Basha: Marshi drejt Republikës së re nuk ndalet

Shkruar nga A.Shahini

Basha deklaroi se tashmë PD me aletatët, bashkë me lëvizjen popullore do të përballen deri në fund me të keqen që aktualisht qeveris për t’i dhënë vendit një Republikë të re, ku pushteti do të jetë në duart e qytetarëve. “Plot 90 ditë më parë ju nisët një rrugëtim epik, qytetar, patriotik, demokratik, paqësor, europian dhe të vendosur për të mos pranuar më, me kokën poshtë gjendjen e mjerë të vendit, për të treguar të vërtetat tuaja, të familjeve tuaja dhe të mbarë Shqipërisë, para çdo shqiptari dhe çdo shqiptareje, për t’i treguar botës mbarë të vërtetën e dhembshme të Shqipërisë, nën zgjedhën e drogës, krimit dhe korrupsionit. Ju u bashkuat 90 ditë më parë në këtë shesh. Në këtë shesh i treguat për 90 ditë e 90 netë me radhë Shqipërisë, Europës e mbarë botës se shpresa nuk ka vdekur, se kurajoja triumfon mbi frikën dhe se drita e të vërtetës dhe drita e forcës së të pathyeshmes e një populli të tërë për demokraci të vërtetë do të ndriçojë anembanë atdheut tonë. 90 ditë më parë ne u mblodhëm këtu në një vend të pashpresë, në një vend të pazot. Ne u mblodhëm këtu me kurajon e gjithsecilit prej jush dhe të gjithë bashkë me kurajon e kësaj lëvizje, këtij bashkimi, më të madhin të shqiptarëve për zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe nisëm qëndresën tonë të bashkuar. 90 ditë më parë ju ishit shpirti i qëndresës, refuzimi i të keqes. Deri sot ju ishit shpresa e çdo shqiptari dhe Shqipërisë. Por sot ne jemi e ardhmja e Shqipërisë europiane. Ajo që ju ndezët në zemër të kryeqytetit, në zemër të Shqipërisë, është flaka e pavdekshme e shpresës tek e nesërmja që po vjen. Me forcën e kauzës tonë të drejtë, me pathyeshmërinë e qëndresës tuaj epike, kjo lëvizje shembi sot muret e kështjellës së mykur të republikës së vjetër. Muret e kështjellës së mykur të republikës së vjetër ranë vetëm prej qëndresës së kurajos tuaj. Askush nuk iu trembi dot, askush nuk na shtangu dot, askush nuk na kthen dot nga rruga që kemi nisur. 90 ditë dhe Shqipëria tashmë nuk është siç ishte më parë, por 37 ditët e ardhshme kjo lëvizje nuk do të ulet, nuk do të shpërndahet, por do të marshojë në çdo cep të Shqipërisë. Kështjella e republikës së vjetër do të bjerë përfundimisht me bashkimin e zemrave tuaja fitimtare”, tha Basha. Kreu i PD, tha se, “Bashkë me betejën tonë për zgjedhje të lira dhe të ndershme ne do të vazhdojmë deri në fund projektin tonë të madh të Republikës së re, republikës së qytetarëve shqiptarë, republikës që do t’i japë komplotit politik dhe ekonomik që e ka sunduar këtë vend, e ka rrënuar ekonominë e saj dhe i ka varfëruar shqiptarët deri në palcë. Përmes dialogut politik që u detyrua dhe u bë realitet vetëm falë imponimit të qëndresës dhe bashkimit tuaj, Republika e vjetër ka pranuar rrugën institucionale të asgjësimit të saj për t’i hapur vend ëndrrës suaj të Republikës së re. Kjo është domethënia e angazhimit për reformën kushtetuese. Angazhimi për Reformën Kushtetuese nuk janë thjesht dy fjalë në një letër të bardhë, por është flamuri i Republikës së vjetër para vendosmërisë sonë që kurrë më ky vend mos sundohet nga komploti ekonomik dhe politik, që kurrë më politika të mos jetë teatër kukullash për qytetarët dhe burim pasurie dhe pushteti për pushtetarët, reforma kushtetuese është vetë shtrati kushtetues që ju premtova ditën e shtunë për të ndërtuar së bashku një shtet dhe një shoqëri ku pushteti, pasuritë, të ardhurat dhe fati juaj të jetë njëherë e përgjithmonë vetëm në dorën tuaj. E dinë të gjithë, e dini ju, e di unë, e dinë ata, e di bota mbarë se ky shesh dhe kjo lëvizje është e reja që do të zëvendësojë njëherë e përgjithmonë të vjetrën. Asnjë tërheqje dhe asnjë kompromis nuk do të ketë me të keqen që kapi vendin për fyti, por do të ketë përballje totale përmes zgjedhjeve të lira dhe të ndershme për t’i dhënë shqiptarëve një Shqipëri të çliruar nga droga, të çliruar nga krimi, të çliruar nga korrupsioni. Një Shqipëri ku fermerët shqiptarë nuk do të kenë zgjedhje mes largimit, falimentimit dhe hashashit, por do të kenë mbështetje direkte me fonde dhe subvencione”.

Kryetari i PD, Lulzim Basha shprehu mirënjohjen e thellë ndaj të gjithë shqiptarëve që në 90 ditë qëndresë në sheshin e lirisë bënë të mundur përmes bashkimit të tyre fitoren e kauzës për zgjedhje të lira dhe të ndershme.