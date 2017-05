Pazaret, 15 deputetë të hyjnë në zgjedhje dhe 500 mijë euro

Shkruar nga A.Shahini

Kryetari i opozitës, Basha denoncoi sot pazaret e pista që i janë ofruar partive aleate të PD me qëllim që ata të tradhtojnë misionin e kauzës së zgjedhjeve të lira dhe t’i bashkëngjiten pazareve që Rama u ka ofruar atyre për t’u bërë pjesë të farsës zgjedhore.Njërës nga partitë opozitare i janë ofruar 15 vende në farsën zgjedhore ku Rama përcakton edhe numrin se sa deputetë do të marrë secila parti. Një partie tjetër i janë ofruar 10, ndërsa një partie të tretë 5 deputetë. Kjo është farsa që Rama përgatit për 18 qershorin. Të gjithë të përcaktuar që nga numri edhe nga detyrat që do të kenë.Pazari nuk është mbyllur vetëm me numrin e deputetëve, por janë ofruar edhe paratë e pista të drogës në këmbim të përfshirjes në farsën zgjedhore. Njërit prej krerëve të partive aleate i janë ofruar 500 mijë euro që të bëhet pjesë e farsës zgjedhore.“Një partie i ofruan 15 deputetë, dikujt tjetër 10, dikujt tjetër 5, për të lënë dhe braktisur luftën e përbashkët të interesit qytetar të kësaj lëvizjeje popullore.Kryetarët e partive aleate i thanë JO! I thanë JO! I thanë JO kësaj oferte të ndyrë, për t’i bërë pjesë të lojës së shahut, për arsyen e thjeshtë, sepse njësoj si unë, njësoj si Partia Demokratike, edhe ata janë në këtë betejë krah për krah jush qytetarëve shqiptarë, jo për interesat e tyre politike, por për një Shqipëri të re të qytetarëve shqiptarë, e cila po vjen e do të vijë sepse kjo nuk është lojë shahu, por është bashkimi më i madh i shqiptarëve për zgjedhje të lira dhe të ndershme.Edhe partnerët ndërkombëtarë që vijnë, i trajton si gurë shahu. Në lojën e tij, sigurisht nuk është fushë shahu tamam, sepse fusha nuk është fushë prej druri, gurët nuk janë prej druri, apo jo? Dhe nuk lëvizen thjesht me dorë, por lëvizen edhe me gjëra të tjera e keni parasysh apo jo?Çfarë është kjo? Zhagia. Edi Rama nuk ka lekë, por ofron 500 mijë euro vetëm për një kryetar partie që ta fusë në zgjedhje. Lekët e kujt janë këto? Tuajat dhe të gjithë shqiptarëve. Janë lekët që kurrë nuk shkojnë tek kryefamiljari këtu, që ka fëmijën 6-muajsh, që ka mbaruar shkollën dhe kualifikimet, por s’ka punë”, tha Basha.Në kontratst me këto pazare Rama kërkon pushtet të përjetshëm, ndërsa largimi nga llogaridhënia përmes votës së lirë zhyt vendin në një kolaps ekonomik dhe çon vendin drejt diktaturës.“Ju e dini se, ekonomia jonë është shkatërruar nga taksat e larta, nga keqqeverisja, nga pasiguria. Ju e dini fare mirë se motivimi i forcës sonë punëtore dhe konkurrueshmëria e tyre, është më e ulëta në Ballkan për shkak të keqqeverisjes, çmimit të lartë të naftës dhe të energjisë. Ju e dini fare mire, se sa e vështirë është bërë sot të mbash vendin e punës e jo më të gjesh një vend tjetër pune. Sa e vështirë është të marrësh kredi, akoma më e vështirë, të shlyesh kredinë e marrë. Se sa të larta janë çmimet në tërësi e në veçanti çmimet e energjisë dhe të naftës. Të gjitha këto, ju i dini fare mirë, sepse kjo nuk është lojë shahu. Kjo është jeta e përditshme e shqiptarëve të zakonshëm.Ndaj dhe jemi këtu, ndaj dhe jam këtu. Nuk e harrojmë dhe mos harroni. Nuk është lojë shahu. Mos e merr kaq lehtë Edi Rama, është jeta e miliona shqiptarëve.Thirri mendjes!Nuk ka për të pasur zgjedhje pa opozitën dhe pa popullin. Nuk ka për të pasur një Parlament monist. Mos abuzo me natyrën tonë demokratike, paqësore dhe europiane sepse kur gjithçka të shterohet, shqiptarët dhe unë në krye të tyre, do të ta mësojmë që nuk është lojë shahu”, tha Basha.