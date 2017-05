1 Maji, protesta në Tiranë, sindikalistët kërkojnë pagë minimale në 28 mijë lekë

Kreu i Konfederatës së Sindikatave të Shqipërisë, Kol Nikollaj, theksoi se numri i aksidenteve në punë është ulur me 35% gjatë 2016-ës, por ngelet shumë për të bërë në drejtim të përmirësimit të kushteve të punës. “Ne sot protestojmë dhe apelojmë për paga dhe vende pune dinjitoze, sot protestojmë për rritjen e pagës minimale që ka qenë zhgënjim prej katër vjetësh, pavarësisht nga presioni pozitiv që Konfederata e Sindikatave ka drejtuar kërkesa të herëpashershme Parlamentit, qeverisë dhe gjithë politikëbërjes dhe vendimmarrjes shqiptare. Përfaqësuesja e Aleancës Gjinore e ka vënë theksin te fasoneritë, për të cilët tha se i kanë vënë të punojnë gratë dhe vajzat dhe në ditët e pushimit”, tha Nikollaj. Punonjësit e Uzinës Ushtarake në Poliçan, pjesë e këtij manifestimi, bënë të ditur se nuk paguhen për rreth 3 vite çka ka ndikuar ndjeshëm në nivelin e tyre të jetesës. “Në uzinë sot janë vetëm 22 punëtorë, pothuajse vetëm administratë. Punë nuk ka. Kemi tre vjet pa lekë”, tha Abedin Çela, kryetari i Sindikatës së Uzinës Ushtarake në Poliçan. Protestat kanë vijuar edhe përballë Ministrisë së Mirëqenies Sociale ku një grup studentësh kërkuan vëmendjen e shtetit dhe dëmshpërblim të familjarëve të rreth 200 punonjësve të vrarë në punë. Kreu i Konfederatës së Sindikatave, Kol Nikollaj, tha se rritja e pagës minimale është një nga kërkesat dhe nevojat e kahershme të punonjësve. Erjona Mulellari: Sot në datë 1 Maj u është kërkuar grave dhe vajzave të dalin në punë në fabrikat e tekstileve dhe këpucëve. Gratë dhe vajzat përbëjnë 95% në këto biznese, ato kanë të drejtën e tyre për pushim sipas Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë. Ish-punonjësit e Uzinës së Demontimit të Armëve në Poliçan kanë ngritur shqetësimin se prej 3 vitesh janë hedhur në rrugë e në rast të moszbatimit të ligjit për pension të parakohshëm e vetmja alternativë që u ka mbetur është vetëvrasja. Lindita Fesko: Në qoftë se qeveria jonë nuk na jep një të drejtë, ne do të bëjmë vetëvrasje, se nuk kemi ku shkojmë me 30 mijë lekë. Energjinë na e kërkon shteti, tatimin e shtëpisë, pastrim-gjelbërimin e kërkon, me 30 mijë lekë që na jep neve çfarë do të bëjmë? Asgjë. Në Elbasan, komuniteti rom dhe egjiptian protestuan për më shumë siguri dhe garanci në punë. Protestuesit kërkuan më shumë mundësi punësimi dhe jo diskriminim në punë. 1 Maji shënon ditën e punëtorëve dhe në të gjithë botën mbahen protesta ku punonjësit kërkojnë më shumë të drejta dhe liri.

