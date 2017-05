Gjermania ka nevojë, 1 milion vende pune

Në disa degë, për shembull, në bujqësi apo pylltari nuk ka më nevojë për forca të reja pune. Kurse në sektorë të tjerë kërkesa është tepër e lartë.

Sipas ekspertëve kjo lidhet me transformimin e tregut të punës.Po a ka në Gjermani mungesë fuqie punëtore të kualifikuar? Alexander Kubis nga instituti IAB thotë se në Gjermani nuk ka një mungesë të tillë në të gjithë vendin dhe në të gjitha fushat e sektorët. Kanë vërtet probleme për të gjetur fuqi punëtore.Sidomos mjaft vende të lira pune ka ndërkohë në sektorin e logjistikës dhe të magazinimit. Po ashtu, mungesë dhe nevojë ka në sektorin e ndërtimit, si dhe të shëndetësisë dhe të përkujdesjes mjekësore.Alexander Kubis thekson nga ana tjetër se shumë ndërmarrje sot shpenzojnë shumë më tepër ditë për të gjetur një person të përshtatshëm për vendet e punës se sa në vitin 2010. Kështu, sot kjo periudhë është 82 ditë, kurse në vitin 2010 ishte 70 ditë. Sipas tij sot kriter për punësimin është shkollimi dhe cilësia e tij dhe kjo gjë vërehet jo vetëm tek profesionet akademike, por edhe tek personat që mbarojnë shkolla profesionale.Franca, probleme me papunësinëMë pak se 300 metra prej Place de le Republique, prej ku nisin tradicionalisht demonstratat në Francë, ndodhet zyra e Claude Pauschet dhe Bernard Aznar. Të dy luftojnë për të drejtat e të papunëve francezë dhe të atyre me punë të pasigurtë.Bilanc i keq për qeverinë e Hollande"Sado objektivë që të jemi, nuk mund të themi se Hollande luftoi me të vërtetë për të drejtat e më të dobtëve", thotë Aznar, drejtor i Mouvement National des Chromeurs et Precairs (MNCP), lëvizja nacionale për të papunët dhe për ata me punë të pasigurtë. Muret e zyrës së vogël janë plot me fotografi nga demonstratat."Macroni do të mbështesë ngritjen e sipërmarrjeve. Por mendoje se çfarë do të thotë kjo vërtet", thotë Claire Pauchet. "Kjo do të thotë që të gjithë të kthehen në të vetëpunësuar. Si të rinjtë që shpërndajnë ushqime me biçikletë", thotë Pauchet. "Të gjithë ata nuk punojnë me kontratë, nuk kanë siguri sociale. Asgjë!". Aznari dhe Pauchet kërkon që qeveria e re t'i marrë seriozisht interesat e të papunëve dhe të ofrojë alternativa."Papunësia është së bashku me deficitin tregtar dhe borxhet e larta të shtetit problemi ynë më i madh ekonomik", shpjegon ekonomisti i Parisit, Philippe Crevel. "Ajo te ne është më e lartë se mesatarja evropiane. Ne jemi në këtë drejtim të prekur njësoj si Italia, Spanja ose Greqia", thotë Creveli. Gati dhjetë për qind e të gjithë francezëve të rritur janë pa punë, te nën 25-vjeçarët madje kjo kuotë është 25 për qind.Kohë e humbur"Prej 15 vjetësh bëhen përpjekje për ta përmirësuar situatën në tregun e punës. Por një president i lë vendin tjetrit", thotë eksperti "dhe asgjë nuk ndryshon". Shpenzimet për një fuqi punëtore vazhdojnë të jenë të larta, rregullat për kohën e punës tepër të ngurta dhe fuqia punëtore e Francës nuk është e kualifikuar mirë për kthesën dixhitale. "Mbi Emmanuel Macronin bie një përgjegjësi e madhe. Tani vërtet duhet të ndodhë diçka", thotë Philippe Creveli. Për ta ulur papunësinë në mënyrë të qëndrueshme, ekonomisti kërkon një paketë masash: kontribute më të ulëta për sigurimet shoqërore, kualifikim më të mirë, më shumë investime dhe më shumë kompetencë.Ekonomisti Crevel thotë se Presidenti i ri Macron ka shanse të mira për sukses. "Ai është i ri, energjik dhe nuk bën pjesë në asnjë nga partitë tradicionale të Francës". Emmanuel Macroni dhe partia e tij e re politike "La République en Marche" duhet të konkurrojnë në qershor në zgjedhjet parlamentare. "Kjo parti ndodhet para një sfide të madhe. Aktualisht ajo nuk ka asnjë mandat të vetëm në Parlament, por ka nevojë për një shumicë absolute", thotë eksperti.Rezistencë kundër reformave"François Hollande u përpoq që ta përmirësojë situatën në tregun e punës", thotë Patrick Vignaux, një punonjës social që kujdeset që prej dhjetë vitesh vullnetarisht për të papunët. "Por nuk e arriti". Papunësia nën François Hollande ra me vetëm 0,1 për qind. "Na nevojiten reforma ekonomike të thella", kërkon Vignaux.Mijëra vetë demonstruan më 2016-ën në Paris dhe në qytete të tjera të mëdha franceze kundër reformës së tregut të punës të qeverisë François Hollande. Ish-Presidenti donte rregulla më të zhdërvjellta për punën jashtë orarit, reformimin e kontratave të punës dhe të lehtësonte pushimet nga puna. Pas protestave disamujore dhe grevave, Hollande e miratoi ligjin me dekret presidencial, për ta shmangur një votim në Parlament."Sindikatat po përgatiten për luftën tjetër", thotë me buzëqeshje ekonomisti Philippe Crevel. Lajmërimi se Macroni do të miratojë po këtë verë me dekret presidencial një reformë ekonomike, me të vërtetë që nuk pritet mirë nga aktivistët. "Po të jetë e nevojshme, do të marshojmë edhe nën Emmanuel Macronin", konfirmon Claire Pauchet.