Basha: Rama preku në Kavajë fundin politik të ekzistencës së tij

Shkruar nga A.Shahini

“Sot është një ditë ku leximi i dëshpërimit të Edi Ramës dhe republikës së vjetër është i qartë për çdo njeri me sy në ballë dhe mend në kokë. Sot Edi Rama është rikthyer me fjalë, me akte, me gjeste, aty ku Shqipëria ishte 27 vjet e kusur më parë. Është kthyer në shembëlltyrën më të shëmtuar të satrapëve në orët e fundit të diktaturës komuniste. Sot është një ditë e dëshpëruar për Edi Ramën, i cili e provoi këtë dëshpërim para çdo qytetari të Kavajës e në veçanti para gjimnazisteve dhe gjimnazistëve të Kavajës, para prindërve, mësuesve dhe çdo shqiptari, ashtu si para botës, sepse i mbërthyer nga paniku i braktisjes totale që kavajasit dhe mbarë shqiptarët i kanë bërë atij si kreu i kupolës së krimit në republikën e vjetër, urdhëroi si askush në 27 vite, mobilizimin masiv me forcë dhe kërcënime të gjimnazistëve, mësuesve të Kavajës dhe çdo qytetari të Kavajës që mund të shantazhohej nga falangat e kriminelëve të tij në pushtet dhe pushtetit të tij të korruptuar dhe inkriminuar. Nxinte sot Kavaja sepse kishte Edi Ramën, por më shumë se Kavaja nxinte edhe Edi Rama, i cili preku sot në Kavajë fundin politik të ekzistencës së tij, fundin e turpshëm politik të mashtrimeve, dështimeve, korrupsionit dhe varfërisë që mbolli tash 4 vjet në Kavajë e gjithë Shqipërinë. Provat, faktet, filmimet me celular, sms të shumta, dëshmitë e atyre që i detyruan me zor të dilnin në sheshin qendror të Kavajës për të pritur kryeministrin e dështuar dhe korruptuar, janë sot fakte të pakundërshtueshme në dosjen e trashë që e njeh Shqipëria, Europa dhe Amerika. Dosjen e fakteve të pakundërshtueshme se me Edi Ramën nuk mund dhe nuk do të ketë asnjë shans për zgjedhje të lira e të ndershme. Me heshtjen e tyre, që më kot mundohej ta kompensonte tamburja e shtypur e rilindjes së inkriminuar dhe krimit të rilindur, me në krye Elvis Rroshin me falangat e tij në Kavajë, i flisnte fare qartë edhe mjerimi i ulur këmbëkryq në Bashkinë e Kavajës sikundër në bashkitë e tjera të vendit. Papunësia në nivele ekstreme, rritja e papërballueshme e kostos së jetesës, shkatërrimi i qindra mijëra vendeve të punës dhe mbi të gjitha pasigura totale që ka mbërthyer një qytet, i cili nën rilindjen e Edi Ramës u menaxhua nga kryebanditët e Rilindjes, njeriun e dënuar në Itali për përdhunim të një vajze të mitur dhe të ekstraduar nga Zvicra për trafikun e drogës. Ky është monumenti i vetëm i Edi Ramës në Kavajë. Ky është monumenti i turpit që më 7 maj kavajasit e ndershëm dhe bashkë me ta të gjithë shqiptarët e ndershëm do ta rrëzojnë njëherë e mirë. Dëshpërimi i Edi Ramës lexohet në çdo fjalë dhe akt të tij. Por një nga njohësit më të shkëlqyer të rajonit, të Ballkanit, ish-shefi i qeverisë dhe më vonë i diplomacisë suedeze Carl Bildt sot në krye të një përpjekjeje ndërkombëtare për parandalimin e konfliktit dhe për marrëdhëniet ndërkombëtare, shënoi në llogarinë e tij në Twitter se Shqipëria gjendet në një udhëkryq të rrezikshëm politik për demokracinë dhe stabilitetin. Ky, në një akt dëshpërimi që do t’ja kishte zili edhe Sulo Gradeci, u përgjigj: i dashur Carlo, Shqipëria është shkëmb graniti. Tani për të rinjtë e shumtë këtu kjo frazë mbase s’do të thotë asgjë, por për këdo tjetër që ka jetuar në errësirën e diktaturës mizore të Enver Hoxhës, kjo është shprehja më absurde, më idiote, më kriminale që tregonte shkëputjen totale nga realiteti të Byrosë Politike dhe regjimit komunist. Po kaq i shkëputur nga realiteti i përditshëm i kavajasve dhe mbarë Shqipërisë është sot Edi Rama, njeriu që edhe për pak ditë apo javë ka peshën e papërballueshme të karriges kryeministrore”, tha Basha.

Degradimin e sotëm të Ramës në një takim elektoral në Kavajë, ku ai humbi kontrollin dhe ulëriste përpara njerëzve të sjellë me detyrim, Basha e cilësoi si dëshmi të fundit politik të Ramës.