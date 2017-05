Berisha: Rama njeh vetëm gjuhën e revolucionit

Intervista- Zoti Berisha, ne kemi Presidentin e ri të Republikës në Shqipëri, i cili ishte dhe nuk ishte surprizë për shqiptarët në momentin që u zgjodh, por mungoi mendimi juaj. Sa herë lakohet emri juaj, zoti Meta është gjithnjë dashamirës, pse mungoi mendimi juaj për Presidentin e ri? Pse mungoi urimi juaj?Unë mendoj se Presidenti i ri u zgjodh në një moment thellimi krize. E kam theksuar dhe e theksoj nuk kishte opozita pretendime për postin e Presidentit, por vendi kishte më nevojë se kurrë për një proces në zgjedhjen e Presidentit, siç është bërë katër vite më parë me zgjedhjen e Nishanit, pa patur probleme të tilla madhore krize.Në mendimin tim ka pasur prej kohësh një marrëveshje të vendosur që postin e Presidentit ta kishte LSI-ja, ndonëse pranoj që mazhoranca i kishte votat dhe mundësitë për ta zgjedhur Presidentin dhe opozita e sigurt, nuk kishte pretendime për postin e Presidentit. Por, këtë vit, më shumë se kurrë ky proces duhet të ofrohej si një proces negocimi, dialogu për të bërë një hap real më tej në zgjedhjen e krizës. Në këtë kontekst, unë e kam shprehur se kjo zgjedhje vetëm sa thellon më tej krizën dhe për mua kjo përbën një problem serioz.- Ju jeni shprehur menjëherë pas zgjedhjes së Presidentit me një status në Facebook, se është në lartësinë apo ngritjen në përgjegjësi përpara eliminimit të zotit Meta...Ekzakt! Sepse, 4 vite me radhë, sidomos 3 të parat, Edi Rama bëri një betejë të paimagjinueshme për eliminimin e Ilir Metës në të gjitha mënyrat, me qëllimin e vetëm për të marrë LSI, e cila për hir të së vërtetës i nxjerr Edi Ramës telashe shumë të mëdha. Pasi dështoi në këtë përpjekje, e vërteta është se Meta ia ktheu reston çdo ditë atij, nuk la rast pa e goditur për çështjet më madhore, qoftë për reformën në drejtësi qoftë dhe për vështrimin e krizës, të cilën ai e parandjente, që një krizë e thellë po duket në horizont dhe kërkonte zgjidhjen e saj.- Pra, nuk ka qenë një marrëdhënie e lumtur mes tyre, ka patur divergjenca?Rama mendon se duke e çuar President do të mund të shtrijë tentakulat e tij mbi aleatin më të vogël LSI. Ta shohim, koha është përpara.- Doja t’ju pyesja edhe për marrëdhënien tuaj me zotin Meta, cila është ajo?Marrëdhëniet e mia me të, janë marrëdhëniet që janë midis një opozitari dhe një qeveritari. Të tilla janë. Por kjo, as për zotin Meta, as për zotin Rama po të ishte, nuk më pengon mua asnjëherë të vlerësoj çdo hap pozitiv të bërë me transparencë. Zoti Meta gjatë drejtimit të Parlamentit është përpjekur të krijojë hapësirat, në kundërshtim me vullnetin e PS, t’i krijojë opozitës hapësirat e nevojshme në Parlament. Ka pasur një debat lidhur me kohën që më jepet për të folur. Edi Rama nuk e njeh Parlamentin. Ai njeh vetëm veten e tij. Shkaku më kryesor që ai përfundoi jashtë Parlamentit, ne dolëm me vendim kurse ai kishte një muaj e gjysmë që nuk shkelte më në Parlament, ishte vetja e tij. Sepse nëse kryeministri vjen në Parlament dhe flet përçart, dhe flet jo për një temë të caktuar, por flet çdo gjë dhe vjell vrer vetëm ndaj opozitës, i krijon opozitës të gjitha mundësitë t’ja kthejë dyfish atij. Ne nuk hezituam për ta bërë këtë. Nga ana tjetër, Meta ndërhyri vendosmërisht në një moment kritik për votimin e neneve të Kushtetutës.Bëri një gabim fatal mbrapa, kur votoi ligjet në kundërshtim me Kushtetutën, por Kushtetutën ne nuk po e votonim dhe i qëndroi edhe ai presioneve, pasi ato nene që kërkonin të votoheshin kishin për qëllim ta shpallnin Edi Ramën monark të drejtësisë shqiptare, çka me Kushtetutë nuk është, e ka marrë me ligje, por të jesh e sigurtë që shqiptarët edhe atë do ia heqin.