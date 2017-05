Merkel, e sigurt kundër Schulzit

Shkruar nga DW

Ka dhe parti të tjera, të cilat po përfitojnë nga zhvillimet e fundit në Gjermani dhe Evropë.

Angela Merkel ka forcuar pozicionet kohët e fundit, ndërsa Martin Schulz po bie.Zgjedhjet parlamentare në Gjermani do të mbahen më 24 shtator, por në vend dhe në Evropë po shtrohet një pyetje e "madhe": Kush do të qeverisë me Gjermaninë pas këtij legjislacioni dhe a do të marrë fund periudha e Angela Merkelit?Kjo në radhë të parë varet nga kandidati i socialdemokratëve (SPD) Martin Schulz. Në fund të janarit, kur u bë e ditur se ai do të jetë kandidati i kësaj partie për kancelar, ai arriti shumë shpejt ta përmirësojë pozitën e dobët të kësaj partie. Në opinion u krijua një "efekt Schulz", që për herë të parë pas vitesh të tëra i siguroi SPD-së një mbështetje më të lartë se 30%."Efekti Schulz" po zhduketPër këtë kandidat në fillim gjendja dukej shumë e mirë. SPD-ja u barazua shpejt me vota me CDU-në e kancelares Merkel dhe në Gjermani flitej për "efektin Schulz". Por duket se tani gjendja ka ndryshuar, të paktën kështu thuhet në sondazhet e fundit të bëra me porosi të televizionit publik “ARD”, nga instituti "Infratest dimap". Instituti ka pyetur 1000 vetë dhe ka konkluduar mbi bazën e këtyre rezultateve.Krahasimi i drejtpërdrejtë mes Merkel dhe Schulz tregon se ky i fundit ka rënë dukshëm. Sikur gjermanët ta zgjidhnin drejtpërdrejt kancelarin, atëherë gati gjysma do të votonte për Angela Merkelin, që do të thotë 3% më shumë se në sondazhet e fundit. Ndërsa Martin Schulzi ka humbur 4% të votave dhe tani e mbështesin vetëm 36% e të anketuarve. Para tre muajsh Schulzi kishte mbështetjen e gjysmës së personave të anketuar.Merkel garanton mirëqenie dhe stabilitetProblemi kryesor i Schulzit është mungesa e ofertave. Dy të tretat e të anketuarve thonë se Schulzit i mungon një linjë e qartë në politikë. 45% e të anketuarve thonë se ata kanë pritur më shumë nga Schulzi. Ndërsa shumica e konsideron kancelaren aktuale Merkel si garante për mirëqenie dhe stabilitet. Merkel është në pushtet prej 12 vitesh dhe ka shprehur gatishmëri që të vazhdojë të mbajë këtë post edhe katër vite të tjera.Liberalët po këndellenNgritja e vlerave të kancelares në sondazhe ka rritur edhe mbështetjen e partisë së saj CDU. Sikur zgjedhjet të zhvilloheshin këtë të dielë, CDU-ja do të fitonte 37% të votave - pra 3% më shumë se muajin e kaluar. Ngritja e CDU-së shkon më së shumti në llogari të SPD, e cila ka shënuar një rënie prej 4% dhe tani do të fitonte vetëm 27% të votave. Në zgjedhjet e fundit të zhvilluara në vitin 2013, kjo parti ka fituar 25,7% të votave.Më së shumti është këndellur kohët e fundit Partia Liberale, FDP, e cila në zgjedhjet e kaluara nuk është futur fare në Bundestag. Në sondazhet e tanishme thuhet se për këtë parti do të votonin 8%, që është vlera më e lartë që nga viti 2010. Vlerat e ekologjistëve (8%) dhe të Majtës (7%) mbeten të njëjta. Ndërsa partia djathtiste AfD ka rënë me 1% dhe tani do të fitonte 10%. Kjo do të thotë se në Bundestag për herë të parë në historinë e pasluftës mund të futet një parti populiste e djathtë.Tema kryesore - skandalet në BundeswehrTema, e cila këto ditë më së shumti ka preokupuar gjermanët është skandali në Bundeswehr, ku ka pasur të arrestuar nën dyshimin për ekstremizëm të djathtë. Dyshohet se oficeri Franco A., ka përgatitur sulme terroriste dhe atentate ndaj politikanëve kryesorë të vendit. Ministrja e Mbrojtjes, Ursula von der Leyen ka paralajmëruar reforma të thella në ushtri, por punën e saj e vlerësojnë vetëm 38% e gjermanëve, që do të thotë 16% më pak se një muaj më parë. Dy të tretat e të anketuarve mendojnë se Bundeswehrit i mungon udhëheqja dhe kontrolli i duhur, ndërsa çdo i treti mendon se idetë e ekstremizmit të djathtë janë më të përhapura në ushtri se në pjesët e tjera të shoqërisë.Evropa më e fuqishme?Britanikët do të largohen nga Bashkimi Evropian ndërkohë që edhe në disa vende të tjera është shtuar ndikimi i forcave antievropiane. Por jo edhe në Francë, ku me mbi 65% të votave fitoi kandidati proevropian Emannuel Macron. Ai angazhohet për një Evropë të fuqishme dhe bashkëpunim të ngushtë me Gjermaninë. Por më shumë se gjysma e gjermanëve mendojnë se vendi i tyre nuk duhet të vërë edhe më shumë para në dispozicion për Evropën.