60 ditë qendresë, artistët në shesh: Rama ka burgosur artin

Shkruar nga A.Shahini

Paraditen e 60-të në Sheshin e Lirisë, kryetari Lulzim Basha bisedoi me studentë, artistë të rinj dhe pedagogë të arteve të bukura për kulturën dhe artin në vend. Artistët, sidomos ata të rinj, folën për nevojën për të shprehur mendimin edhe të vërtetën e tyre përmes krijimeve artistike. Arti është i lidhur në mënyrë të pashmangshme me politikën për sa kohë politika vendos rregullat e lojës edhe për artistët. Por këta të fundit folën për nevojën e lirisë në të shprehur, në të vepruar dhe lirinë për të konkuruar si të barabartë mes njëri-tjetrit në konkurse ku sot, si tregojnë artistët, mungon plotësisht vlerësimi në bazë të meritokracisë.Një studente e degës regji-teatër, Jonida Balaj kërkoi, përmes vargjeve të shkruara në prozë, të drejtën e saj për më shumë liri të fjalës dhe hapësirë për ta thënë atë. Këtë hapësirë Anisa, studente pikturë-grafike, tha se e gjen prej dy muajsh në Sheshin e Lirisë ku gjithkush mund të marrë mikrofonin për të thënë të vërtetat e tij. “Dikush mund të mendojë që stuentët e arteve apo artistët e kanë në terezi dhe nuk duan t’ia dinë fare se çfarë ndodh në Shqipëri në situatën politike apo për çdo ndodhi, por është shumë e gabuar”.Esmeralda Stafa, regjisore tha se kjo që ndodh prej tre vitesh tashmë është burgosja më e madhe që i është bërë ndonjëherë artistëve, pasi ata nuk kanë as mbështetjen ligjore minimale që t’i mundësojë të drejtat e tyre krijuese. “Institucionet e artit sot janë plotësisht të kapura dhe klienteliste, ndërkohë që artistët janë ata që shërojnë shpirtin e popullit dhe i bëjnë qytetarët që për një moment të harrojnë problemet e tyre”. Stafa tha se, artistët sot kërkojnë vetëm një gjë, të shkëputen nga politika, sepse artistët pa popullin, publikun e tyre, nuk mund të ekzistojë.Aktor dhe gazetar, Eni Shehu, tregoi dhe ka treguar përmes kronikave të tij në media, vështirësitë për t’u bërë pjesë e projekteve vjetore përmes audicioneve. Këto të fundit, me ardhjen e Rilindjes në pushtet, u kthyen në audicione fiktive të dirigjuara dhe paracaktuara nga miqtë e drejtuesve të teatrit. “Rilindja kishte vetëm propagandën, audicionet ishin fiktive. Ky është nepotizmi ku miqtë e atyre që kanë pushtetin vendosin për gjithçka”.Ai tha se, kjo mënyrë përzgjedhje të artistëve, e cila varet nga njohjet dhe miqësitë personale, jo nga talenti dhe mundi i konkurrentëve, edhe pse dënohet nga ligjet shqiptare, nuk denoncohet mjaftueshëm nga artistët, sepse ata kanë frikë të flasin. Eni Shehu solli në realitetin e sotëm eksperiencën e tij më të fundit në fushën e aktrimit me filmin “Ndërkombëtarët”, duke ilustruar faktin se arti është mënyra më krijuese e të shprehurit të së vërtetave që jetojmë.Një arsye tjetër pse unë e ndjej edhe më afër kauzën e kësaj çadre është edhe një film, i cili do të dalë së shpejti, ku unë luaj rolin kryesor të personazhit, i cili demaskon dhe nxjerr në shesh të palarat e ndërkombëtarëve. Unë si shqiptar dua miq të vërtetë, jo nga ata që mbajnë njërin apo tjetrin krah, tha Eni Shehu.Kladi Caca nga Fushë-Kruja, i cili studion për Pedagogji muzikore tha se, problematikat më të mëdha të Universitetit të Arteve sot, është taksa e lartë e shkollimit dhe mungesa e plotë e infrastrukturës. Ai solli shembullin më të qartë të ‘politikës së fasadave’ të kësaj qeverie. “Në 4 vite kanë lyer vetëm universitetin dhe kanë rregulluar kafenenë e shkollës. Studentët që studiojnë pasdite detyrohen të marrin me vete batanije dhe ngrohëse nga shtëpitë, sepse në shkollë nuk ka”.