- Të përqendrohemi pak tek kriza, kanë dështuar disa negociata. Të përqendrohemi pak tek PD. Çfarë bisedoni me Bashën, çfarë e këshilloni?Zotin Basha, por dhe çdo eksponent tjetër të PD dhe jo të PD, që vjen në këtë zyrë, unë e këshilloj ato që më pyet. Nëse kërkon një këshillë timen për një problem të caktuar, unë ia shpreh siç e mendoj, por situata është jashtëzakonisht kritike dhe kjo situatë ka një përgjegjës absolut dhe ky përgjegjës është kryeminsitri i vendit.- Gjithmonë ka pasur zëra se ju ndikoni në vendimmarrjet e zotit Basha. A qëndron kjo?E vërteta është se unë më shumë ndikoj në vendimmarrjet e Edi Ramës se të Lulzim Bashës, pasi më shumë ai lexon Facebookun tim se sa Facebookun e tij që ia mbajnë të tjerët, ndërsa shkruan dhe me pseudonime aty, harron që unë ia njoh stilin.- A ka pasur momente dobësie të zotit Basha për të dalë nga çadra? A është konsultuar ai me ju për këtë?Unë nuk kam konstatuar në asnjë moment nga zoti Basha dhe nga askush tjetër, as nga drejtuesit e partive opozitare, që të ketë qoftë edhe shmangien më të vogël nga qëllimi madhor që kanë: rikthimin e votës së lirë të shqiptarëve. Çadra e lirisë u shndërrua në një institucion të paprecedent në historinë e vendit. Sot është dita e 78 e saj, e një proteste shembullore, paqësore, e një proteste, e cila nuk tundi flamurin e grevës së urisë paçka se hanin gjithë natën, por e një sakrifice që bëhet, duke qëndruar me tri turne, duke ardhur nga e gjithë Shqipëria për të shprehur kërkesën legjitime të shqiptarëve: të votojmë të lirë.- Në çadër janë le të themi 200 persona që qëndrojnë aty dhe kërkojnë zgjedhje të lira dhe të ndershme, por duket se ka një diskordancë me popullin, ndoshta populli nuk e do më aty atë çadër. Çfarë do të bëhet me atë çadër?Po, shumë e drejtë. Çadra u instalua më datë 18 shkurt. Më 18 shkurt, në memorien time ishte një nga protestat më të mëdha, por dhe më të nxehta në historinë e vendit. E kam thënë dhe po e them prapë se të paktën 80-100 mijë nga ata protestues, ata kishin ardhur për ta fshirë Edi Ramën. Dhe që ta dish, nëse vendosin, jo 80 mijë, por dhe 20 mijë, po vendosën, janë të mjaftueshëm për ta realizuar qëllimin. Ka protesta që kanë karakter festiv, por ajo ishte revoltë dhe qe një gjë e jashtëzakonshme që ajo protestë u menaxhua në mënyrën më perfekte. Aty u instalua çadra si përfaqësuese e asaj proteste. Mund t’ju garantoj dhe këtu do jemi që protesta tjetër po të thirret do të jetë edhe më e madhe, dhe pastaj menaxhimi i saj do të jetë problemi kryesor, se një herë i menaxhon ti, por herën tjetër të menaxhojnë ato ty. Ky është i gjithë problemi.- Pra, mendoni se mund të ketë përshkallëzime?Absolutisht po.- Zoti Berisha, nuk ju pamë në protestën e bllokimit të akseve kombëtare rrugore nga ana e PD. Ju nuk mungoni thuajse në asnjë protestë. Pse mungoi prania juaj?Nuk ishte për një arsye teknike.- Përqendrohemi pak edhe tek zërat kundër të PD siç është zonja Topalli, zonja Bregu apo dhe zoti Selami. E kanë kritikuar kryetarin e PD se nuk ka mbledhur forumet drejtuese prej kohësh. Madje, zoti Selami arriti tha se kur ishte Berisha nuk ndodhte kjo.Për shkak të një pozicioni që kam, nuk ndërhyj absolutisht në debatin e brendshëm të partisë. Ajo që mendoj se ka një vlerë shumë të madhe është që të ketë hapësira që secili të shprehë mendimin e tij përndryshe partia humbet karakterin demokratik të saj.- Po pra, po a është gabim mosmbledhja e Grupit parlamentar të PD?Kryetari mund ta kishte mbledhur, vetëm se vendimin për bojkotin e Parlamentit e ka marrë Grupi parlamentar i PD. Ky vendim ishte i detyruar nga lëvizja, nga revolucioni që filloi. Unë i mirëkuptoj kritikët tanë pse u larguam nga Parlamenti, shumë e drejtë se s’mund të themi që nuk është. Por problemi është se revolucioni që nisi dhe që vazhdon pa ndërprerje, ata të cilët po vazhdojnë dhe po e bëjnë nuk e shihnin, nuk e përtypnin dot praninë tonë në Parlament me kundërshtarët tanë. Ne jemi në çadër dhe bulevard, Parlamenti për ne ka marrë fund thoshin. Kështu që në këtë kontekst nuk ishte ky një vendim i vullnetshëm, por një vendim i diktuar nga revolucioni. Ndaj dhe them që një herë e udhëheq, ndërsa herën tjetër të udhëheq ai ty.