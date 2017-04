Denoncimi: Saimir Tahiri dhe Sadri Abazi marrin me dhunë mësuesit në takimet e PS

Shkruar nga A.Shahini

Ish-kryeministri Sali Berisha ka denoncuar takimin e PS-së në Kamëz, ku sipas një mesazhi të dërguar nga një arsimtar në adresë të tij, mësueset dhe nxënësit e një shkolle merren me dhunë në takim.Për këtë akt, Berisha bën përgjegjës Saimir Tahirin dhe deputetin e PD-së, Sadri Abazi.Në mesazhin që publikoi Berisha në Facebook, theksi vihet edhe mbi Ermioni Cekanin, drejtoresha e Zyrës së Arsimit në Kamëz, e cila merrte pjesë në takim në kundërshtim me ligjin, pasi duhet të jetë e depolitizuar.Në mesazh përshkruhet se librat e shtëpisë botuese “Dudaj”, që është në pronësi të burrit të saj, janë futur në 70% të shkollave që Ermioni Cekani ka nën mbikëqyrje.Mesazhi i ish-kryeministrit Sali Berisha:Ne Banditistan, armata e arsimit shnderrohet ne armate elektorale te partise-shtet!Drejtoresha ben sakrifica te medha per xhepat e veta dhe burrrit te saj.Qytetari dixhital denoncon:- Detyrimin e mesuesve dhe nxenesve te shkollave ne Kamze per- te marre pjese ne takimet elektorale te mafiozit Sadri Abazi dhe trafikantit Saje qorri.- korrupsionin e drejtoreshes se arsimit, Ermioni Cekani, e cila ne kundershtim flagrant me ligjin#- fut me dhune ne shkolla librat e botuara ne shtepine botuese Dudaj- pronar i te ciles eshte burri i saj- Ermioni, e babzitur, fut ne arsimin parashkollor"Fletore Pune ndimese" ku eshte vet autore. sb"Mirembrema.I nderuar Berisha jam arsimtar ne Kamez,po ju dergoj ca foto te shikoni maskaraden e madam viles dhe rilindasve ne Kamez.Sot jane marre me dhune mesues e nxenes per te mbushur ambjentin ne nje takim me famozin mafjoz Sadri Abazi dhe trafikantin Saje Qorrin.Pervec nxenesve dhe mesuesve qe u moren ne takim me keta dy hora, me e keqja eshte se merr pjese dhe drejtoresha e ZA Ermioni Cekani qe me ligj duhet te jete e depolitizuar.I nderuar z.Berisha.Babezia e drejtoreshes se Zyres Arsimore ne Kamez nuk ka te sosur.Kjo nen bekimin e ministres L.Nikolla.Kjo zonje ne kundershtim flagrant me ligjin futi me dhune librat e shtepise botuese"Dudaj" prone e burrit te saj ne 70% te shkollave ku ajo drejton vitin e kaluar.Kete tenton ta beje prap kete vit.Ne arsimin parashkollor eshte futur me urdher te saj Fletore Pune ndihmese ku drejtoresha eshte vete autore.Kjo zonje eshte e plotfuqishme,ka mbeshtetjen e ministres dhe deputetit Sadri Abazi.Respekte".