Çmimet e perimeve si në Europë, por pagat 10 herë më të ulëta

Shkruar nga A.Shahini

Stina e pranverës sapo ka shënuar edhe daljen e prodhimeve vendase në tregun e përditshëm. Hyrja e prodhimit vendas, me çmime shumë të larta ka sjellë uljen e çmimeve të produkteve të importit. Kjo reflektohet tek konsumatori, i cili shprehet se e ka të pamundur të blejë në treg perimet e stinës, me çmime nga 250 në 350 lekë të reja kilogrami. Në këto kushte kur një kilogram patëllxhanë, speca apo bishtaja me çmime, të cilat variojnë përtej të ardhurave të tyre, i shikojnë si mollë e ndaluar.

Konsumatorët durrsakë kanë "shtrënguar" rripat para çmimeve që pësojnë rritje nga dita në ditë në tregun e përditshëm të fruta-perimeve.“As edhe një ditë të vetme nuk do të guxoja të blija këto prodhime me pensionin që marr”, shprehet një qytetar. Konsumatorët shprehen se nuk ka asnjë masë mbrojtëse nga ana e shtetit përballë çmimeve të larta, një pjesë e të cilave rriten edhe artificialisht nga tregtarët. Konsumatorët durrsakë shprehen se çmimet rriten njësoj si në Europë, ndërsa pagat dhe pensionet shumë herë më të ulëta. Rreth 60% e mallrave të konsumit të përditshëm në treg, hyn nëpërmjet importit nga vendet e rajonit bëjnë me dije tregtarët. Spinaqi e sallata “qelbet” në treg. Fermerët kapitullojnë nga kjo kulturë.Duke marrë shkas nga mungesa e një sërë produktesh apo servirja e tyre me super çmime, për konsumatorin në fillim të këtij viti kalendarik, çmimet që varionin nga 3 deri në 4 mijë lekë kg, për spinaqin dhe sallatën jeshile, shtyu fermerët të nxitonin që në këtë fillim pranvere të kultivonin këto kultura në fushat e tyre.Ngrohja e motit solli favorizim të prodhimit, duke bërë që jeshillëqet të “përmbytin” tregun dhe çmimi të bjerë në minimumin historik. Tregtarët deklarojnë se fermerët e zonës së Shijakut, Sukthit e deri më gjerë, kanë ulur çmimet, për të shitur prodhimet e tyre, por superprodhimi në fusha ka bërë që këto produkte të mbeten stok, e madje të kalben pa u shitur. “Nga 300 deri në 500 lekë të vjetra për kg, e nuk i blen askush, është ky realiteti në treg”, thonë tregtarët. Përveç jeshillëqeve, spinaqit, sallatës dhe qepëve të njoma, perimet e vendit shiten me super çmime.