- Në mbledhjen e Grupit parlamentar si i patë reagimet?Secili aty shprehu mendimin e vet, por përveç mendimeve të njohura, mbështetja ka qenë totale për linjën që po ndiqet.- Në mbledhje e quajtët zonjën Topalli “e deklasuar”.Ishte një shaka e imja ajo!- Me çfarë përshtypjesh dolët nga videokonferenca me Daul dhe Hahn?Unë mund të them se ajo ishte një videokonferencë e shkëlqyer ku natyrisht, presidenti i PPE dhe komisioneri Hahn iu drejtuan të gjithë audiencës aty për problemin e krizës aktuale. Sintezën e kësaj videokonference e bëri në mënyrë të shkëlqyer presidenti Daul, në të cilën së pari kërkon që Shqipëria të zgjidhë me dialog dhe mjete politike krizën. Pra, kriza në Shqipëri kërkon zgjidhje politike tha ai. Edi Rama të nesërmen i thotë zotit Basha se nuk ka krizë politike në Shqipëri. Me të njëjtën lehtësi u thoshte shqiptarëve se nuk ka shtim të kanabisit në Shqipëri. Mirëpo këtu s’ka të bëjë më me audiencën e brendshme, por ka të bëjë me audiencën ndërkombëtare. Është e vërtetë që Edi Rama është përpjekur dhe ka bërë gjithçka për ta zvogëluar, por minareja në thes nuk futet. Problemi i drogës në Shqipëri është bërë një problem ndërkombëtar shumë serioz. Rama së fundmi detyrohet t’u thotë të tjerëve se po marr masa dhe kam garanci se amerikanët do më ndihmojnë. Ne do i themi qeverisë amerikane se ky po keqpërdor bashkëpunimin me SHBA me biseda. Ky njeri është përgjegjës për kanabizimin e vendit. Ky njeri, pasi zëvendësoi të gjithë drejtorët e policisë në të gjitha rrethet, solli ish-oficerë policie të shkarkuar jo nga ne, por nga Nano për implikim për drogën. Vuri ministër politikanin që bleu gomonen e parë nga Italia, njeri i cili vinte nga një background kontrabande. Bëri operacionin në Lazarat dhe ne e mbështetëm atë zyrtarisht. Çfarë ndodhi? Sipas tyre Lazarat ose drogë duhet të bëhet e gjithë Shqipëria. Ke parë të kapin farë kanabisi kund? Vetëm këtë vit, 2017, kanë hyrë 25 tonë farë kanabisi. Në mbarë vendin janë mbi 10 mijë parcela të dokumentuara nga filmimi. Italianët kanë filmuar 1/5 dhe kanë gjetur mbi 200 parcela. Në mbarë vendin janë mbi 10 mijë plantacione kanabisi, janë me mijëra roje të armatosura që mediat i kanë dhënë, njerëz me armë pa leje, të mbrojtur nga policia. Vetë Rama ka raporte të shërbimeve partnere dhe shërbimeve të tjera, të cilat i thonë se krerët e policisë që u shkarkuan tani që të gjithë ishin të implikuar me drogën. Kthehemi në shtatorin që kaloi. Fabrikat përreth Tiranës dhe kudo në Shqipëri ndërprisnin punën, sepse mikrobusat vinin dhe merrnin punëtorët dhe i dërgonin në arat e kanabisit dhe ndërmarrjet e përpunimit të kanabisit. Dihet dhe rroga sa merrnin. Dhe këta që merrnin punëtorët u paguanin edhe dëmin sipërmarrësve. Të gjitha këto ndodhin në sytë e shtetit dhe sytë e qeverisë, e cila e shndërroi në politikë të saj jo zyrtare kanabizimin e vendit. Ju kujtohet shumë mirë fushata që bënë për kanabizimin e vendit eksponentë të PS, të efekteve magjike shëndetësore që kishte kanabisi. Apo Rama që i thoshte Pandit nuk të solla hashash për ditëlindje, por të solla lule etj. Pra, e gjithja kjo solli krijimin për herë të dytë në botë të një narko-republike apo republikës së drogës. Ka qenë Noriega në Panama në vitet ‘90, është Rama në zemër të Europës në Shqipëri. Shihni zgjedhjet në Dibër. Fshatari kishte plantacionin dhe i thoshin do shkosh dhe do të marrësh për shembull, në Kënetë të Durrësit dhe në Kamëz këtë listë personash, që i kishte në rreth ai, që të vijnë të votojnë këtu përndryshe vetë je i arrestuar dhe kanabisin e ke të prishur dhe ai bënte gjithçka për ta realizuar këtë qëllim.