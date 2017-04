Basha: Pazari politik, njeriun që u përpoq ta fuste në burg po e shpall President

Shkruar nga A.Shahini

Nga sheshi i lirisë ku bashkëbisedoi me të rinj e të reja, Basha denoncoi pazarin më të fundit Rama–Meta për të mbajtur veten e tyre në pushtet. “Njeriun që u përpoq ta fuste në burg, rivalin politik për të cilin ngriti anembanë Europës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës dosje konspiracioni, me plot vrasje, me gangsterë dhe kriminelë të paguar, u detyrua ta shpallë president të rilindjes së falimentuar dhe korruptuar. Kjo është një ditë e dëshpëruar për Edi Ramën, rruga e tij e lidhur me mijëra fije me krimin e organizuar dhe me drogën që prodhojnë vetëm papunësi dhe mjerim për shqiptarët, që i dha kontrollin e territorit dhe kufijve të një vendi anëtar të NATO-s, bandave të narkotrafikut, rruga e tij dhe shteti i tij i falimentuar dhe i korruptuar ka arritur në stacionin e fundit. Republika e vjetër ka arritur në stacionin e fundit, pazari që mbante në këmbë aleancën e lindur nga pasurimi dhe inkriminimi i rilindjes së krimit dhe krimit të rilindur ka pjellë aktin e vet të fundit, ka nënshkruar falimentimin total para Shqipërisë, para shqiptarëve dhe para partnerëve ndërkombëtarë. Në këtë akt dëshpërimi Edi Rama ka humbur çdo lloj arsyeje, jo se është shquar për arsye, por tani ka arritur në një pikë ku edhe një fëmijë 6-vjeçar e kap në gënjeshtër”, tha Basha. Ai theksoi se kupola në pushtet ka vetëm një qëllim të vetëm, pasurimin dhe zhvatjen e parave të shqiptarëve. “Mos harroni kupola e republikës së vjetër, siç tregon pazari që sapo kanë mbyllur për presidentin që duhej të ishte i popullit, por mbeti peng, për herë të fundit i republikës së vjetër, i këtij komploti masiv ekonomik dhe politik kundër shqiptarëve. Kjo kupolë ka vetëm një qëllim, të pasurohet dhe të vetëmbrohet nga ligji, nga drejtësia e vërtetë dhe nga gjykimi popullor me votë të lirë e të ndershme. Kjo lëvizje popullore, ky bashkim i paprecedent në historinë tonë kombëtare përbën një rrezik ekzistencial për kupolën e republikës së vjetër të kryesuar nga Edi Rama dhe për vetë republikën e vjetër. Ata e dinë se tani që maskat kanë rënë dhe populli dallon fare qartë se si Parlamenti fasadë dhe qeveria fasadë janë një teatër kukullash për të grabitur miliardat e buxhetit me tendera dhe koncesione korruptive, për të grabitur pasuritë e vendit, naftën, mineralet, bregdetin dhe gjithçka që ky vend ofron për të vendosur Shqipërinë në hartën e zezë të prodhuesit dhe shpërndarësit numër një të drogës në Europë. Tani që maskat e këtij teatri kanë rënë njëherë e përgjithmonë, se përballja me votën e lirë dhe të ndershme të popullit shqiptar do të degdisë atë dhe gjithë kupolën e republikës së vjetër në minorancën më absolute që ka ndodhur ndonjëherë në Europën e pasviteve ‘90, me votë të lirë e të ndershme. Edi Rama ka bërë e po bën gjithçka për ta ndalur votën e lirë dhe të ndershme, për të ndalur zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Ai ka mobilizuar miliardat e korrupsionit, ai ka mobilizuar dhe ka shkrirë shtetin me partinë dhe partinë me shtetin. Ai ka thirrur në ndihmë miliardat e bosëve të drogës dhe krahun e fortë të organizatave të tyre kriminale”, tha Basha.

Një pazar të pastër politik e ka cilësuar kreu i PD Basha, kandidaturën e Ilir Metës për president dhe votimin e tij të mundshëm në Parlament, ndërsa solli në vëmendje se për hir të interesave klienteliste, Rama njeriun që kërkonte ta fuste në burg sot është i gatshëm ta shpallë president.