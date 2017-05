Basha-Ramës për shpifjen ndaj katolikëve: Do përçarje Shkruar nga A.Shahini Kryetari i PD, Lulzim Basha hodhi poshtë sot me neveri fushatën e shpifjeve dhe dezinformimit të porositur nga Rama me qëllim përçarjen kombëtare duke ngritur pretendime të paqena se, në një intervistë për një të përditshme austriake, kreu i PD ka cilësuar të kriminalizuar komunitetin katolik. Basha foli për mediat në një deklaratë të posaçme për shtyp sot, për të sqaruar të vërtetën mbi deklaratën e tij dhe dezinformimin dashakeqës të fabrikuar nga Rama dhe mediat pranë tij. Kryetari i PD, Lulzim Basha hodhi poshtë sot me neveri fushatën e shpifjeve dhe dezinformimit të porositur nga Rama me qëllim përçarjen kombëtare duke ngritur pretendime të paqena se, në një intervistë për një të përditshme austriake, kreu i PD ka cilësuar të kriminalizuar komunitetin katolik.

Basha sqaroi publikisht se deklarata e tij i referohej faktit se Rama, ashtu si në gjithë Shqipërinë edhe në zonat më antikomuniste të Shqipërisë e më të shtypura gjatë regjimit komunist zgjodhi të kandidojë persona me rekorde kriminale. Basha e cilësoi dezinformimin e porositur nga Rama si një akt dashakeqës, që nuk bën gjë tjetër veçse sjell frymë përçarëse që Rama po përpiqet të përcjellë në vend.

“Prej disa ditësh një fushatë shpifjesh, dezinformimesh me frymë përçarëse kombëtare kanë nisur nga e njëjta mendje e prishur, e cila, me ndihmën e veglave të veta të verbra ka muaj dhe vite që dezinformon dhe përpiqet të përçajë shqiptarët. Duke marrë shkas nga një intervistë e imja, ku konstatova problemin e rëndë të personave me rekorde kriminale në pushtet, kjo fushatë dezinformimi ka stigmatizuar një ndër komunitetet fetare në Shqipëri, komunitetin katolik. Dua së pari, të refuzoj me përbuzje shpifjet e ulëta, barbare, të cilat adresojnë në gojën time përkatësi fetare për kriminelët.

Dua ta them fare qartë se qëndrimi im nuk ka qenë asgjë më shumë dhe asgjë më pak se konstatimi se në zonat më antikomuniste të Shqipërisë, për shkak të shtypjes dhe terrorit ndaj një komuniteti me lidhje të veçanta me Perëndimin, komunitetit katolik, zona që tradicionalisht votojnë djathtas. Rama zgjodhi të kandidojë persona me rekorde kriminale, ndonëse në komunitetin katolik nuk mungojnë si në çdo komunitet tjetër profesorë, artistë, sportistë, njerëz të nderuar, përfaqësues të vlerave më të mira që mbart ky komunitet. Ky dezinformim dashakeqës bëhet edhe më cinik, sepse mbart me vete një frymë përçarëse me një komb, i cili mund të mos krenohet me politikën dhe politikanët dhe shfaqjet e teatrit të kukullave dhe karagjozllëqet, por duhet të krenohet gjithmonë me frymën e pastër të harmonisë dhe dashurisë së shqiptarëve me njëri-tjetrin pavarësisht se nga ku kanë vendosur t’iu luten Zotit, nga kishat apo xhamitë”, shpreh Basha.

Duke iu drejtuar përmes një mesazhi komunitetit katolik, si një nga komunitetet që ka mbështetur historikisht Partinë Demokratike, Basha shprehu vlerësimin e patundur të PD ndaj këtij komuniteti, ndërsa çmoi gjithashtu rolin dhe kontributin e jashtëzakonshëm të tij në lidhjen e Shqipërisë me Perëndimin.

“Dua t’iu shoh në sy dhe t’iu them: Të dashur besimtarë katolikë! Me ju që kam ndarë në kishat tuaja dhe në shtëpitë tuaja Krishtlindje dhe Pashkë se, vlerësimi im dhe i Partisë Demokratike për komunitetin tuaj është një vlerësim i patundur jo vetëm për vlerat e jashtëzakonshme të qëndresës antikomuniste dhe të mbështetjes tradicionale për Partinë Demokratike, por për faktin se keni përbërë momente shumë të vështira të historisë sonë, një urë lidhëse me Perëndimin. Pata fatin ta ndaj këtë mendim me Papa Françeskun kur e prita në Tiranë si kryetar Bashkie. Dhe nuk do të harroj kurrë se përmes mbështetjes suaj, qëndresës suaj dhe vlerave tuaj, keni dëshmuar se shqiptarët si një popull që e kanë marrë përmes rrugës apostolike të Shën Palit besimin e Krishtit vazhdon të mbështetet fuqimisht në ato vlerave tashmë të sekularizuara, që quhen vlerat europiane dhe për të cilat Partia Demokratike dhe unë luftojmë dhe do të luftojmë vendosmërisht”, u shpreh Basha.

Republika e re do të garantojë të drejtat e gjithë komuniteteve fetare

Basha u shpreh se Republika e re do të garantojë të drejtat e çdo komuniteti fetar ashtu si edhe të të gjithë shqiptarëve. “Ndaj duke hedhur poshtë me përbuzje këtë fushatë shpifjesh dhe denigrimesh, duke treguar me gisht autorin, i njëjti, i cili po me të njëjtat mënyra u mundua të ngjallte terror në protestën e opozitës, mbetem i vendosur për të luftuar për të drejtat e katolikëve, të ortodoksëve, të myslimanëve, të ungjillorëve dhe çdo besimtari të Zotit dhe çdo jo besimtari sipas zgjedhjes së tij apo të saj në një Republikë të re, ku të drejtat tuaja të jenë të garantuara dhe përfaqësimi juaj të jetë në dorën tuaj dhe jo në dorën e politikanëve të papërgjegjshëm që zgjedhin të poshtërojnë shqiptarët përmes emërimit të kriminelëve në detyra shtetërore”, tha Basha.