- Zoti Berisha, në këto 27 vite Shqipëria ka kaluar shumë kriza, madje edhe shumë të gjata, por kjo duket se ka një ngërç shumë të madh. Çfarë e bën këtë krizë që të jetë kaq e pazgjidhshme?Deri në këtë moment që flasim kjo është kriza më e rrezikshme.- Ju jeni futur në zgjedhje edhe më ‘97 apo jo?Kjo është kriza më e rrezikshme që ka rrokur ndonjëherë Shqipëria. Pse? Ka patur më traumatike për momentin, ka patur më tronditëse, por problemi është se, në të gjitha rastet, kanë qenë zgjedhjet si rrugëzgjidhja e tyre. Pra, zgjedhjet e pranuara si rrugëzgjidhje nga të gjitha palët.- Po pra dhe nuk janë bojkotuar asnjëherë…Nuk janë bojkotuar pikërisht se zgjedhjet janë pranuar nga të gjitha palët. Kurse sot janë ato, të cilat kanë vdekur për njërën palë. Dhe pse kanë vdekur zgjedhjet? Kanë vdekurm sepse ka vdekur vota e lirë. Opozita në 4-vjeçarin e saj mund të ketë shumë problematika, mund të shtrojë shumë çështje, por një është çështja e të gjitha çështjeve: vota e lirë. Kjo është gjithçka.- Ju jeni shprehur gjithmonë se bojkotimi i zgjedhjeve është vetëvrasje politike, i qëndroni ende?Bojkotimi i zgjedhjeve, por them zgjedhjeve, kur them zgjedhjeve, zgjedhje jo farsës. Farsa elektorale është fataliteti më i madh që mund t’i ndodhë një vendi. Të qëndrojmë këtu. Opozita sot në këtë narko-republikë, e cila ka Noriegën e vet, ka narko-policinë që e patronoi shpërndarjen e drogës në të katër anët e vendit dhe faktikisht, ata u shkarkuan për t’u zëvendësuar me zëvendësit e tyre po kaq mëkatarë sa ata, ka armatën e rojeve, të armatosura në mënyrë të paligjshme, që ruanin 24 orë mbi 10 mijë plantacione kanabisi, ka armatën e trafikantëve, të gomoneve, të fabrikave e laboratëve të drogës. Të gjithë i ka kundër opozita dhe opozita nuk u lëkund asnjëherë në qëndrimin ndaj drogës. Opozita kishte një zgjidhje dhe po e vlerësojnë tani. Mjafton që opozita në vitin 2015 të thoshte shikoni këtë problemin e drogës ne do e zgjidhim me referendum, do të pyesim shqiptarët dhe këta s’ishin kundër nesh pastaj. Me një fjalë, ne zgjodhëm zero tolerancë ndaj këtij problemi.Së dyti, opozita ka bandat e krimit kundër. Edi Rama çfarë ka bërë kësaj radhe. Ka bërë listën e deputetëve. Ka zëvendësuar vrasës me vrasës edhe më të rrezikshëm, ka zëvendësuar trafikatë me trafikantë edhe më të rrezikshëm, dhe këto do provohen këto do faktohen ...- Kur flasim për zgjedhje të lira, nga takimi i parë me zotin Basha, zoti Rama u shpreh se do të ketë një monitorim ndërkombëtar aq sa unë nuk e kam parë në ëndrrat e mia më të bukura, kur ishte zoti Berisha kryeminstër. Ndërkohë nga ana tjetër edhe zoti Meta kërkon vëzhgues për të patur monitorim, nuk krijon besim kjo?Shumë e drejtë pyetja. Në vitin 2000, ka qenë fundi i gushtit ose fillimi i shtatorit, qendra “Xhimi Karter” dhe vetë ish-presidenti Karter erdhën në Shqipëri, kishte një konflikt të madh për zgjedhjet, dhe erdhën në Shqipëri me vullnetin më të hekurt, ata janë vëzhgues ndërkombëtarë shumë të njohur të zgjedhjeve, dhe erdhën në Shqipëri me vullnetin më të hekurt për të vëzhguar zgjedhjet. Pasi u njohën me kushtet këtu, lëshuan një raport, e përhapën kudo po jo në publik, në të cilën shkruajtën: “Zgjedhjet në Shqipëri janë të vdekura pa u zhvilluar”. Mirëpo, ato ishin zgjedhje lokale në vitin 2000. Dhe unë nuk do të kisha të njëjtin qëndrim si në lokalet dhe në të përgjithshmet. Nëse kthehemi në këtë gjë, unë mund të them se në prag të zgjedhjeve lokale, unë kam bërë një status, në të cilin them se zgjedhjet janë të vdekura. Dhe historia provoi se zgjedhjet ishin masivisht të atakuara.Pra, këtu kemi të bëjmë me zgjidhje që kanë vdekur pa u zhvilluar. Kemi të bëjmë me kushte, zgjedhjet i përcaktojnë bandat. Edi Rama nxori nga burgjet jo një, po një numër të konsiderueshëm vrasësish serial që janë të gjithë të regjistruar, të cilët absolutisht diktojnë në zonat e tyre rezultatin elektoral. Opozita nga ana tjetër përballet me një mal narko-eurosh. Ç’është ky mal narko-euro? Sipas BBC janë 5 mld, të tjerë thonë që arrin në 15 mld, nuk e di sa është, por është e mjaftueshme të blesh votën e një shqiptari qofte edhe me 1 mijë euro …- Dua të qëndrojmë pak, dhe theksoj pjesës së bojkotit ka një kosto apo jo?Të madhe shumë.