veta, përfshirë edhe fëmijë, u vranë dhe 59 të tjerë u plagosën nga pasojat e një shpërthimi të hënën mbrëma në një arenë të Mançesterit ku sapo kishte përfunduar një koncert i yllit të muzikës pop Ariana Grande. Kryeministrja britanike, Theresa May, tha se incidenti po trajtohet si sulm terrorist, më vdekjeprurësi që nga sulmet e korrikut të vitit 2005 në sistemin e transportit në Londër, kur kishin humbur jetën 52 veta.Policia tha se sulmuesi hodhi veten në erë pak pas orës 10 e 33 sipas kohës lokale në arenën që ka hapësirë për 21 mijë veta. Në mesin e të vdekurve ka edhe fëmijë.Zyrtari i policisë së Mançesterit, Ian Hopkins, tha se, "në këtë periudhë besohet se sulmi është kryer nga një person. Përparësi mbetet përcaktimi nëse ai ka vepruar i vetëm apo ishte pjesë e një rrjeti".Ai tha se sulmuesi ka vdekur në arenë. "Ne besojmë se ai mbante me vete një mjet të improvizuar shpërthyes".Të martën rreth mesditës, policia britanike shkroi në Twitter se ka arrestuar një 23-vjeçar në lidhje me sulmin. Arrestimi është kryer në jug të qytetit, tha policia, por pa dhënë hollësi të tjera.Një dëshmitare që kishte ndjekur koncertin tha se kishte dëgjuar një shpërthim të fuqishëm që u pasua nga klithmat dhe vrapi i mijëra njerëzve që po përpiqeshin të largoheshin nga arena.Këngëtarja 23-vjeçare, Ariana Grande, shkroi më pas në rrjetin Twitter: "E dërmuar. Nga zemra, më vjen shumë shumë keq. Nuk kam fjalë". Kryeministrja Theresa May dhe udhëheqësi i laburistëve, Jeremy Corbyn, janë marrë vesh të pezullojnë fushatën për zgjedhjet e parakohshme të 8 qershorit.Tani për tani askush nuk e ka marrë përsipër përgjegjësinë, por zyrtarët amerikanë e krahasuan me sulmet e bashkërenduara të nëntorit të vitit 2015 nga militantët islamikë në sallën e koncerteve Bataclan dhe pjesë të tjera të Parisit, që lanë pas vetes mbi 130 të vrarë.