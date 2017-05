10 tendera mbi 15 miliardë lekë nga bashkitë e Ramës në vetëm një muaj

Shkruar nga A.Shahini

Sipas të dhënave të nxjerra nga Open Data rezulton se në vetëm një muaj, përgjatë muajit prill, nga bashkitë e majta janë shpallur 10 tendera, vlera e të cilave shkon në mbi 15 miliardë lekë. Kjo sasi e madhe tenderash prej miliarda parash vilet në një kohë kur vendi do të shkojë në zgjedhje parlamentare duke u përgatitur kështu për blerjen masive të votave, traditë tashmë kjo e partisë në pushtet. Nga data 1 e muajit prill, ndër 61 bashki janë shpallur 10 tendera me vlera mbi 100 milionë lekë. Asnjëri tender ndër bashki të djathta. Konkretisht për muajin prill, Bashkia Tiranë ka shpallur dy tendera, me vlerë 3.1 miliardë lekë. Një tender prej 2.5 miliardë lekësh ka të bëjë me ndërtimin e një piste vrapimi, ndonëse një e tillë aktualisht ekziston. Ndërsa një tender tjetër, prej 1.6 miliardë lekësh për një rikualifikim urban. Elbasani është një tjetër bashki, e cila gjatë muajit prill ka shpallur një tender prej 1.1 miliardë lekësh gjithashtu për një rikualifikim urban. Me fiks të njëjtën vlerë dhe me të njëjtën objekt, edhe Bashkia Fier ka shpallur një tender me vlerë 1.1 miliardë lekësh. Edhe gjashtë bashki të tjera të majta, Kavaja, Rrogozhina, Himara, Divjaka, Roskoveci e Kuçova kanë shpallur tendera për shtrim e rikonstruksion rrugësh, secili prej të cilëve mbi 1.2 miliardë lekë.

Në prag të zgjedhjeve parlamentare, bashkitë e Ramës po kujdesen të zhvasin sa më shumë para përmes shpalljes së tenderave që i kalojnë 100 milionë lekët secili.Abuzimet me tenderatNumri i tenderave të kontestuar shënoi një rritje të ndjeshme gjatë vitit të kaluar, duke sinjalizuar se, institucionet publike kanë rritur dozën e abuzimeve financiare. “Gjatë periudhës 1 janar 2016–31 dhjetor 2016, janë regjistruar dhe marrë në shqyrtim pranë Komisionit të Prokurimit Publik 1,393 ankesa në total, për prokurimet publike, koncesionet, lejet minerare dhe ankandet ose 19.4 për qind më shumë se një vit më parë”, deklaroi KPP në raportin vjetor të vitit 2016. Por rritja e numrit të ankesave nuk është treguesi i vetëm, i cili dëshmon se abuzimet me paratë e taksapaguesve janë rritur. Një tjetër indikator shqetësues është edhe pjesa e tenderave, koncesioneve apo ankandeve që konstatohen me shkelje. Sipas KPP, gjatë vitit që shkoi, nga 1393 ankesat e shqyrtuara rezultoi se vetëm 40 për qind ishin tendera të rregull, ndërsa 60 për qind e tyre kishin shkelje serioze të ligjit, duke çuar në deformimin e rezultatit, por edhe rritjen e kostove për qytetarët. Gjatë kryerjes së veprimtarisë së tij, Komisioni i Prokurimit Publik për vitin 2016, në shumë raste ka konstatuar paligjshmëri në veprimet apo mosveprimet e autoriteteve kontraktore dhe për rrjedhojë ka vendosur anulimin plotësisht ose pjesërisht të tenderave. Në një pjesë të rasteve për këto shkelje, Komisioni ka kërkuar edhe nisjen e hetimit administrativ nga ana e Agjencisë së Prokurimit Publik. Sipas raportit në 11 për qind të tenderave janë shkelur procedurat ligjore. Për këto raste, Komisioni ka kërkuar anulimin e tenderit apo ankandit. Për 41 për qind të rasteve, Komisioni i Prokurimit ka kërkuar nga autoriteti kontraktor të bëjë rivlerësimin e procedurës për shkak të shkeljeve në vlerësim, por edhe gjatë hartimit të tenderit.