- PD dhe opozita çfarë rrezikon me mospjesëmarrjen në zgjedhje? A do e rrezikonte PD një përjashtim nga PPE?PD dhe të gjitha partitë opozitare së bashku, mos harro se sot aty në çadër janë të bashkuara të gjitha partitë opozitare parlamentare dhe jashtëparlamentare, përveç krijesave të Edi Ramës. Këtu në ipad kam unë formularët e firmosur nga punonjës të administratës për X parti, pa emër partie se do i shpërndante Edi Rama do i jepte partive që të regjistrohen. Pra, PD ka një alternativë, ka farsën elektorale dhe çimentimin e Noriegës, si kryetar i narko-republikës, ka pastaj një qëndrim refuzues ndaj narko-republikës dhe farsës elektorale. Natyrisht, vendi është në një krizë shumë të thellë, por kriza nuk është nga qëndrimi i opozitës…-Po çfarë rrezikon PD, dhe ka një përgjegjës?PD në gjithë përpjekjet e saj i bën vetëm që të marrë pjesë në zgjedhje. Nëse PD gjithë përpjekjet nuk do i bënte për të marrë pjesë në zgjedhje, atëherë ajo do meritonte me të vërtetë çdo ndëshkim, por PD s’po bën asgjë tjetër një sakrificë të paparë deri më sot vetëm për të marrë pjesë në zgjedhje. Kjo është e vërteta.- Si do ta komentonit ju takimin mes zotit Rama dhe zotit Basha? U fol se do të kishte një marrëveshje por nuk u arrit gjë?Ata që e njohin Edi Ramën, e dinë se Edi Rama dhe marrëveshja janë dy gjëra të kundërta. Edi Rama di marrëveshje vetëm atë që i intereson atij. Unë e kam provuar atë gjatë ndryshimit të Kushtetutës që bëmë, por unë nuk isha maksimalist. Natyrisht, ato ndryshime nuk them që nuk i konvenonin PD dhe qeverisë, po i konvenonin po kaq ndoshta pak më shumë dhe Edi Ramës. Dhe aty ramë dakord se çdo hap tjetër që unë përpiqesha të shtyja për të përmirësuar më tej Kushtetutën, ai ishte kategorik. Me Edi Ramën duhet patur një gjë parasysh, se nuk ka kurrë marrëveshje me dialog, sepse ai nuk e njeh dialogun. Ai është një person shumë shumë instabël me këtë. Me këtë nuk dua që nuk duhet ulur, nuk dua të them që duhet injoruar dhe përjashtuar, por gjuha e vetme që ai njeh është gjuha e imponimit nga qytetarët shqiptarë.- Çfare shihni ju si zgjidhje të krizës?Unë absolutisht, duke mbështetur çdo përpjekje për dialog, unë personalisht më duhet të them se vetëm revolucioni do mund t’i imponojë Edi Ramës një kthesë lens non volence, don apo s’don thotë latini.- Po kur flasim për mosbindje civile, që ju e lakoni shumë zoti Berisha?Vetëm ajo është, janë 55 e ca forma të mos bindjes civile. Ato do ta detyrojnë Edi Ramën, sepse qytetarët duhet të vendosin. Edi Rama çfarë tregon deri tani? Edi Rama tregon deri tani se është i vendosur të asgjësojë pluralizmin. Nuk ka vepër më kriminale që mund të imagjinohet se sa një kryeministër që thotë, unë do shkoj pa opozitën dhe do e krijoj opozitën thotë. E di ç’bëri Ramiz Alia në vitin 1990? Nën shembullin e Milosheviçit, se jugosllavët i kishin, futi dhe shndërroi në subjekte elektorale levat e partisë; gruan, bashkimet profesionale, frontin, rininë e me radhë. Ky është pluralizëm tha. Mirëpo në politologji, në doktrinë, ky quhet pluralizëm burokratik.Edi Rama i dha LSI-së presidentin për ta mbajtur në opozitë. Pra, për të krijuar opozitën e tij. Edi Rama, ka mbush fishat këtu, ka mbush fisha për të krijuar partitë satelito opozitare. Pra tani, pasi e kanabizoi vendin, pasi e shndërroi në narko-republikë, tani po krijon edhe narko-opozitën. Po krijon opozitën e narko-republikës. Janë këto qëndrime, të cilat e bëjnë të pashmangshëm ballafaqimin.