Basha: Përmes dialogut ose përballjes, populli do të fitojë

Shkruar nga A.Shahini

Basha deklaroi se me dialog ose me përballje, fundi do të jetë i njëjtë dhe ajo do të jetë fitorja e popullit.

Kryetari i opozitës, Basha deklaroi sot se oferta e bërë nga opozita për mazhorancën është një zgjidhje e ndershme, e cila nuk kërkon pushtet në tavolinë, por të lejojë popullin të vendosë me votë të lirë.“Rrugë tjetër nuk ka, përveçse zgjedhjeve të lira e të ndershme me një qeveri teknike; e cila paraprakisht do të largojë kriminelët nga institucionet, e cila do të luftojë me të vërtetë drogën dhe paratë e drogës, e cila do të zbatojë reformën zgjedhore, do të krijojë kushtet për zgjedhje të lira të ndershme, duke përfshirë votimin biometrik dhe elektronik dhe numërimin elektronik.Rruga drejt bashkekzistencës demokratike dhe mirëqenies së çdo shqiptari kalon përmes zgjedhjeve të lira e të ndershme. Për të arritur aty, ka dy mënyra. Mënyra e parë është me dialog dhe sot kemi shansin ta zgjidhim me dialog. Lulzim Basha në këtë dialog nuk përfaqëson veten e tij, as vetëm Partinë Demokratike, as vetëm opozitën. Unë shkoj në këtë proces, me vetëdijen e plotë se, përfaqësoj interesat e një bashkimi të jashtëzakonshëm qytetar, bashkimit më të madh popullor.Ndaj, e kam shumë të thjeshtë të bëj kompromis, të gjej gjuhën e kompromisit politik për gjithçka që më takon mua dhe Partisë Demokratike, por nuk bëj e nuk do të bëj asnjë tërheqje, për gjithçka që i takon fateve të qytetarëve, fateve të demokracisë shqiptare, fatit të zgjedhjeve të lira e të ndershme”.Kryetari i opozitës deklaroi se nuk do të ketë asnjë tërheqje nga kërkesat që mundësojnë zhvillimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme dhe që kalojnë përmes qeverisë teknike.“Zgjidhja që ne ofrojmë është zgjidhje e ndershme. Nuk po i kërkojmë pushtet në tavolinë, nuk po i kërkojmë të shporret megjithëse e meriton të shporret me gjithë çfarë i bëri Shqipërisë, por po i kërkojmë të lejojë popullin të vendosë me votë të lirë e të ndershme.Uroj, që të gjitha palët ta përdorin këtë shans për t’i dhënë fund krizës me dialog, për t’i dhënë fund me dialog Republikës së vjetër dhe për t’i dhënë shqiptarëve Republikën e re të ligjit, të drejtësisë, të demokracisë dhe lirisë. Por, le ta kenë fare të qartë, se ne jemi të bashkuar dhe të vendosur për ta çuar këtë betejë deri në fund.Fundi, nuk do të jetë votim pa opozitën. Fundi, nuk do të jetë shpërndarje e popullit. Fundi, do të jetë fitorja e kauzës tonë të drejtë.Ndaj le të urojmë që sot arsyeja e shëndoshë të mbizotërojë edhe në mendjet e sëmura të pakicës që ka kapur peng popullin dhe do të marrë peng zgjedhjet. Ta urojmë, ta shpresojmë e t’i lutemi Zotit edhe për kundërshtarët tanë. Të shpresojmë që rruga e arsyes dhe dialogut do të na çojë drejt një bashkimi kombëtar për Shqipërinë europiane, sigurisht me harmoninë dhe pasurinë e pluralizmit politik brenda. Një gjë është e sigurtë, përmes dialogut ose përmes përballjes, populli do të fitojë gjithmonë”, tha Basha.