Xhafaj shkarkoi policët që zbuluan drogën e vëllezërve Ndoka në Rrëshen

Shkruar nga A.Maho

Të gjithë ata komisarë dhe agjentë që u shkarkuan atje në pjesën më të madhe kanë qenë pjesë e goditjes së magazinës me 7 ton kanabis që u krye në qytetin e Rrëshenit në 2 nëntor të këtij viti. Një lojë që Fatmir Xhafa po e luan për llogari të Arben dhe Xhevahir Ndokës, në lidhje të shkrurtër me Edi Ramën, dhe garantë të votave të tij në Qarkun e Lezhës. Pronari i magazinës, një person me emrin Kastriot Preng Reci, njeri me lidhje të afërta me pushtetin lokal atje nuk është arrestuar akoma, por loja nuk është aq e thjeshtë. Burime nga policia shprehen për “RD” se shkarkimi i policëve të Komisariatit të Kurbinit dhe Lezhës ka ardhur pikërisht si pasojë e luftës së klaneve të drogës mes vëllezërve Ndoka dhe klanit të Sajmir Tahirit. Vëllezërit Ndoka, duke pasur lidhje të shkurtër me kryeministrin, kishin kohë që kishin dalë jashtë kontrollit të Tahirit dhe klanit të tij, të cilët kërkonin të kontrollonin çdo rrugë droge. Qarku i Lezhës mendohet se ishte i dyti për sasitë më të mëdha që dërgonte përtej Adriatikut nëpërmjet Shëngjinit. Kjo s’mund të durohej nga ish-ministri i Brendshëm, i cili e dha pëlqimin për goditjen e magazinës së Rrëshenit, ku grumbullimi i hashashit bëhej hapur në mes të ditës. Tek kjo magazinë thuhej se ortakë ishin dhe vëllezërit Ndoka, të cilët operonin nëpërmjet kreut të Bashkisë atje. Dedë Ndreca nuk pranoi të merrte mandatin e Arben Ndokës pas largimit të tij, jo vetëm si shenjë besnikërie ndaj eprorit, por edhe si garant i biznesit të drogës së tyre në këtë qytet. Vetëm se Tahiri, harroi se Ndoka ishte gjithashtu garanti i zgjedhjeve për Edi Ramën në Qarkun e Lezhës, ai së bashku me ushtrinë e trafikantëve të tjerë atje.

