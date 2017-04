Berisha: Të vendosur për të bërë çdo sakrificë për votën e lirë

Shkruar nga A.Shahini

Berisha foli dje në ditën e 69 të protestës në sheshin e lirisë, ndërsa i bëri thirrje Ramës të largohet e t’i hapë rrugë krijimit të qeverisë teknike, çka do të garantojë mbajtjen e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Ai tha se opozita nuk do të tërhiqet nga kauza e saj për zgjedhje të lira dhe të ndershme, ndërsa shprehet e vendosur për të bërë çdo sakrificë për mbrojtjen e votës së lirë. “Këtu karshi nesh është një drogmen, një përdorues droge pervers, karshi nesh është një njeri i papërgjegjshëm që e shndërroi Shqipërinë në narkorepublikë dhe ju them të lexoni se çfarë janë narkorepublikat. Narkorepublika ka ekzistuar vetëm një në botë. Nuk është Kolumbia, nuk është Meksika, por ishte Panajama e Noriegës, njeriu të cilin e ndihmuan për të bërë demokraci dhe shtet ligjor, por që e shndërroi Panamanë në epiqendër të të gjitha trafiqeve të Amerikës Latine, që e bëri bankën e tij, njëlloj si Edi Rama sot, kanal të zi të larjes së parave të drogës. Edi Rama, njëlloj si Noriega pasi bëri fushatë të gjerë për legalizimin e drogës, pasi u dha dritë jeshile dhe urdhëroi policinë për të ndërtuar infrastrukturën e mbjelljes së saj, tani kërkon votat nëpërmjet drogës. Ne jemi këtu për t’i thënë atij, por dhe mbarë botës, se jemi të vendosur për të bërë çdo sakrificë për votën tonë të lirë, për të çmontuar republikën e Noriegës, për të çmontuar narkorepublikën dhe për të ndërtuar këtu shtetin ligjor, republikën e ligjit, atë të lirive dhe të drejtave të qytetarëve. Vjen tek ju me fjalë boshe, kakaris si gjel në pleh! Pyesni prindërit tuaj, pavarësisht nga përkatësia partiake, cilin nga 41 premtimet kryesore ka mbajtur Edi Rama në këto katër vite? Sot gazeta më e madhe e botës gjermane ‘Frankfurter Allemigne Zaitung’ i jep një përgjigje për të gjithë ju. Që të gjitha premtimet e tij u faktuan pas katër vitesh vetëm fjalë boshe, shprehet ajo. Ju të rinj që ishit me detyrim dje në Korçë: Pyesni prindërit tuaj, cilit prej tyre i shkoi rruga tek ngastra gjatë këtyre katër viteve, cilit prej tyre i shkoi uji tek parcela këto 4 vite, cili prej tyre shiti prodhimet më mirë gjatë këtyre katër viteve? Cili prej tyre mori naftën pa akcizë gjatë këtyre katër viteve, cili prej tyre mori naftën pa taksën e qarkullimit gjatë këtyre 4 viteve? Cili prej tyre mund t’ju thotë se ai premtoi para katër viteve se do të barazonte pensionet e fshatit me të qytetit? Cili mund t’u thotë se vërtet ky ka 5-fishuar investimet për fshatin shqiptar? Atëherë të gjithë ju, bashkë me prindërit tuaj duhet të ngriheni fuqishëm kundër një mashtruesi që kërkon t’ju grabisë dhe plaçkisë ju votën dhe të ardhmen për karrigen e tij. E njëjta gjë është në qytet. Premtoi heqjen e taksave për biznesin e vogël! Vetëm qiranë e ka bërë më të lartë se sa ç’paguanin të të gjitha taksat biznesmenët e vegjël. Premtoi se do të ulte korrentin, të hiqte TVSH-në e ushqimeve. Sot ato janë qartësisht 15% më shtrenjtë se ç’ishin 4 vite më parë. Ndaj thonë gazetat e botës se ky kreu juaj që të gjitha i ka fjalë boshe”, tha Berisha. Berisha u ndal tek turi i Ramës së fundmi në qytete të ndryshme të vendit, ndërsa vuri në dukje mashtrimet me të cilat ai u drejtohet qytetarëve. “Edi Rama po shëtit këto ditë nëpër Shqipëri si fantazma e Nastradinit, me një moto për të zëvendësuar mashtrimet e vjetra me gënjeshtra të reja. Në çdo takim u thotë qytetarëve: ‘Kemi bërë shumë, por më shumë do të bëjmë’, pra kemi mashtruar shumë, por më shumë do të mashtrojmë. Këto kohë, meqë kjo është pranvera më e thellë e vetmisë së tij, me detyrim merr nxënësit e shkollave nga Delvina dhe i sjell në Vlorë, nga Elbasani dhe Përrenjasi i çon në Korçë. Unë me ndjenjat më miqësore iu drejtohem këtyre të rinjve: Mos u mashtroni nga ky njeri, i cili pas diktatorëve të diktaturës komuniste është armiku më i egër personal i çdo të riu shqiptar. Shtroni sot pyetjen vetes: Çfarë ka ndodhur me shkollimin tuaj në këto 4 vite? Do të gjeni se familjet tuaja ishin të detyruara në vitin 2016 të paguanin tre herë më shumë tarifën e shkollimit se në vitin 2013”, tha Berisha. Duke iu referuar pikërisht ligjit klientelist të arsimit, Berisha tha: “Do të gjeni se në vitin 2017, me ligjin e mbylljes së dyerve të universiteteve për të varfrit, çdonjëri prej jush do të paguajë 4 herë më shumë se ç’paguante 4 vite më parë si tarifë universitare. Pra, çdo familje, do të paguajë për një fëmijë sa ç’paguante katër vite më parë për tre ose katër fëmijë për të shkolluar. Shkollimi është vetëm njëra anë. Hidhni sytë tek bashkëmoshatarët tuaj. Cili prej tyre është punësuar? Sa prej tyre janë punësuar? Papunësia në vitin 2013 për të rinj ka qenë 21%. Papunësia për të rinjtë sot është rreth 50%. Lini shifrat, hidhni sytë tek bashkëmoshatarët tuaj, tek njerëzit që ju njihni: Janë të punësuar apo janë të detyruar të largohen nga vendi i tyre për kafshatën e gojës, për punë sepse punë nuk gjejnë në Shqipëri?! Së treti, ju jeni të rinj, ne po luftojmë në këtë çadër, po luftojmë në mbarë Shqipërinë më shumë se për çdo gjë tjetër për ju dhe të ardhmen tuaj! Kur vendi juaj nuk ju siguron një shkollim, me Noriegën në krye, ju bën gjëmën me drogën. Ju jeni të rinj, vajza dhe djem, mund të ketë prej jush që dhe thith ndonjë cigare hashash dhe ajo ka shijen e vet. Ka prej jush që shkojnë edhe më tutje. Por edhe një gjë jua them me dashurinë, respektin dhe dhembjen më të madhe: asgjë nuk ju shkatërron ju të ardhmen, asgjë nuk shkatërron më shumë karakterin dhe njeriun, forcën dhe vitalitetin e tij sesa droga dhe kjo betejë që ne bëjmë është se ne besojmë tek ju, besojmë tek e ardhmja e Shqipërisë në duart tuaja”, tha Berisha.

Ish-Kryeministri Berisha paralajmëroi sot fundin e pashmangshëm të Ramës dhe largimin e tij nga pushteti, bashkë me narkotrafikun e krimin e organizuar, me të cilët sot ai qeveris vendin.