- Keni thënë në fjalimet tuaja se nëse ecet me këto ritme, Edi Ramën e pret fataliteti, tingëllon si kërcënim, çfarë do të thotë kjo?Jo nuk e kam aty, ai ka një problem ju e dini. Po të hyni të lexoni për historinë e tij, ky, njerës prej gazetave më të mëdha italiane i ka thënë se jo një herë, por disa herë kam bërë tentativë për vetëvrasje. Se kur e lëshojnë nervat atë e lëshojnë atë pastaj. Ky është fatalitet. Ky quhet fatalitet në terma sociale, dhe kjo absolutisht do t’i ndodhë, ose do ta krehin!- Në fjalimin tuaj në çadër keni thënë se ka një fund mëshira. Deri kur do ta mëshironi?Mëshirë ishte 18 shkurti. E them edhe një herë se 80 ose 100 mijë vetë të atyre që erdhën, erdhën për t’i dhënë duart Edi Ramës. Mëshirë ishte ajo dhe bëmë mirë. Nuk ka provë më të shkëlqyer të vendimit të opozitës për zgjidhje paqësore se sa 78 protestë, të të gjitha përmasave dhe një xham nuk është thyer. Kjo është mëshirë. Se e vërtëta është se nëse situata merret në dorë nga revolucioni, zgjidhja do të jetë shumë e shpejtë.- Nëse arrihet një marrëveshje a është e përgatitur PD, nga ana e strukturave flas, për të hyrë në zgjedhje?PD sot është më e fortë se asnjëherë. Morali i demokratëve është shumë i lartë dhe optimizmi është në rritje. E rëndësishme është që të krijohet një besim te procesi zgjedhor. Të vendoset votimi dixhital. A mund të imagjinojë kush se do ketë zgjedhje pa drogë, në një kohë kur përfaqësuesi i njërit prej klaneve më të rrezikshme të drogës, Fatmir Xhafa, vëllai i të cilit është në hetim në gjykim ndërkombëtar në Itali dhe në Venezuelë, se do të luftojë drogën? Pse pikërisht Fatmir Xhafa erdhi në krye të policisë, pasi iku Saimir skafisti, Saimir gomonia? Erdhi pikërisht për t’i dhënë një mesazh garancie të gjitha klaneve të drogës dhe të trafikut të saj se, përsëri e kemi tonin njeriun në krye të policisë.Nuk ka vend në botë, që për vetting të një zyrtari, do vendoste në atë post, që ka të bëjë pikërisht me luftën kundër drogës, përfaqësuesin e klaneve të drogës. Ta zemë se Fatmir Xhafa në jetën e tij nuk ka përfituar qoftë edhe një qindarkë nga droga e Agron Xhafës, por vetë fakti që e ka vëlla, nga nëna dhe baba, e bën atë absolutisht të papërshtatshëm për ministër të Brendshëm. Dhe është aktual ai, nuk është një histori. Agron Xhafa sot është më aktiv se kurrë me vëllain narko-ministër. Pra, çfarë po kërkon opozita? Po kërkon që këto ministri t’i marrin persona teknik.Çfarë po bën “madam vila”, që me paratë e vjedhura nga tenderat e institucioneve arsimore ka ndërtuar një vilë luksoze përrallore në Lundër. Çfarë po bën ajo? I ka shndërruar arsimtaret në militante të turpshme, në kundërshtim flagrant me ligjin e arsimit, në kundërshtim flagrant me ligjin elektoral. A e dini ju që shumica e atyre, se ka një braktisje të Edi Ramës ç’është e vërteta, ka një braktisje masive dhe ç’po bën po detyrohet të marrë nxënësit e shkollave. Më shkruanin këtu i kam mesazhet, mirë xhaxhi pse na marrin ne se ne nuk votojmë na marrin vetëm për të mbushur sheshin se ne jemi 15–16 vjeç. Ose policë me uniformë në shtabet elektorale të Partisë Socialiste. Pra, kjo situatë duhet të marrë fund. Apo ushtria, e tëra e angazhuar në propagandën e narko-republikës. Në këtë mënyrë, nëse duam zgjedhje në këto institucione do vendosim në krye jo politikanë të PD, por teknokratë të nderuar, njerëz të njohur, të cilët me të vërtetë do zbatojnë ligjin.- Përsa i takon votimit elektronik, sa e përgatitur është Shqipëria për këtë?Në vlerësimin tim, në mënyrë absolute i ka totalisht. Do kohë, do 4 muaj 5 muaj. T’i japim për 5 muaj, t’i japim kohën. Ama i jep kohën, po i jep vendit një proces të vërtetë. Nuk ecet në çmendurinë e Edi Ramës, që mendon se do mund të likudojë pluralizmin. Pluralizmi në Shqipëri është ndërtuar edhe mbi gjak të rinjsh shqiptarë, dhe ai me këtë bën një gabim fatal. Edhe një herë e them se ai bën një gabim fatal në këtë përpjekje që bën.