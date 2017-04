Rama kundër dialogut, Basha: Bëj gati valixhet

Shkruar nga A.Shahini

Basha deklaroi dje se është kundër shtyrjes së procesit të Vetingut pas zgjedhjeve parlamentare. Ai deklaroi se, Vetingu duhet të votohet menjëherë pas krijimit të qeverisë teknike. Dy qëndrimet e Bashës nuk kanë marrë asnjë përgjigje deri tani nga Rama. Për Bashën kjo e ka një përgjigje. Aty ku populli hyn në mes krerët e mazhorancës ndjehen keq.

Kryetari i opozitës Basha refuzoi sot çdo pazar të ofruar nga mazhoranca me postin e Presidentit të Republikës, ndërsa përsëriti propozimin që zgjedhja e tij të bëhet përmes votimit popullor.“E në funksion të kësaj të dytës, ka nxjerrë në tregun e gjësë së gjallë, postin e Presidentit të Republikës, sikur të ishte viç dhe jo institucioni që duhet të përfaqësojë unitetin e popullit, institucioni që duhet të garantojë liritë dhe të drejtat e qytetarëve.E ka nxjerrë në pazar për të joshur dhe mëkuar politikën opozitare me qëllim që të braktisë lëvizjen popullore dhe fatet e qytetarëve.Dje e ka marrë përgjigjen. Opozita as nuk kërkon dhe as nuk pranon pazar politik në kurriz të zgjedhjeve të lira e të ndershme me postin e Presidentit të Republikës.Presidenti i Republikës në konceptin e Republikës së Re, dhe jo të pazarit të republikës së vjetër, i takon popullit dhe do të zgjidhet nga populli me votë direkte. 24 orë pas bërjes publike të këtij qëndrimi, ky që nuk lë fjalë pa thënë, e rrenë pa bërë, ka heshtur. Kanë heshtur dhe Edi Rama dhe Ilir Meta për propozimin tonë për një President të zgjedhur nga populli.Pse kanë heshtur? Sepse është futur populli në mes dhe populli ka prishur pazarin. Populli e prish pazarin e republikës së vjetër. Ja ku duket qartë komploti politik kundër qytetarëve që e ka emrin republika e vjetër.Në vend që të bashkoheshin me iniciativën tonë, me iniciativën tuaj për një president të zgjedhur nga populli, kanë 24 orë që heshtin, sepse në republikën e vjetër dhe në projektin e Edi Ramës vetëm populli nuk figuron, vetëm fati i qytetarëve nuk figuron. Gjithçka për karrigen e tij, gjithçka për pushtetin e tij, gjithçka për pasurinë e tij. Asgjë për qytetarët. Po oferta për Vetingun pse s’kanë marrë përgjigje?Para 48 orësh, propozoi ta shtyjmë Vetingun pas zgjedhjeve, përgjigja ime, përgjigja jonë është: Asnjë shtyrje për Vetingun.Menjëherë pas qeverisë, që do të organizojë zgjedhje të lira dhe të ndershme, pra, menjëherë pas paktit kombëtar për qeverinë zgjedhore, ne jemi gati të votojmë Vetingun dhe pesë ligjet e tjera në përputhje me marrëveshjen konsensuale, politike, të 22 korrikut dhe t’i japim rrugë gjyqtarëve dhe prokurorëve të pavarur të bëjnë punën e tyre në bazë të ligjit dhe jo në bazë të maliqit, të orekseve, paranojave apo anktheve të justifikuara të maliqit”, tha Basha.Provokimi me opozitën e emëruar, e ngre zgupthiKryetari i PD deklaroi sot në çadrën e protetës se çdo përpjekje për të zhdukur opozitën nga Rama dhe për ta zëvendësuar atë me opozitën e emëruar do të bënte që populli ta ngrinte zgupthi dhe ta largonte. “Bëj gati valixhet”, u shpreh Basha. Ai ka kujtuar se kjo është një praktikë e vendeve totalitare që nuk do të lejohet në Shqipëri.