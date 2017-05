Berisha: Edvin, çadra do të të duket Everest!

Shkruar nga A.Shahini

Nga sheshi i lirisë, Berisha deklaroi sot se më 13 maj çdo shqiptar ka një motiv të fortë për të dalë për të protestuar, ndërsa u shpreh i bindur se të shtunën gjithë shqiptarët do të vërshojnë drejt Tiranës. “Më 13 maj në Tiranë do të vështrojnë mbarë shqiptarët, të cilët ndihen të poshtëruar nga mashtrimet e tua. Pasi i gënjeve me 300 mijë vende pune, pasi i gënjeve me shëndetësi falas, pasi i gënjeve me legalizime falas, pasi i gënjeve me heqjen e TVSH për ushqimet dhe energjinë, tani kalon si nastradin apo si fantazmë e tij nga një qytet në tjetrin i rrethuar me autobusë se je i braktisur dhe zëvendëson mashtrimet e vjetra me mashtrime të reja. I paskrupullt, i pacipë je. Të gjithë shqiptarët do t’i kesh në Tiranë më 13 maj. Më 13 maj në Tiranë vërshon e mbarë Shqipëria! Shqipëria e atyre që i besojnë Shqipërisë, e atyre që duan këtë vend ta shohin kryelartë, të zhvilluar në çdo skaj të tij, Shqipëria e atyre që duan dhe që e ndiejnë veten të lënduar nga plantacionet e drogës dhe bandat e krimit. Edi Rama i ka bërë Shqipërisë dëmin më të madh në historinë e emrit të saj pas Enver Hoxhës. Në katër anët e dheut sot gazetat hapen me Kanabistan, hapen me Kolumbi, gazetat hapen me protektorat droge. Të gjitha këto s’janë për shqiptarët, i solle ti drogmen dhe bandat e drogës dhe ti do të marrësh fundin që meriton. Më 13 maj do të vërshojnë në Tiranë shqiptarët nga mbarë Shqipëria, sepse ti u vodhe atyre, sa askush tjetër në histori, pasuritë”, u shpreh Berisha. Ish-Kryeministri Berisha denoncoi Ramën si përçarës kombëtar, ndërsa përmendi fyerjen dhe urrejtjen e shprehur nga kryeministri për Veriun e vendit. “Pas Enver Hoxhës që shkriu pasurinë e shqiptarëve në tunele e bunkerë, ti je hajduti më makabër që ke vjedhur në koncesione, në tendera, tatime e dogana, që nuk ke ndërtuar një rrugë të vetme, një kanalizim, një ujësjellës, një shkollë të vetme në mbarë vendin. Edi Rama në gjene është më antishqiptar sa ç’ishte babai i tij shpirtëror Enver Hoxha. Është antishqiptar në gjen. Dhe është i vetmi pas Enver Hoxhës që nuk le rast pa shprehur urrejtjen, përçmimin, diskriminimin për Veriun e Shqipërisë. Në 4 vite, ky antishqiptar ka investuar në rrethet e Veriut më pak se gjysmën e investimeve në njërën prej bashkive që vjedh me kryetarin e bashkisë. Në të gjitha vendet të marra së bashku ka investuar më pak se në një bashki. Ky përçarës kombëtar u thotë ambasadorëve të huaj se, unë kam futur në Parlament këta kriminelë, këta cuba, këta horra nga Veriu sepse Veriu tradicionalisht qeveriset nga njerëz të tillë! Unë i them Edi Ramës të mos shkelë mbi virtytin e tyre, se horrat e cubat janë morali yt dhe i familjes dhe sojit tënd të ndyrë, kurse ata të veriut janë të virtyteve. Tek ti gjejnë strehë vetëm horrat dhe cubat nga Veriu, Lindja, Jugu dhe mbarë Shqipëria. Së fundi ti je i vetmi, se as Enveri s’e bënte dot këtë, që ti përçmon Veriun për dialektin e tij të mrekullueshëm. Tani më duhet të them një fjalë: Çdo shqiptar nga Veriu, Jugu, Lindja, Perëndimi, duhet të jetë krenar me atë shqipe që i mëson nëna e tij! Dhe atij mund t’i përqeshë dialektin vetëm ai që nuk është shqiptar, që urren shqiptarët. Unë të them një gjë: Mos i përçmo, mos përdor postin për t’i fyer dhe përçmuar qytetarët e vendit, ngado që janë ata, sepse të jesh i bindur se gjëja më e thjeshtë e tyre është të të tregojnë ty, të të japin atë që meriton në jo më pak se gjysmë ore”, tha Berisha. Ish-Kryeministri i bëri thirrje Ramës të heqë dorë nga plani i tij për të asgjësuar të drejtën e shqiptarëve për të zgjedhur të lirë, ndërsa tha se më 13 maj, shqiptarët në mënyrë paqësore do të ngrihen për të mbrojtur votën e lirë. “Së fundmi, Edvin! Ke marrë përsipër aktin më makabër në historinë e lirisë së shqiptarëve, ke marrë përsipër të bëhesh varrmihës i pluralizmit politik. Të bëj thirrje: në qoftë se të ka ngelur qoftë dhe pikë e arsyes njerëzore hiq dorë sa më parë nga kjo sipërmarrje. Nuk kanë lindur kurrë ata që mund të varrosin pluralizmin politik, liritë politike të shqiptarëve në Shqipëri. Edhe një gjë tjetër për ta mbyllur: Të ftoj të rrish në atë dritare më 13 maj dhe të garantoj se ne protestëm e kemi paqësore. Por një gjë të siguroj prapë: Edvin, çadra do të të duket Everest! Atëherë do të shohësh ti se çfarë është çadra, do të tmerrohesh, por aty të rrish se ne jemi të vendosur në protestën tonë paqësore. Edhe një herë ftoj shqiptarët nga mbarë Shqipëria, Maqedonia, Kosova, diaspora, të gjithë në Tiranë në protestën madhështore për mbrojtjen e pluralizmit, për mbrojtjen e votës së lirë. Fitore”, tha Berisha.

Ish-Kryeministri Berisha paralajmëroi Ramën sot se protesta e 13 majit do të jetë më masivja që është zhvilluar ndonjëherë.