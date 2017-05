Nga arsimi 7-vjeçar tek shoferët e teknikët e pultit, kandidatët për deputetë

Instituti i Studimeve Politike ka publikuar disa prej të dhënave të kandidatëve të rinj për deputetë. Ajo që bie në sy është CV e “pasur” me eksperienca pune dhe kualifikim arsimor e profesional. “Në to gjenden ‘thesare’: një radist, dy shoferë të tjerë, me dallimin se njëri është shofer mauneje ndërkombëtare, një punonjës i pastrimit, një punonjës në sallon bukurie, një teknik pulti, dy pa profesion dhe pa përvojë pune në jetë dhe së fundi, edhe një kandidat me arsim 7-vjeçar bazë”, thuhet në publikimin e fundit të tyre. Sipas ISP, janë rreth 10 raste nga disa parti (PDIU, ADK, PSD, PK, Sfida, LSI e PS), por të paktën në tri raste kemi të bëjmë me vende të sigurta në listën e kandidimit dhe të zgjedhjes deputet nga PS & PDIU. “Po prezantohen deputetët e rinj. Me ceremoni madhështore, me këngë dhe spektakël. Na thuhet se janë më të mirët, gjysma rilindas dhe gjysma tjetër atdhetarë e reformatorë. Në fakt, të dhënat e kandidatëve na tregojnë diçka tjetër: shikojini këto të dhëna, janë vetëm disa prej mbi 2000 kandidatëve që janë regjistruar në zgjedhje. Janë rreth 10 raste nga disa parti (PDIU, ADK, PSD, PK, Sfida, LSI e PS), por të paktën në tri raste kemi të bëjmë me vende të sigurta në listën e kandidimit dhe të zgjedhjes deputet (PS & PDIU). Lexoni deklarimet e tyre: njëri tregon se ka punuar gjysmën e jetës shofer, tjetri se është sponsor historik i partisë (në asnjë nga deklarimet vjetore të PS në KQZ nuk figuron emri i tij si sponsor..!), tjetri është biznesmen, me shkollë të mesme, thotë se ka pasur poste në firmën e tij private dhe kërkon mandat të dytë parlamentar. Shikojini më tej edhe ca modele të tjera me CV, të evidentuara nga stafi i Institutit të Studimeve Politike, në përpjekjet për monitorimin e prurjeve të reja parlamentare”, thuhet në reagimin e ISP. Sipas studimit, shumica e kandidatëve thonë se nuk kanë përvojë politike, por të gjithë janë regjistruar për të shkuar jo në tregun elektrik në Tiranë, por në nivelin më të lartë të politikës, në Parlament, aty ku bëhet politikë, ku miratohen ligje, zgjidhet Presidenti dhe mund të ndryshohet Kushtetuta. “Dhe nuk janë të vetëm: në listat e partive numri i tyre shkon më shumë se 30% e listës së kandidimit, madje shumë prej tyre i gjen edhe në krye të listës në qarqe. Ju kujtohet koha kur në Parlament çdo rreth duhet të kishte një komisar politik, një mjelëse të dalluar, një teknik, një minator, një sportist, një artist dhe ndonjë rapsod? Me idenë, se Parlamenti përfaqëson gjithë popullin! Sot jemi në demokraci, por mentaliteti mbetet i njëjtë. Partitë kanë shpikur rregulla e udhëzime për të shmangur nga kandidimi figurat më elitare politike, për të mos lejuar të hyjnë në politikë njerëzit e dijes dhe ata që politikën e kanë jo vetëm pasion, por edhe profesion dhe na kanë ofruar e po na ofrojnë deputetë – numra, pa gojë, pa CV, pa të shkuar dhe pa të ardhme, por ama të fortë nga muskujt, paratë dhe lidhjet me shefat e partive. Tani këto gjëra kanë pak rëndësi sepse fushata de juro ka nisur. Ata janë emëruar, janë shpërblyer dhe me siguri, janë duke përgatitur kartëvizitat, posterat e fletëpalosjet me premtime për të na u dhuruar neve. Dikush duhet t’i refuzojë, dikush duhet të mos lejojë të tallen kaq keq me ne dhe demokracinë, dikush duhet t’u thotë atyre se politika nuk është as shah, as poker, as ultimatum, as pazare pushteti, por është ide, mision, alternativë, sens mase e sens përgjegjësie, akt shërbimi dhe kurajo e vizion për të ndryshuar për mirë jetët tona bashkë me jetën e shoqërisë. Shumëkush mund të heshtë sepse kur çmendet gjithë fshati i çmendur duket vetëm ai që nuk është çmendur, por ju o turma qytetarësh që shkoni nëpër mbledhje partie, brohorisni e ulurini, që na shisni skandale të tilla si vlera, nëse nuk keni standarde për veten dhe pranoni gjithçka u ofrohet, të paktën skuquni nga turpi dhe tregoni respekt për fëmijët tuaj: mos lejoni ta lini të ardhmen e tyre në dorën e këtyre kategorive aksidentale politike. Politika tek ne është e harbute, e ashpër, e pandershme, denigruese, korruptive, por gjithnjë ka një minimum standardesh etike që duhen njohur, menduar, respektuar e pasuruar”, thuhet në reagimin e Institutit të Studimeve Politike.

Nga arsimi 7-vjeçar, tek ai i mesëm, shoferë maunesh, punonjës të Pastrim Gjelbërimit, tek parukieret e teknikët e pultit, janë këto karakteristikat “profesionale” të kandidatëve për deputetë që janë depozituar në KQZ për zgjedhjet e ardhshme.Çudirat e listave, kandidatja e Shkodrës ka lindur një javë më parëBabë e bir që kandidojnë për një parti, dy parti të tjera me 15 kandidatë me të njëjtin mbiemër, kandidatë me punë shofer, me arsimim 7-vjeçar, teknik pulti apo që nuk kanë punuar ndonjëherë në jetë… Çudirat në listat e kandidatëve për zgjedhjet e 18 qershorit duket se nuk kanë të sosur. E radhës vihet re në listën e Frymës së Re Demokratike për Shkodrën, ku një lapsus ka bërë që si kandidate të jetë edhe një foshnje 8-ditëshe. E renditur e njëmbëdhjeta në listën e FRD për Shkodrën, Antoneta Lusha është regjistruar me ditëlindjen 02.05.2017.