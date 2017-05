Basha: Më 7 maj çlirojmë Kavajën nga krimi

Shkruar nga A.Shahini

Kreu i PD, Basha paralajmëroi sot nga sheshi i lirisë se, më 7 maj çdo shqiptar do të jetë në Kavajë për të mos lejuar që krimi të drejtojë jetën e qytetarëve të Kavajës.

Të dielën, më 7 maj, në orën 11:00, opozita do t’i prijë bashkimit popullor të qytetarëve për të çliruar Kavajën nga kthetrat e krimit.“Me fatet e shqiptarëve nuk mund të luhet më. Me popullin nuk mund të luhet më. E aq më pak të shpresosh që opozita do të marrë rolin e alibisë së lojërave të teatrit të kukullave në kurriz të shqiptarëve.Të dielën në orën 11:00, ku do të jeni? (Protestuesit –Në Kavajë).Ku do të jeni? (Protestuesit – Në Kavajë).E gjithë Shqipëria me forcën e bashkimit më të madh në historinë e saj, paqësor, por të vendosur deri në fund.Më 7 maj çlirojmë Kavajën nga krimi, çlirojmë Kavajën nga droga, çlirojmë Kavajën nga pasiguria dhe poshtërimi.Kavajasit e ndershëm, fisnikët dhe kreshnikët e lirisë dhe demokracisë janë në ballë të kësaj beteje. Por sot dhe më 7 maj nuk do të jenë vetëm me çdo zemër të lirë të qytetarëve të Kavajës, do të rrahin mijëra zemra shqiptarësh.Të dielën jemi të gjithë banorë të kryeqytetit të lirisë, jemi të gjithë në këmbë për lirinë e Kavajës, për lirinë e Shqipërisë, për lirinë e shqiptarëve.Bashkë në Kavajë, bashkë në Kavajë për fitore, për fitoren e popullit, për fitoren e Shqipërisë demokratike, për zgjedhje të lira e të ndershme”, u shpreh kreu i PD, Basha.Kreu i PD i bëri thirrje edhe një herë Ramës të tërhiqet nga roli i bllokuesit të krijimit të kushteve për zgjedhje të lira, pa ndikimin e drogës dhe krimit.“Nga Kavaja sot vijnë lajmet e atmosferës më historike që qyteti ka përjetuar që në vitet e lavdishme kur u kthye dhe mbeti në zemrën e çdo shqiptari si kryeqyteti i lirisë dhe demokracisë.Koha për t’i thirrur mendjes është sot.Çdo ditë që kalon rrit vendosmërinë dhe bashkimin e shqiptarëve. Çdo ditë që kalon shanset për një kompromis midis dy realiteteve zëvendësohen nga mundësia e padiskutueshme e realitetit që po vjen e do të vijë, Republikës së re të qytetarëve shqiptarë.Ndaj edhe sot, siç i bëra thirrje në fund të takimit, i përsëris thirrjen t’i thërrasë mendjes, të realizojë se kriza shqiptare e konfirmuar botërisht që ka për bazë drogën, krimin dhe shtetin e njehsuar me pushtetin nuk zgjidhet me dokrra, nuk zgjidhet me fake news, nuk zgjidhet me gënjeshtrat që ke derdhur e derdh nga Brukseli në Uashington, nuk zgjidhet me deklarata të paguara se ato shtrenjtë i paguan, por zgjidhet vetëm në qoftë se shqiptarët e konsiderojnë të zgjidhur, vetëm nëse shqiptarët e konsiderojnë të mjaftueshme për zgjedhje të lira e të ndershme”, tha Basha.