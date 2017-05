Basha: Të shtunën, protesta më e madhe në histori

Shkruar nga A.Shahini

Qindra mijëra qytetarë nga e gjithë Shqipëria do të mblidhen në Tiranë që në orët e para të mëngjesit në protestën për zgjedhje të lira përmes një qeveri teknike të pakapur nga krimi dhe droga.

Kryetari i opozitës, Basha lajmëroi sot protestën më të madhe që ka njohur historia e këtyre 27 viteve të shtunën e javës së ardhshme.“Bëjini thirrje çdokujt, çdo miku, të afërmi, çdo burri dhe gruaje, në veçanti çdo të riu dhe të reje të bashkohet në marshimin e javës së ardhshme në manifestimin më të madh që Shqipëria ka njohur ndonjëherë të forcës së vendosur, paqësore, por të pathyeshme të qytetarëve shqiptarë për zgjedhje të lira e të ndershme, themelin e Republikës së re që po agon”, ishte thirrja e Bashës.Kryetari i opozitës ka deklaruar prerë se të vetmet zgjedhje që do të njohë Shqipëria janë zgjedhjet e lira dhe të ndershme. “Të vetmet zgjedhje që ky vend do të mbajë, do të jenë zgjedhjet e lira e të ndershme, të lira nga krimi, të lira nga droga, me një qeveri teknike, e cila do të përmbushë mandatin popullor për zgjedhje të lira dhe të ndershme.Ju keni luftuar tash 11 javë, ditë për ditë, 24 orë në ditë, por ju keni arritur atë që askush tjetër nuk e arriti dot për 3 vite e gjysmë, madje as opozita juaj parlamentare nuk ia doli dot të siguronte në 3 vite e gjysmë këtë që ju, shqiptarët e bashkuar, keni arritur për Shqipërinë, për veten tuaj dhe për të ardhmen tonë në 78 ditë. Mos e harroni këtë!”, tha Basha.Kryetari i opozitës deklaroi se forca e bashkimit popullor është më e madhe se çdo forcë tjetër.“Unë nuk e harroj, unë e di fare mirë, e njoh, e kam ditur forcën e bashkimit të bashkatdhetarëve të mi, të bashkëqytetarëve të mi dhe e prek ditë për ditë. Unë e di se për ku jemi nisur të gjithë bashkë dhe e shoh dritën e ditës së parë të Republikës së re në sytë e të rinjve dhe të rejave, në sytë e burrave dhe grave që janë bashkuar tash 78 ditë në protestë dhe të atyre që na ndjekin nga jashtë me sytë e mendjes dhe të shpresës. Kjo ditë po vjen, askush nuk e ndal dot, askush nuk e ndal dot.Dita e Republikës së re ku qytetarët do të kenë fatet e tyre në duart e tyre, dita kur Shqipëria do të jetë e juaja dhe jo e politikanëve, aq më pak e kriminelëve dhe oligarkëve, po vjen.Askush nuk e ndal dot dhe e vetmja forcë që kontrollon gjithçka mbi këtë tokë është me ne, është me këtë ditë, Zoti është me të drejtën, është me shqiptarët. Por kjo ditë do të vijë edhe më shpejt, do të vijë edhe më bukur, do të vijë edhe më parë, sa më shumë të jemi, sa më të bashkuar të jemi, sa më të vendosur të jemi në përballjen me republikën e vjetër në grahmat e saj të fundit”, tha Basha.