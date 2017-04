Qeveria po shpenzon miliona euro për gjyqet me Bechettin

Këshilli i Ministrave lëvroi një fond prej 41 milionë lekësh ose afro 310 mijë euro, për studion ligjore që mbron Shqipërinë në proceset gjyqësore me Francesco Bechettin. Kjo nuk është hera e parë që qytetarët shqiptarë paguajnë për konfliktin e qeverisë me biznesmenin italian. Qeveria ka dhënë disa herë të tjera më parë, fonde për avokatët që e mbrojnë atë në gjyqet me Bechettin, duke e çuar koston totale të këtij konflikti në disa milionë euro.

Konfliktet e qeverisë shqiptare me biznesmenin Francesco Bechetti po u kushtojnë jo pak qytetarëve shqiptarë.VendimiNë vendimin e fundit, qeveria i ka kaluar 41 milionë lekë shtesë Ministrisë së Mjedisit për gjyqin me Bechettin. "Ministrisë së Mjedisit t’i shtohet fondi 41 milionë lekë për të përballuar pjesërisht kostot e ekspertimit e të përfaqësimit të avokatëve në çështjen e arbitrazhit ndërkombëtar ‘Albaniabeg Ambient’, sh.p.k., M.Angelo Novelli dhe ‘Construzioni’, s.r.l, kundër Shqipërisë", thuhet në vendim. Sipas vendimit, paratë do të merren nga buxheti i Ministrisë së Financave.KonfliktetBiznesmeni italian i dëbuar nga qeveria shqiptare e ka paditur Shqipërinë në tri gjyqe të ndryshme në arbitrazh duke kërkuar qindra milionë euro dëmshpërblime. Në rastin konkret bëhet fjalë për një vendim të ish-kryeministrit socialist Fatos Nano. Kompanitë “Albaniabeg ambient” sh.p.k., Angelo Novelli and “Costruzioni S.R.L.” kanë hedhur në gjyq qeverinë shqiptare, duke i kërkuar 150 milionë euro dëmshpërblim për mosrespektim të kontratës për djegien e plehrave të sjella edhe nga Italia, duke prodhuar energji nga impianti termovalorizator. Por veç këtij konflikti Bechetti e ka paditur Shqipërinë në arbitrazh edhe për dy çështje të tjera, atë që ka lidhje me hidrocentralin e Kalivaçit, ku shtetit shqiptar i kërkohet të paguajë një shumë prej 10 milionë eurosh për TVSH-në lidhur me këtë projekt. Të gjitha këto gjyqe nisën pasi biznesmeni italian u akuzua publikisht nga kryeministri Edi Rama dhe Prokuroria për pastrim parash dy vite më parë.