22 tonë mish pule nga Brazili me salmonelë në Portin e Durrësit

Shkruar nga Monitor

Drejtori i AKU, Dritan Sejko pohoi bllokimin e sasisë të mishit dhe tha se publiku është njoftuar për këtë masë. Ngarkesa po vinte nga Brazili dhe kontrolli është ushtruar në Portin e Durrësit, ku inspektorët e AKU kanë vërtet prani të salmonelës. AKU ka forcuar kontrollet e importeve të mishit nga Brazili këtë vit pas lajmit se kompanitë e mishit në Brazil nëpërmjet marrëveshjeve korruptive kishin shitur mish të skaduar. Shqipëria, vitin e kaluar, 25% të importeve të mishit i pati nga Brazili. Importet e mishit dhe të ngrënshmeve të tij shënuan 38 mijë e 851 tonë në vitin 2016, nga të cilat 9701 tonë ishin nga Brazili, i cili kryeson listën e vendeve nga ku Shqipëria importon mish.

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit njoftoi dje se ka bllokuar një sasi prej 26 tonë mish pule me salmonelë e ardhur nga Brazili.Blerja e mishit nga Brazili për nevojat e konsumit të brendshëm ka pësuar luhatje nga viti në vit, por gjatë vitit 2016, ato u rritën me 23%. Në vitin 2010, mishi brazilian i importuar në vendin tonë arriti në 12 mijë e 395 tonë dhe më pas në vitin 2011 shënoi rënie me 17%. Rënia vijoi edhe gjatë viteve 2012 dhe 2013 me ritme dyshifrore duke nisur sërish rritjen me rreth 80% në vitin 2014. Në vitin 2015 është vënë re ulje e importeve të mishit nga Brazili me 33%, por ato u kompensuan në vitin 2016. Autoritetet braziliane kanë pezulluar 33 zyrtarë të lartë të qeverisë pas një investigimi, i cili ka gjetur se ata kanë qenë të lidhur me prodhuesit e mëdhenj të mishit dhe në vend është shitur një sasi e madhe pulash dhe mishi i kalbur. Dhjetëra impiante të përpunimit të mishit atje janë mbyllur dhe vendi është përfshirë nga një kontroll masiv për të parandaluar konsumin e mëtejshëm të tij.Sakaq e gjithë bota është përfshirë në panik pasi Brazili është një nga prodhuesit më të mëdhenj të mishit në botë dhe eksporton një sasi të madhe të tij në Europë. Në raport progresin 2015 të Bashkimit Europian për Shqipërinë konstatohet se nuk janë ndërmarrë ende procedurat e brendshme dhe planet operative të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit (AKU). Nuk janë bërë hapa për të përmirësuar kuadrin ligjor dhe institucional për sistemin e sigurisë ushqimore. AKU-ja është institucioni përgjegjës për mbikëqyrjen e sigurisë ushqimore në Shqipëri, i cili është i domosdoshëm për të përmbushur kërkesat ligjore, ekonomike dhe sociale që rrjedhin përkatësisht nga zbatimi i MSA-së (Marrëveshja e Stabilizim-Asocimit). Mirëpo struktura relativisht e vogël e bën të pamundur inspektimin e plotë të të gjithë subjekteve, të cilat janë të shumta në numër, pohon drejtori i Institutit të Sigurisë Ushqimore dhe Veterinare, Taulant Kalo.Simptomat e helmimit me salmonelëSimptomat e helmimit me salmonelë përfshijnë diarrenë, temperaturë të lartë, dhembje barku, të vjella dhe dhembje koke. Bakteri zhvillohet 12 deri në 72 orë pas futjes në organizëm dhe sëmundja zgjat deri në 10 ditë, megjithëse kërkon muaj që aparati tretës të kthehet në normalitet.