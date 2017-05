Basha: Bëhuni pjesë e konsensusit ose përballuni me popullin

Shkruar nga A.Shahini

Nga sheshi i lirisë, ku opozita u fut në ditën e 80 të qëndresës për zgjedhje të lira dhe të ndershme kreu i PD, Basha bëri të qartë edhe një herë se zgjedhje pa opozitën nuk do të ketë. “80 ditë qëndresë janë 80 ditë investim në shpresën e re që ka lindur. Ajo është në sytë, në shpirtrat, në zemrat tuaja dhe të çdo shqiptari të ndershëm. Republika e vjetër ka mbaruar. E reja ka lindur në shpirtrat tuaja dhe më 13 maj nisim marshimin për ta institucionalizuar, për ta bërë realitet ligjor, kushtetues, institucional, qytetar, popullor kombëtar, Republikën e re të qytetarëve shqiptarë. E dimë fare mirë, që bisha e plagosur në fund fare, ulërin më shumë. Krimi dhe droga kanë arsye për të ulëritur, sepse, nëse Republika e re ka vend për këdo, madje edhe për Edi Ramën e penduar, për krimin dhe drogën s’ka vend dhe nuk do të ketë vend. Por Edi Rama dhe çeta e tij politike që në këto katër vite i shërbeu vetëm axhendës së vet politike dhe pasurore dhe asnjë ditë axhendës tuaj, asnjë ditë halleve dhe probleme të shqiptarëve, asnjë ditë punësimit, arsimit, shëndetësisë, ta mendojë mirë hapin tjetër që hedh. Jeni jashtë ligjit, jeni jashtë moralit, jeni jashtë politikës dhe si të tillë do të trajtoheni nëse nuk tërhiqeni menjëherë. Votim monist më 18 qershor nuk do të ketë. Votim pa opozitën nuk do të ketë. Parlament të diktuar nga krimi dhe droga, nuk do të ketë. Ne bashkohemi për të nisur më 13 maj, themelimin e Republikës së re për çdo qytetare e qytetar shqiptar. Ne njohim dhe do të njohim vetëm këtë Republikë të re. Bëhuni pjesë e konsensusit popullor për të shembur të vjetrën, shtetin e dështuar, të korruptuar e të inkriminuar e për të ndërtuar së bashku Republikën e re. Bëhuni pjesë e konsensusit ose përballuni me popullin”, u shpreh Basha. Kreu i PD denoncoi planin kriminal të Ramës për t’iu mohuar shqiptarëve të drejtën për të zgjedhur të lirë duke tentuar të shkojë drejt zgjedhjeve me vetëm një subjekt politik. Ky plan, tha Basha, parashikon asgjësimin total të zgjedhjeve. “Ju përshëndes dhe ju uroj nga zemra për ditën e 80-të të bashkimit më të madh të shqiptarëve, për zgjedhje të lira dhe për Republikën e re, autorë të së cilës jeni ju qytetarë dhe qytetare, të rinj dhe të reja, autor i së cilës është populli shqiptar. Miqtë tanë të nderuar, publicistët Fitim Zekthi, opinionisti Ergys Mërtiri, nënat që folën këtu në këtë forum, studentët, Ibrahimi një nga njerëzit me të cilët Shqipëria është krenuar në arenën ndërkombëtare, një ekspert i jashtëzakonshëm, trajtuan shqetësimin e madh kombëtar të një Shqipërie pa zgjedhje, por me votime moniste. Dhe për ju të rinj që keni lindur pas viteve ’90 apo që keni lindur pak përpara viteve ’90 dhe nuk keni kujtesën historike për votimin monist, do të thotë të mos zgjedhësh dot, të mos kesh mundësi të zgjedhësh. Ky është plani kriminal i Edi Ramës, t’iu mohojë shqiptarëve mundësinë për të zgjedhur. Fillimisht, plani ishte t’ua mohonte këtë me opozitën në letrën e votimit, por me krimin dhe drogën në qafën e votuesve. Kur ju, kur ne, u ngritëm më 18 shkurt dhe ia dogjëm këtë plan orgurzi, tani plani tij kriminal është të shkojë në një palë zgjedhje të asgjësuara moralisht, politikisht dhe ligjërisht, vetëm me një subjekt politik, me koalicionin e sharlatanëve, hajdutëve dhe kriminelëve, me të cilët qeveris Shqipërinë në këto 4 vite”, tha kreu i PD.

