Shqipëria me vdekjet më të larta në Europë nga ndotja e ajrit

Shkruar nga Monitor

Sipas statistikave të reja të OBSH, Bosnja dhe Hercegovina, Bullgaria, Shqipëria dhe Ukraina kanë normat më të larta të vdekshmërisë evropiane që i atribuohen ndotjes në shtëpi dhe ajër. Shumë nga këto vende të njëjta, duke përfshirë ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë, Poloninë dhe Hungarinë kanë nivelet më të larta mesatare vjetore të ndotjes së ajrit të qytetit.

Të dhënat e reja nga Organizata Botërore e Shëndetësisë tregojnë se vendet e Europës Lindore dhe ato të Ballkanit vuajnë shkallën më të lartë të ndotjes së ajrit dhe vdekjeve të lidhura me ndotjen e ajrit në të gjithë Evropën.Sipas të dhënave, Shqipëria është e treta në Europë për nga vdekshmëria nga ndotja e ajrit, pas Bosnjës dhe Bullgaisë. Shqipëria regjistroi me 166.1 vdekje për 100 mijë banoë. Në të dyja spektret, Bosnja dhe Hercegovina është renditur si performuesi më i keq evropian. Në vitin 2014 Bosnja kishte vetëm më shumë se 55 mikrogramë për metër kub të grimcave të ndotësve, më të vogla se gjerësia e një qime njerëzore, të aftë për të hyrë në mushkëri dhe për të shkaktuar probleme shëndetësore.Kina, e cila është e njohur për problemet me smogun mbytës dhe nivelet kronike të larta të ndotjes së ajrit urban, kishte nivele mesatare në 59.5 mikrogramë për metër kub. Niveli i lartë i ndotjes së ajrit në Bosnje nënkuptonte se në vitin 2012 vendi pësoi rreth 231 vdekje për 100,000 njerëz. Ky numër përfaqëson shkallën më të lartë të vdekjeve në botë në mesin e vendeve të listuara në raportin e OBSH. Vetëm Koreja e Veriut kishte një rezultat më të keq. Deri në 238 njerëz për 100,000 mendohet se kanë vdekur atje nga sëmundjet e lidhura me ndotjen e ajrit, tha OBSH.Performuesit më të mirë të Evropës për mesataret e ndotjes së ajrit dhe vdekjet që lidhen me ndotjen e ajrit përfshijnë të gjithë Skandinavinë, Finlandën, Spanjën, Portugalinë dhe Irlandën. Suedia në vitin 2012 regjistroi më pak se një vdekje për 100,000 vetë për shkak të ndotjes së ajrit dhe kishte mesataren më të ulët të Evropës prej 5,9 mikrogramë ndotës për metër kub.Franca renditet e lartë në mesin e vendeve evropiane me normën mesatare më të ulët të ndotjes së ajrit, por, në rreth 13 mikrogramë ndotës për metër kub, vendi vjen pas Zvicrës dhe Mbretërisë së Bashkuar. Megjithatë, Franca u përfshi në 10 vendet më të mira evropiane me shkallën më të ulët të vdekjeve të lidhura me ndotjen e ajrit.