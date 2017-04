Rritje e re e çmimit të naftës, taksa e re antikushtetuese

Ky vendim erdhi pasi në nëntor të vitit të kaluar Gjykata Kushtetuese kishte hedhur poshtë si antikushtetues tarifat e mëparshme prej 5 milionë lekë për Tiranën dhe 2 milionë lekë për rrethet (këto tarifa ishin shumëfishuar në dhjetor 2015, nga përkatësisht 30 mijë dhe 20 mijë lekë). Kompanitë e hidrokarbureve e kishin kundërshtuar me forcë rivendosjen e kësaj tarife kaq të lartë, së pari, me argumentin se ajo është rrëzuar një herë nga Gjykata Kushtetuese dhe së dyti, koncepti i tarifës është për të mbuluar shpenzimet administrative dhe jo për të vjelë të ardhura. Burime nga Shoqata e Shoqërive të Hidrokarbureve pohuan se sipas llogaritjeve të para, efekti në çmim do të jetë 6 lekë për litër. “Kjo është një taksë e fshehur dhe do të reflektohet në çmim”, thonë burimet nga shoqata, që nuk duket se e ka më vullnetin për ta çuar sërish në Kushtetuese, por do të mjaftohen me reflektimin në çmimin e naftës dhe benzinës. Sipas shoqatës, është e paprecedentë që të injorohet në këtë mënyrë pushteti gjyqësor, që e ka quajtur antikushtetuese këtë tarifë, pasi shkel parimet e proporcionalitetit dhe së dyti të vendosen tarifa që janë shumëfish më të larta se shërbimi që jepen, kur koncepti i tarifës është të mbulojë shpenzimet administrative që duhen për ofrimin e këtij shërbimi. Shoqata thotë se në takimet që kanë pasur, qeveria nuk ka argumentuar dot në mënyrë proporcionale se çfarë shpenzon më tepër, që në mënyrë proporcionale të arsyetojë rritjen. Sipas tyre, paguesi fundor i kësaj tarife do të jetë konsumatori, përmes çmimit final të karburantit. Kjo taksë përcaktohet me vendim nga Këshilli i Ministrave, por të ardhurat që vijnë prej saj përdoren nga bashkitë, ku ajo e Tiranës është përfituesja më e madhe, për shkak të nivelit të lartë, por edhe përqendrimit të pikave në zonën rreth kryeqytetit.

Këshilli i Ministrave në mbledhjen e fundit ka rivendosur tarifën e rilicencimit të stacioneve të shitjes së karburanteve në 3 milionë lekë për Tiranën dhe 1 milion lekë për rrethet.TarifaNë dhjetor të vitit 2015, Këshilli i Ministrave vendosi në mënyrë të papritur dhe pa u diskutuar me grupet e interesit, të shumëfishojë pagesën për dhënien dhe përsëritjen e licencave për stacionet e shitjes së karburanteve, gazit të lëngshëm të naftës, për automjetet dhe vajrave lubrifikantë, duke e bërë atë 5 milionë lekë, për Bashkinë e Tiranës dhe 2 milionë lekë, për bashkitë e tjera. Kjo VKM e dhjetorit 2015 rriti tarifën me 50-fish për Bashkinë e Tiranës dhe 20-fish për bashkitë e tjera. Më parë, tarifat ishin përkatësisht 30 mijë lekë dhe 20 mijë lekë. Operatorët e çuan vendimin në Kushtetuese dhe më 2 nëntor 2016, Gjykata Kushtetuese, pasi shqyrtoi dhe analizoi pretendimet e ngritura nga kërkuesi vendosi të pranojë pjesërisht kërkesën e grupeve të interesit, duke vendosur shfuqizimin e pikës 9 të kreut II të vendimit të Këshillit të Ministrave “Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e licencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj”. Gjykata Kushtetuese, me vendimin 86 30.12.2016 e ka quajtur antikushtetues VKM 970 2.12.2015, me anë të të cilit u shumëfishua tarifa e rimarrjes së lejes së tregtimit. Gjykata argumentoi se ky veprim është abuziv, tejkalon të drejtën që ligjvënësi i ka dhënë qeverisë dhe kjo është jo proporcionale, pasi kjo tarifë paguhet karshi shërbimit që merr.Çmimet u rritën ditët e funditAktualisht çmimet e karburanteve në vend luhaten në rreth 170-174 lekë për litër dhe ditët e fundit janë rritur me tre deri në katër lekë për litër, duke bërë që ulja e dy javëve më parë të zgjaste shumë pak. Operatorët pohojnë se ka qenë shtrenjtim i karburantit në tregun ndërkombëtar, ku nafta i kaloi 55 dollarë për fuçi, që ndikoi në këtë lëvizje. Në këto nivele, Shqipëria hyn në listën e 35 vendeve me çmime më të larta të karburanteve në botë dhe më të shtrenjtën në rajon. Barra e lartë fiskale, ku rreth 60% të çmimit e përbëjnë taksat, është një nga arsyet se pse shqiptarët, që kanë të ardhurat ndër më të ulëtat për frymë në Europë, e paguajnë kaq shtrenjtë arin e zi.Qeveria përgjegjëse për çmimet e lartaTregtarët akuzojnë qeverinë si shkakun e çmimeve të larta. Sipas tyre, taksat e qeverisë janë shumë më të larta nga vendet e tjera dhe zënë 67-70% të kostos. Krahas naftës, tregu vendas është përballur dhe me një rritje të ndjeshme të çmimeve të gazit, të cilat krahasuar me fundin e vitit të kaluar janë rritur me mbi 20 lekë për litër.Ministria e Financave nisi një aksion për të hetuar rritjen e çmimeve, por siç duket e gjitha ishte një farsë, pasi tarifat e gazit jo vetëm që nuk u ulën nga hetimi i financave, por u rritën edhe më shumë. Shkaku kryesor i rritjes së çmimit sipas operatorëve është reflektimi i shtrenjtimit të arit të zi në tregjet ndërkombëtare. Tendenca e rritjes së çmimit filloi prej muajit janar bazuar në ecurinë e naftës në bursë. Në bursën e huaj deri në fund të javës së kaluar u mbyll me çmimin e 55.9 $ për fuçi. Sipas Global Petrol Price deri në fund të shkurtit, Shqipëria rezultoi me çmimin 1.29 dollarë për litër, ndërsa me rritjen e fundit ajo ka shkuar në 1.35.