Basha: Edi Rama si Ramiz Alia, por monizëm s’do ketë më

Shkruar nga A.Shahini

Lulzim Basha, ka krahasuar situatën aktuale politike me fundin e periudhës komuniste me në krye Ramiz Alisë.Basha hoqi një paralele mes skemës së Edi Ramës me atë të Ramiz Alisë, sipas të cilës Rama shtiret se në zgjidhje po hyjnë 17 subjekte. Sipas liderit të opozitës, këto 17 subjekte janë një. Koalicioni i drogës, krimit, turpit, vjedhjes etj.Postimi i BashësE vërteta e thjeshtë është se për votime është regjistruar vetëm një subjekt zgjedhor: koalicioni i 2015-ës që është ende në pushtet. Madje edhe koalicioni nuk është i plotë, pasi disa bishta mbetën rrugës, në pazare e sipër.Tani, ky subjekt i vetëm po përpiqet t’i hedhë hi syve shqiptarëve dhe të huajve duke u shtirur sikur janë 17 subjekte. Por është një dhe vetëm një: koalicioni i turpit, koalicioni i vjedhjes, koalicioni i abuzimit, koalicioni i drogës dhe i krimit me në krye Edi Ramën dhe mercenarët e tij.Por shqiptarët nuk mashtrohen. Monizëm në Shqipëri nuk ka për të pasur më, me asnjë çmim, në asnjë formë. Sot nuk mund të përsëritet dot më skema e Ramiz Alisë, që pretendoi zgjedhje “pluraliste” me Partinë e Punës, Frontin Demokratik e Bashkimin e Grave, deri sa studentët, intelektualët dhe qytetarët e Lëvizjes së Dhjetorit e ndalën maskaradën e tij. Shqiptarët e kanë lënë pas diktaturën dhe do dinë të mbrojnë pluralizmin dhe të drejtën e tyre për votë të lirë. #NgrihemiBashkë #ZgjedhjeTeLira #RepublikaeRe