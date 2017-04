Trump: Sulmi në Paris do ndikojë në zgjedhje

Shkruar nga K.B.

Shteti Islamik, i cili mori përgjegjësinë për ngjarjen e së enjtes, e identifikoi vrasësin si "Belgu Abu Jusuf" dhe tha se ai ishte një nga luftëtarët e ISIS-it.

Në Paris, një shënim i shkruar me dorë që lëvdonte grupin militant Shteti Islamik u gjet pranë personit të armatosur, të dyshuar për vrasjen të enjten në mbrëmje të një polici në bulevardin Champs Elysees të kryeqytetit francez.Policia e Parisit tha se vrasësi i dyshuar, i cili u vra edhe vetë në sulmin e së enjtes, është identifikuar, por autoritetet nuk e kanë publikuar emrin e tij dhe nuk kanë thënë nëse ai bashkëpunonte me Shtetin Islamik.Mediat franceze njoftojnë se fjala është për një 39-vjeçar që banonte në Seine-et-Marne, i cili kishte bërë disa vjet burg pasi kishte shtënë kundër policëve në fillim të viteve 2000.Presidenti amerikan, Donald Trump tha në Twitter se sulmi në Paris do të kishte ndikim në zgjedhjet presidenciale të Francës që mbahen të dielën.Kandidatja presidenciale e ekstremit të djathtë Marine le Pen, duke marrë shkas nga sulmi, bëri thirrje për rivendosjen e kontrolleve kufitare dhe për dëbimin e të huajve që janë në listat e vëzhgimit të agjencive të zbulimit. Zonja Le Pen është e vetmja kandidate për presidente në Francë që mbështeti zotin Trump gjatë zgjedhjeve presidenciale të vitit të kaluar në SHBA, ku ai deklaroi se do të godiste imigracionin e paligjshëm.Presidenti francez, François Hollande tha se është i bindur që fjala ishte për një akt terrorizmi. Udhëheqësi francez mblodhi dje këshillin e sigurisë për të diskutuar rreth ndikimit që mund të ketë kjo ngjarje mbi votuesit në prag të zgjedhjeve presidenciale.Mbledhja e këshillit të sigurisë ishte pjesë e përpjekjeve të qeverisë për të mbrojtur votimet e së dielës, që zhvillohen nën masa të forta sigurie."Ne do të tregojmë vigjilencë maksimale, veçanërisht në lidhje me zgjedhjet", tha zoti Hollande në televizionin kombëtar.Kandidati i qendrës Emmanuel Macron i bëri thirrje vendit që të mos frikësohet. Ai pezulloi dy tubime pas ngjarjes në Champs Elysees.Nënpresidenti i SHBA, Mike Pence, duke folur të premten në Xhakartë të Indonezisë, tha se sulmi në Paris ishte një tjetër kujtesë se terrorizmi mund të godasë kudo dhe në çdo kohë. Ai tha se SHBA nuk do të heqin dorë nga përpjekjet për t'i dhënë fund terrorizmit.Presidenti Donald Trump i dërgoi ngushëllime popullit francez. Ai e quajti sulmin "diçka e tmerrshme", dhe tha se ky ishte një shembull tjetër i llojit të dhunës që "nuk përfundon kurrë".Franca është në tension përpara zgjedhjeve presidenciale të së dielës, ku pritet një rezultat mjaft i ngushtë.Vendi ende ndjen pasojat e një serie sulmesh terroriste vdekjeprurëse gjatë dy viteve të fundit që kanë lënë më shumë se 200 të vrarë.