- Si e komentoni përcaktimin e ndërkombëtarëve se në zgjedhje mund të shkohet pa PD?Së pari, dua të them që ligji është ai që është. Fryma e Kushtetutës në mënyrë absolute nuk e pranon. Së dyti, kam shumë respekt për të gjithë këta që thatë ju, por ama për një gjë i siguroj, se me shprehjen e tyre, dashje ose padashje inkurajuan Edi Ramën në vendosmërinë e tij për të shkatërruar pluralizmin në Shqipëri. Pra, ai të vetmin argument këtë përdor, por e vërteta është që këtu ai do rrëzohet, nuk do mund ta realizojë. Do isha dakort me ketë, nëse fenomeni i kanabizimit është një shpikje e opozitës apo është stisje e opozitës, nuk ekziston, ose ekzison në ato përmasa të parëndësishme që nuk ka peshë. Po sot nuk ka shqiptarë, i majtë apo i djathtë që e thotë dot këtë. Do isha dakord, nëse me ligjin e dekriminalizimit Edi Rama do kishte dëshmuar vullnetin e plotë për të pastruar administratën dhe institucionet nga kriminelët dhe për të mos liruar nga burgu të tjerët. Por sot në administratë janë mbi 400 punonjës administrate me dosje krimi, të cilët zbatojnë vetëm urdhëra krimi. Opozita ka një kazus, dhe cilitdo i them, urdhëroni pak shihni ç’ndodh, me fakte jo se e thotë opozita, në administratën e Shqipërisë. Dhe duhet t’ju rikujtoj se karta e Kopenhagenit ka disa kritere për zgjedhjet e lira, ju garantoj që mjafton kjo që ndodh me administratën, që zgjedhjet e lira t’i asgjësojë. Mjafton vetëm kjo që ndodh me administratën që zgjedhjet e lira t’i ekzekutojë. Pse? Sepse t’i i shndërron rrogtarët e shtetit, buxhetorë dhe jo buxhetorë, në një trup elektorale të partisë në pushtet, faktikisht t’i krijon partinë-shtet. Me parti-shtet nuk ka zgjedhje.- PD duke bojkotuar zgjedhjet mos ndoshta i jep një forcim të amplifikuar LSI-së?PD nuk ka në mënyrë kategorike qëllim të bojkotojë zgjedhjet. PD ka si qëllim kryesor të imponojë rikthimin e votës së lirë dhe dua të siguroj çdo qytetar shqiptar, në të katër anët e vendit se kurrë, kurrë PD, opozita shqiptare nuk imagjinon të ketë qëllim bojkotin.Opozita shqiptare ka vetëm një qëllim; rikthimin e votës së lirë, të drejtën e votës së lirë, shpëtimin e këtyre zgjedhjeve, të cilat faktikisht i ka helmuar në mënyrë të tmerrshme droga e kësaj narko-republike dhe krimi dhe ajo që bën Edi Rama me krimin. Çfarë tha? Pasi u paraqit me kamera në të gjithë mediat, mësuesja në Kavajë, e cila në një mënyrë kriminale, kërcënonte e u bërtistë nxënësve që shkojnë në miting, Oh, tha ne kemi parë mësues që shkojnë në çadër. Aaa kjo njëlloj qenka? Na e jep pak kush e organizoi atë mësuese që të vijë në çadër. Kam qenë në pushtet dhe e kam thënë 100 herë se punonjësit të ndjekin atë që duan. Një gjë është e sigurtë, që as nuk ka drejtori arsimi, as nuk ka drejtori shkollash opozita sot, që mund të detyrojë një nxënës apo një mësues të vijë në çadër.- Pse nuk e votoni vettingun? Pse duhet t’i ngelet si njollë PD-së kjo?Historia e vettingut është si historia e drogës, janë identike, vetëm se njëra është drogë tjetra është një ligj. Së pari, i sqaroj shqiptarët se është PD ajo që ka kërkuar vettingun, ligjin, vetingun në Kushtetutë është PD që e ka kërkuar.Për ata të cilët mjerisht i lejojnë vetes, jo të shohin të vërtetën, por të shohin e të dëgjojnë mashtrimin e Edi Ramës, dhe të mashtruar nga Edi Rama ka ndërkombëtarë apo njerëz që duan të mbështesin Edi Ramën. Unë ftoj shqiptarët të rikthehemi bashkë më 21 korrik. Më 21 korrik, njeriu që u përgëzua nga e gjithë bota për marrëveshjen nuk ishte Edi Rama. Për herë të parë dhe në mënyrën më surprizë ishte shefi i opozitës, Lulzim Basha. Në atë takim ka qenë Ilir Meta, kanë qenë dy ambasadorë, Lulzim Basha dhe Edvin Kristaq Rama, është rënë dakord që 7 ligjet të votohen së bashku me konsensus sikundër edhe reforma elektorale, ndaj dhe le të fusim tani për votim Kushtetutën, pasi ato mund të kenë nevojë për ndonjë shqyrtim të vogël.Këtë marrëveshje nuk e mohon dot asnjë njeri, kjo marrëveshje është 100% e sigurtë. Çfarë ndodhi mbrapa? Ndaj dhe unë kërkoj mirëkuptimin e qytetarëve, le ta pyesin veten, se çfarë qëndrimi