“Ka paralajmëruar se PD, opozita e vendit mund të zëvendësohet nga një opozitë, të cilën do të na e emëroka Edi Rama pas zgjedhjeve që do të bëjë, apo pas votimeve që do të bëjë pa opozitë më 18 qershor.E qartë! Kjo është ambicia e tij finale, kjo është çmenduria dhe deliri i një njeriu që pasi ka dështuar me çdo premtim që iu dha shqiptarëve, tani e bezdis edhe opozita dhe do ta emërojë vetë atë.Ndodh, ka vende ku diktatorët emërojnë opozitën. Ne vetë, kemi jetuar në një vend të tillë, ku diktatori jo vetëm e emëronte opozitën, por edhe e likuidonte opozitën.Por, mendoj se nuk jam as i gabuar, as i ekzagjeruar, po të konstatoj dhe të konfirmoj sot, në emrin tim, në emrin tuaj dhe në emër të çdo shqiptari se, kjo ditë në Shqipëri, nuk do të kthehet kurrë.Nuk do të kthehet kurrë, dhe, nëqoftëse dikush, kushdo qoftë ai, bën hesape të tilla, të emërojë opozitë, pra të likuidojë de-facto opozitën, të bëjë gati valixhen e të shkojë në azil, para se populli ta ngrejë zgupthi», tha Basha.Gjykim popullor i pamëshirshëmBasha u shpreh i bindur se me zgjedhje të lira ku votuesit lihen të lirë për të vendosur, gjykimi popullor do të jetë i pamëshirshëm për Ramën. Kjo është edhe arsyeja se përse ai nuk lejon zgjedhjet e lira, pengon krijimin e qeverisë teknike.“Kjo është arsyeja se pse republika e vjetër dëshiron të shkatërrojë zgjedhjet e ardhshme.Ata e dinë se, me këtë bilanc të mjerë, me këtë mjerim dhe varfëri totale që kanë shkaktuar në Shqipëri, ku askush nuk ndihet më mirë, ku fjala kryesore e njerëzve është; nuk ka punë, nuk ka shëndetësi, nuk ka arsim, nuk ka siguri, nuk ka drejtësi, dhe ata e dinë se me zgjedhje të lira dhe të ndershme, gjykimi popullor do të jetë i drejtë dhe i pamëshirshëm për shkaktarët e kësaj gjendje me në krye Edi Ramën.Ndaj, republika e vjetër, që është fasada e këtij komploti politik dhe ekonomik, kundër fatit të shqiptarëve, kundër xhepave të shqiptarëve, kundër ekonomisë së shqiptarëve, kundër punësimit të shqiptarëve, kundër shëndetësisë dhe shërbimeve të tjera për shqiptarët, republika e vjetër, pra po bën gjithçka për të mbajtur në këmbë këtë klikë të korruptuar dhe të inkriminuar.Që ta mbajë në këmbë, kërkon me çdo kusht të prishë zgjedhjet e ardhshme.Pengesa e vetme, forca e vetme që mund ta ndalë e ta ndryshojë këtë, jeni ju, anëtarët e kësaj lëvizje të madhe popullore që lindi më 18 shkurt e që rritet nga dita në ditë.Ju jeni pengesa, shansi i vetëm, por edhe mundësia e artë për ta ndalur dhe për ta çmontuar me themel republikën e vjetër.Ata e dinë këtë fare mirë, ndaj, taktika e tyre konsiston në dy platforma: të shkurajojnë anëtarët e kësaj lëvizje popullore, që sot është më e madhe se opozita dhe Partia Demokratike përmes diversionit, kërcënimeve, shantazheve dhe gënjeshtrave. Ose të blejnë ballin e kësaj lëvizjeje popullore, që është opozita politike e vendit dhe Partia Demokratike”, tha Basha.