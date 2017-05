Në prag fushate, 400 tendera me vlerë miliona euro u financuan nga qeveria

Shkruar nga Monitor

Por me afrimin e fushatës zgjedhore, qeveria ka nisur që në muajt e parë të këtij viti të lëvrojë shuma të mëdha parash që kapin vlerën e miliona eurove. Por sa efekt do të kenë këto projekte në sektorët që në katër vite u rrënuan tërësisht për shkak të mungesës së investimeve dhe keqadministrimit të tyre. Sektori arsimor, ai i shëndetësisë, infrastrukturës, mjedisit, energjisë etj., janë në ditët më të këqija. Përdorimi i fondeve për investime nga buxheti i shtetit është përshpejtuar në tremujorin e parë të këtij viti, teksa shihet se shuma e disbursuar është së paku 40% më e lartë se e njëjta periudhë e vitit të kaluar. Në janar-prill u përdorën për projektet e investimeve 10.2 miliardë lekë nga 7.2 miliardë vitin e kaluar. Kjo shumë, sipas të dhënave nga Ministria e Financave, është e shpërndarë në afërsisht 400 zëra dhe projekte, ku dominon përgjithësisht financimi me vlera të vogla. Projekti më i financiar është një zë shpronësimesh, prej 1,3 miliardë lekësh ose rreth 10 milionë euro që është përdorur si kompensim për ndërtimin e infrastrukturës energjetike, sipas të dhënave nga Ministria e Financave. I dyti në radhë për sa i përket financimit vjen projekti i rrugës, Qukës-Qafë Plloqë që ka marrë nga buxheti i shtetit për tre muajt e parë një financim prej 941 milionë lekësh ose 6.8 milionë euro. Projekti i tretë për financimet është ndërtimi i segmentit rrugor Tiranë–Elbasan, me 480 milionë lekë ose 3.3 milionë euro. Më tej, financimet më të mëdha janë marrë nga projekti i furnizimit me ujë të qyteteve të Durrësit dhe Kavajës dhe impianti i prodhimit të energjisë nga mbetjet në Tiranë, inceneratori i Elbasanit etj. Nga gama e financimit të projekteve prioritetet janë zhvendosur nga ndërtimi i rrugëve në investime në sektorin e energjisë, ujit dhe përpunimit të mbetjeve. Ministria e Transportit raportoi se nëpërmjet Autoritetit Rrugor Shqiptar ka ndërtuar vitin e kaluar 19.4 kilometra rrugë, nga të cilat 13.7 kilometër i takojnë financimit të jashtëm dhe 5.7 kilometër financimit të brendshëm. Sipas të dhënave zyrtare nga Ministria e Transportit, me financim të brendshëm janë ndërtuar 5.7 kilometër me një kosto 4.3 miliardë lekë. Kostoja e ndërtimit me fonde të brendshme ishte 767 milionë lekë ose 5,6 milionë euro për kilometër. Shihet se kostoja nga financimi i huaj ka qenë shumë më e ulët. Sipas të dhënave nga Ministria e Transportit, gjatë vitit 2016 janë ndërtuar nga financimet e huaja 13.6 kilometër kundrejt financimit 3,3 miliardë lekë. Përllogaritjet tregojnë së një kilometër rrugë e financuar nga fondet e huaja është vetëm 1.7 mln euro.

Bilanci i qeverisë Rama në katër vite nuk shënon asnjë investim të qenësishëm në asnjë prej sektorëve publikë.