Basha: Zgjidhje me dialog, ose populli do ta marrë në dorë

Shkruar nga A.Shahini

Basha ka paralajmëruar se, zgjidhja e krizës ose do të bëhet përmes dialogut ose populli do ta zgjidhë në mënyrën e vet.

Në ditën e 63 të lëvizjes popullore për zgjedhje të lira, kryetari i opozitës Basha ka dhënë disa mesazhe shumë të rëndësishme në lidhje me zgjidhjen e krizës politike në vend.Basha është shprehur për një dialog dhe pakt kombëtar që do t’i hapë rrugë zgjedhjeve të lira përmes qeverisë teknike me objektiv të qartë çlirimin e vendit nga krimi dhe droga.“Rruga për dialog, për një pakt kombëtar, për zgjedhje të lira dhe të ndershme, për pakt kombëtar për një Shqipëri europiane, mbetet e hapur edhe për partitë e Republikës së vjetër.Sepse kultura jonë, formimi ynë, vlerat tona janë ato europiane, pra dialogu. Por edhe vendosmëria jonë është për të mos dorëzuar më kurrë vlerat europiane tek krimi, tek droga dhe tek një kastë e korruptuar që e ka kthyer Shqipërinë në logon e vet.Prandaj, kjo ofertë nuk duhet të kuptohet si dobësi, por si zemërgjerësi. Dy janë rrugët. Ta zgjidhim përmes dialogut ose ndryshe populli do ta marrë në dorë!Vetingu nuk ka pse të presë zgjedhjet, por mund të kryhet menjëherë pas paktit kombëtar, për një qeveri teknike të zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, sipas konsensusit të 22 korrikut. Presidenti t’i kthehet popullit shqiptar! Zgjedhje më 18 qershor, nuk ka dhe nuk për të pasur. Zgjedhje pa opozitën, nuk ka dhe nuk ka për të pasur. Çdo përpjekje për dialog duhet të ketë parasysh, se mbi standardet zgjedhore europiane, mbi çështjen e qeverisë teknike që do t’i garantojë, nuk ka dhe nuk do të ketë asnjë tërheqje”, tha Basha.Standardet janë të panegociueshme!Për kryetarin e opozitës standardet e zgjedhjeve janë të panegociueshme. Basha bëri të qartë qëndrimin e opozitës se nuk do të lejojë zgjedhje për të kaluar radhën dhe për të çertifikuar një kartel droge në pushtet. “Por ka edhe një pakicë, të cilët kanë vendosur të jenë mercenarë të Edi Ramës. Zhagia ne nuk na impresionon. Kush na mbështet sepse njeh situatën dhe ka besim, është një aleat jo vetëm i Shqipërisë dhe i shqiptarëve, por edhe i Europës dhe i bashkëpunimit euroatlantik.Kush ka nevojë për më shumë informacion, për të njohur realitetin, ka gjetur dhe do të gjejë tek ne partnerët e durueshëm, objektivë, të përgjegjshëm. Sot në opozitë, nesër në qeverisje, Partia Demokratike dhe opozita e sotme shqiptare, do të jetë partneri më i përkushtuar europian dhe euroatlantik, për një Shqipëri të sigurtë që lufton krimin dhe drogën, që lufton korrupsionin dhe që zbaton një Reformë në Drejtësi sipas konsensusit të 22 korrikut.Sa për këta të zhages, nuk na impresionojnë. Ta kemi fare të qartë. Parimet dhe vlerat për të cilat jemi tash 63 ditë e do të jemi deri në fitore, janë në esencë, vlerat dhe parimet e përbashkëta europiane dhe amerikane. Ndaj, kjo parti dhe ju qytetarët e lirë që jeni bashkuar në këtë lëvizje, kemi qenë, jemi dhe do të jemi në krye të përpjekjes europiane dhe euroatlantike për një Shqipëri të lirë, demokratike, të zhvilluar dhe të sigurtë.Miqtë tanë mbështesin kauzën e drejtë, por kjo është një betejë e vështirë. Sepse kupola e krimit, oligarkët në pushtet kanë miliarda për të humbur. Ata kanë përdorur dhe do të përdorin çdo lloj makinacioni për të ndalur dhe komprometuar këtë lëvizje, për të kthyer avazin e vjetër të Republikës së vjetër”, tha Basha.Kryetari i opozitës deklaroi prerë se zgjedhjet do të kryhen vetëm me qeveri teknike dhe se asnjë afat zgjedhor nuk mund të tejkalojë të drejtën e shqiptarëve për të votuar të lirë.“Sot, dua t’u përsëris fare qartë kundërshtarëve tanë politikë: ta heqin nga mendja se ka një rrugë tjetër përveç sigurimit të zgjedhjeve të lira dhe të ndershme dhe garantimi dhe sigurimi i zgjedhjeve të lira dhe të ndershme do të kryhet vetëm me një qeveri teknike, e cila do të ketë në thelb të mandatit të saj, dekriminalizimin e shtetit, luftën kundër drogës dhe paketën e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme përfshirë votimin biometrik, elektronik dhe numërimin elektronik.Standardet janë të panegociueshme! Asnjë afat kohor apo kushtetues apo pseudokushtetues, nuk mund të ngrihet mbi të drejtën natyrale të shqiptarëve për zgjedhje të lira dhe të ndershme”, tha Basha.