do mbanin ndaj atij që të shkel kontratën, ndaj atij që të shkel fjalën, ndaj atij që të mashtron? Edi Rama të nesërmen, e la, nuk pranoi konsensusin për ligjet dhe nxitoi të fus të gjithë amendamentet që ishin për të marrë drejtësinë në dorë të tij.Prap kam një provë tjetër shumë të madhe, sepse njerëzit duhet të dinë të vërtetën. Lulzim Basha i thotë ambasadorit të SHBA dhe gjithë botës se u shkel marrëveshja. Amb. amerikan, i cili e kishte ligjin e SPAK në patronazhin e qeverisë së tij, sepse do i stërviste e do i trajnonte, shkon dhe i thotë Edi Ramës, se SPAK ose do votohet me opozitën dhe do merren parasysh amendamentet e opozitës që janë të domosdoshme, ose ne nuk kemi punë me këtë proces. Dhe e detyroi Edi Ramën.Atëherë mund t’i pyes qytetarët se pse opozita votoi SPAK-un me konsensus në Parlament? Sepse u zbatua vetëm kjo pikë e marrëveshjes, kurse të gjitha pikat e tjera Edi Rama i shkeli pikë përpikë në mënyrë që të marrë drejtësinë në duar. Atëherë ju pyes: cili është ai qytetar, vendas apo i huaj, ai zyrtar shtetar vendas apo i huaj, përveçse ndonjë të korruptuari, që thotë duhet të votoni vettingun, duke ditur si është e vërteta?Opozita ka deklaruar se është e gatshme në kuadrin e kësaj marrëveshje të rikthejë ligjet, të kthehet me konsensus dhe t’i votojë të nesërmen në Parlament. Pra, është Edi Rama në mënyrë absolute, që mban peng reformën, mban peng vettingun, me një qëllim të vetëm; që ta votojë pas zgjedhjeve me opozitën e krijuar prej çmendurisë së tij.- Sa i përket rrjeteve sociale ndoshta keni një gjë të përbashkët këtu me Ramën. Ju vijoni i qëndroni çdo postimi apo çdo përgjigjeje?- Ka një dallim të madh mes rrjetit tim social dhe rrjetit të tij social. Njeriu i vetëm që merret me rrjetin tim social, është znj. Erla Mëhilli, administratore e rrjetit social, dhe Sali Berisha natyrisht. Edi Rama mban 38 rrogtarë në zyrën e shtypit vetëm e vetëm për të zhurmuar rrjetin social të Sali Berishës. Dhe meqë jemi këtu, Erla Mëhilli ndonëse nuk ka dhunti zbuluese, por ka arritur të kapë, si i thonë fjalës, me presh në dorë njërin prej tyre dhe t’ja pohojë ai më fal, Erla, por unë e kam bërë, sepse paguhem për këtë punë, njëri që e gjeti se cili ishte. Dhe ndonjëherë Erla, kur të shkruajë ose kujtime ose ndonjë status mund ta nxjerrë këtë. Pra, kjo është vërteta. Pra, Edi Rama mban një ushtri të tërë. Pse ky dallim? Sepse ai trillon, ndërsa unë them të vërtetën, vetëm kaq. Unë them të vërtetën. Natyrisht janë bërë një mjet i jashtëzakonshëm, rrjetet sociale janë bërë një mjet komunikimi ku secili shpreh mendimin e vet, dhe unë përpiqem t’i respektoj, ndonëse nuk më pëlqen kur përdorin ndonjë fjalë të papërshtatme, por fundi fundit tani këto të hapura janë.- Ju vijoni të jeni shumë energjikë. Kam dëgjuar që flini shumë pak. Sa orë në ditë flini?Unë zakonisht bëj 6 orë dhe 6 orë mua më mjaftojnë. Mundet pak më shumë mundet pak më pak, por unë e kam kronike këtë, gjithmonë e kam patur. Po prit, 6 orë të miat janë të paktën sa 36 orë të Edi Ramës, të siguroj për këtë, sepse unë e kam pa ëndrra gjumin. Unë nuk kam ëndrra në gjumë. Unë bëj gjumin më të qetë që mund të ketë ndonjë njëri. Dhe gjumi i qetë ka një fuqi çlodhëse të jashtëzakonshme, sado që lodhesh një gjumë i qetë e ka fuqinë kalmante, indeksin kalmant e ka të pakrahasueshëm me gjumin ankcioz që bën njeriu, që kur nuk ka me të cilin të zihet, zihet me veten e tij.- Arritja e një marrëveshjeje dhe bojkotimi zgjedhjeve ju mundon edhe ju besoj?Pa padiskutim që jam për arritjen e një marrëveshje dhe e quaj plotësisht të mundshëm. Por Edi Rama dhe marrëveshja janë dy gjëra të kundërta. Një propozim bëri Gramozi dhe u detyrua pas tre minutave ta tërhiqte. Nuk do Edi Rama marrëveshje. Bëri Gramozi një propozim të arsyeshëm, që ç’është e vërteta që mund të çonte në një marrëveshje, por jo, jo, e kisha për zgjedhjet e ardhshme tha pastaj Rama.