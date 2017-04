Basha: Do t’i shkojmë deri në fund kauzës së zgjedhjeve të lira

Shkruar nga A.Shahini

“Asnjë tërheqje! Qeveri teknike, kusht i patjetërsueshëm për zgjedhje të lira dhe të ndershme”. Në ditën e 60-të të qëndresës për garantimin e zgjedhjeve të lira përmes një qeverie teknike, Lulzim Basha u shpreh nga sheshi i lirisë se çdo përpjekje për të fshehur e mos pranuar problemet e vendit sot e bën opozitën më të fortë dhe është një arsye më shumë për t’i shkuar deri në fund kauzës për zgjedhjet e lira.“Sado recitime nga goja e Taulantit apo nga dora e Taulantit të bëjë çdokush dhe në çfarëdo gjuhe në Tiranë, këtu do të ketë vetëm zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe vetëm qeveri teknike për t’i garantuar ato. Çdo padrejtësi ekspozon, në mënyrë më akute, më urgjente dhe më të qartë, drejtësinë e kauzës tonë, urgjencën e kauzës tonë, domosdoshmërinë e kauzës tonë. Çdo padrejtësi evidente, çdo mohim i problemeve reale të Shqipërisë dhe shqiptarëve, nuk na dobëson, por na bën më të fortë e të vendosur për t’i shkuar të vërtetës dhe të drejtës deri në fund.Por e vërteta përfiton nga kjo përplasje me gënjeshtrën. Prandaj, sot jam edhe më i qetë edhe më i gëzuar se dje, sepse duke u përplasur me gënjeshtrën, duke u përplasur me të pavërtetën, prekim thellësinë dhe lartësinë e kauzës popullore për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Ndaj miqtë e mi le të gëzohemi bashkë, siç e kemi kthyer 60 ditë këtë tendë, këtë protestë, këtë lëvizje në një vend të gëzimit dhe shpresës që po lind. Ndonëse ngritur mbi themelet e frikës, kërcënimit e të zezave që shqiptarët kanë hequr tash 4 vjet, asnjë ditë të vetme, asnjë orë të vetme s’ka munguar besimi tek e nesërmja, shpresa, besimi tek vetvetja dhe gëzimi i ligjshëm që kemi dhe duhet të kemi se jemi së bashku muratorët, arkitektët, inxhinierët e Republikës së re që është e pandalshme, është e pashmangshme, që po vjen e do të vijë kalëruar mbi shpresat e një populli të tërë. Nëse kemi mendime të tjera, nëse doni apo rekomandoni tërheqje, dua ta dëgjoj. JO, JO! Asnjë tërheqje! Qeveri teknike, kusht i patjetërsueshëm për zgjedhje të lira dhe të ndershme”, tha Basha.I vetmi që qëndron si pengesë për realizimin e zgjedhjeve të lira, është Edi Rama. Basha tha se Rama për gjashtë javë të mandatit të tij, refuzon t’i hapë rrugë zgjedhjeve të lira e të ndershme. “Pse ndodh kjo? Nga se ka frikë? Ka frikë të largohet, sepse me karrigen e pushtetit ka lidhur fatin e vet politik. Ka frikë të dalë para popullit si drejtuesi i një partie politike me platformën e tij, me programin e tij, me ekipin e tij, se ky paska plan, edhe program, edhe ekip, edhe lidership. Po dil pra, para popullit i zhveshur nga pushteti i abuzimit të kryeministrit, dil dhe garo! Garo se ti thua që, Lulzim Basha nuk ka as platformë, as ekip, as lidership. Ti e ke fare thjeshtë, ti i ke të gjitha, edhe Ilir Meta ka thënë do të vijë me ty, liroje pra karrigen t’i japim shqiptarëve zgjedhje të lira dhe të ndershme”, vijoi Basha.Rama nuk ndahet dot nga krimi, droga dhe oligarkëtJanë lidhjet e forta me krimin e narkotrafikun arsyet pse Rama sot nuk lëshon karrigen e tij kryeministrore, e kërkon me çdo kusht ta mbajë atë në panik nga verdikti i qytetarëve.“E vërteta është krejt ndryshe. E vërteta është se, Edi Ramës nuk i mjafton të dalë në kushte të barabarta të garës. Nuk i mjafton as Ilir Meta, as aleatët e tjerë. Edi Rama del në garë vetëm kur është i lidhur me një mijë fije të dukshme dhe të padukshme me krimin, me drogën, me korrupsionin, me shtetin e bërë zap dhe në funksion të një partie të vetme. Prandaj dhe nuk e lëshon karrigen e tij sepse po e lëshoi karrigen e kryeministrit ndihet inferior para qytetarëve shqiptarë. Ka frikë nga gjykimi i qytetarëve shqiptarë. Kjo është e vërteta sepse ka lidhur fatin e tij politik me drogën, me krimin, me miliardat e korrupsionit, me një grusht oligarkësh. Nëse jo, nëse fatin e ke lidhur me qytetarët shqiptarë pse nuk del para qytetarëve shqiptarë, i zhveshur nga privilegjet e pushtetit, i zhveshur nga komanda qëndrore e ushtrisë së narkotrafikantëve dhe e banditëve, me ndihmën e të cilëve e more atë karrige dhe për fatet, pasurinë e të cilëve, ti vazhdon ta mbash me thonj. Çdo qytetar, me dy pare në mend e kupton. E kuptojnë dhe ata që vijnë në Tiranë, vetëm duke lexuar vjershat e Taulant Ballës. Se vjershat e Taulant Ballës nuk të çojnë larg, lexo ato të Blushit se ai çoç ka dorë”, tha kreu i PD.