Furtuna që ndodhi në Komisariatin e Kurbinit dhe Lezhës nuk ishte e rastësishme.DrogaNë nëntor të vitit të kaluar në magazinat e tregtisë në Rrëshen u zbuluan jo pak, por 7 ton kanabis (policia zyrtarisht tha se, janë zbuluar vetëm 4.2 tonë). Aksioni u krye pas një investigimi nga agjentët e Policisë së Lezhës, ndërsa kreu i Komisariatit të Rrëshenit, njeri i besuar i Ndokës, Ben Curri, u mundua ta sabotonte me çdo kusht këtë aksion, duke rrezikuar dhe një konflikt fizik me agjentët. Në faqen zyrtare të ish-Kryeministrit Berisha do të vinte ky informacion: “Përshëndetje z.Berisha, unë që po të shkruaj jam njëri nga oficerët e drogës në Lezhë, të cilët kemi bërë ndërhyrjen në magazinën e drogës në Rrëshen, pasi jemi konfliktuar me Policinë e Mirditës dhe kryesisht me shefin e Komisariatit të Mirditës, Ben Curri sa edhe na është kërkuar të tërhiqemi nga operacioni, duke na kërcënuar, por ne nuk u tërhoqëm, do përdoreshin armët! Sot jemi kërkuar në mbledhje nga zv/drejtori i Qarkut, Erzen Cera dhe me një gjuhë urrejtje janë komunikuar lëvizjet e shefave të seksionit dhe të sektorit. Mesa duket kërcënimet e Ben Currit po zbatohen nga Erzen Cera.......të përshëndes z. Berisha dhe do ju lutesha për privatësinë". Menjëherë pas këtij paralajmërimi, do të ndodhnin dhe lëvizjet e para në Komisariatin e Lezhës, që ishin ose transferime, ose ulje në detyrë.Lufta mes klaneveArdhja e Fatmir Xhafajt në krye të Ministrisë së Brendshme, nuk do të sillte asgjë vetëm se për t’i treguar njerëzve të Tahirit se ka ardhur shefi i ri. Një parcelë me 513 kubikë në Godull të Lezhës, do të sillte shkarkimin e dy kryekomisarëve dhe dy komisarëve në gradë nga detyra. Dy prej tyre, pjesëmarrës në aksionin e Mirditës, të cilët në ngjarjen e parë kishin pësuar lëvizje në detyrë, pasi guxuan të prekin drogën e njerëzve të afërm të Ramës në Rrëshen. Në pamje të parë u duk se Fatmir Xhafaj, nuk “po fal askënd” që merret apo është i implikuar në narkotrafik, por e vërteta është krejt ndryshe. Burime nga Ministria e Brendshme, thanë se Xhafaj, thjeshtë po riorganizon të gjithë strukturën e narkotrafikut, duke shkarkuar më së pari të pabinduarit, ose ata që kanë njohur si bos ministrin paraadhës. Siç është dhe rasti i Ermal Muçës, i cili për të njëjtën parcelë është futur në hetim nga çështjet e brendshme. Në fakt ish-zëvendësdrejtori i Policisë së Tiranës, me këtë çështje mund të themi se nuk i hyn gjemb në këmbë, pasi mund të jetë objekt hetimi për shkelje të tjera shumë më të rënda. Xhafaj do të ndërmerrte dhe një goditje ndaj drogës së Sajmir Tahirit në Pagri të Përmetit, duke i dhënë dhe një paralajmërim për llogari të Edi Ramës… Ndëkohë që, Arben Curri në Mirditë vazhdon të jetë në detyrë.Tonelatat e drogësI gjithë spektakli i Xhafajt do të hidhej në erë nga Prokuroria, e cila nisi një hetim ndaj punonjësve të Policisë së Portit të Durrësit për kalimin e 10 tonëve hashash që andej. Pra jo pak, por një trailer me drogë kish kaluar nën hundën e policisë shqiptare, dhe askush nuk mbante përgjegjësi. Por dhe pas shkuarjes së Xhafajt, tonelatat me drogë vazhdojnë të nisen nga brigjet e Vlorës, apo vende të tjera dhe askush nuk mban përgjegjësi, por nuk e ka për gjë që të shkarkojë të gjithë zinxhirin e policisë, për një rrip toke që u kap në Godull të Lezhës, për ta përdorur si sulm ndaj atyre që guxuan të godasin drogën e Mirditës, e destinuar për t’u përdorur për zgjedhjet e ardhshme atje. E vërteta është se nuk po goditen ata policë që vërtet janë implikuar në trafikun e narkotikëve, por ata që kanë zbatuar urdhrat. Shefat, qofshin këta njerëz të Tahirit apo të Ramës vazhdojnë të qëndrojnë në detyrë. Të parët, e shumta mund të kenë ndonjë lëvizje sa për t’i kujtuar se shefi është ndërruar, ndërsa të dytët vazhdojnë të qetë trafikun e narkotikëve për llogari të grupeve të narkotrafikut të lidhur me qeverinë dhe personalisht me kryeministrin.Operacioni, Policia e Rrëshenit refuzoi të merrte pjesë në aksionOperacioni për bllokimin e drogës në fabrikë u zhvillua më datë 2 nëntor 2016 nga Forcat e Ndërhyrjes së Shpejtë dhe RENEA, pas informacioneve të agjentëve të Lezhës, pasi Policia lokale e Rrëshenit nuk pranoi të marrë pjesë në aksion për shkak se drejtuesit e policisë kishin pjesën e tyre në këtë trafik droge. Sipas burimeve nga policia lokale, drejtuesit e policisë kanë marrë 30 euro për çdo rrënjë kanabis në plantacionet që ruheshin me armë jo vetëm nga trafikantët, por edhe nga punonjës policie. Para fillimit të operacionit për bllokimin e drogës në fabrikë, ka patur përplasje mes Policisë së Rrëshenit dhe të Lezhës. Përplasja ka degjeneruar deri në sharje të ndërsjella dhe është dashur ndërhyrja nga lart që Policia e Lezhës dhe ajo e Mirditës të ulnin gjakrat. Pas përplasjes mes forcave të rendit për shkak se policët e Rrëshenit nuk pranonin të përfshiheshin në operacion, ndërhynë Forcat Speciale nga Tirana për të zhvilluar aksionin e bllokimit të fabrikës së drogës dhe sekuestrimit të kanabisit që ishte në proces tharjeje gati për t’u trafikuar. Në fabrikë janë gjetur pajisje për tharje dhe qethje të kanabisit. Gjatë operacionit të FNSH dhe RENEA në ambientet e magazinës së drogës janë gjetur 32 persona, punëtorë për tharjen dhe pastrimin e kanabisit. Policia e Lezhës tha se, për 22 prej tyre janë prerë fletë arrestet, por nuk ka asnjë urdhër arresti për pronarët e vërtetë të drogës, të cilët janë drejtuesit e policisë dhe kryetari i Bashkisë. Bëhet e ditur se ka patur urdhër nga lart që të mos preken zyrtarët e lartë, ndonëse nga të gjithë banorët dihet se ata janë pronarët e vërtetë të drogës së sekuestruar.