Parlamenti voton ministrat e rinj teknikë të propozuar nga PD

Shkruar nga A.Shahini

Parlamenti ka votuar emërimin e ministrave të rinj teknikë të Qeverisë Rama që janë propozuar nga kryedemokrati Lulzim Basha.Gjatë seancës së sotme të jashtëzakonshme parlamentare, u votua shkarkimi i ministrave dhe i zv/Kryeministrit dhe u emëruan ministrat e rinj.1-Zv/kryeministri Niko Peleshi shkarkohet me 106 vota proZv/kryeministrja Ledina Mandia emërohet me 119 vota pro dhe 2 vota kundër2-Fatmir Xhafaj shkarkohet me 104 vota, 5 kundër3-Dritan Demiraj emërohet me 107 vota pro, 4 kundërOgerta Manastirliu shkarkohet me 114 vota pro, 4 kundër4-Arben Beqiri emërohet me 118 vota pro, 3 kundërOlta Xhaçka shkarkohet me 113 vota pro dhe 2 kundër5-Xhulieta Kërtusha emërohet me 118 vota pro dhe 3 kundërArben Ahmetaj shkarkohet me 107 vota pro dhe 3 kundër6-Helga Vukaj emërohet me 116 vota pro dhe 2 kundërLindita Nikolla shkarkohet me 109 vota pro dhe 1 kundër7-Mirela Karabina emërohet me 111 vota pro dhe 3 kundërPetrit Vasili shkarkohet me 102 vota pro dhe 10 kundërGazment Bardhi emërohet me 106 vota pro dhe 3 kundër