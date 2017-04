Në tre muaj, 600 milionë euro për fasada, 300 milionë euro për zyra, 44 milionë euro për karburant

Shkruar nga A.Shahini

Basha denoncoi sot shifrat marramendëse, të cilat në vend që të shkojnë për vende të lira pune dhe shërbime ndaj qytetarëve shkojnë për investime fasadash. Basha tha se, brenda harkut kohor të tre muaj qeveria ka tenderuar 44 milionë euro blerje karburanti, një shifër disa herë më e lartë karahasuar me tenderat e shpallur për të njëjtin zë në vitetet e kaluara. Gjithashtu, ai bëri të ditur se 300 milionë euro janë shpenzuar për zyra si dhe 600 milionë euro të tjera për zbatimin e programit të rilindjes urbane, pra ndërtimit të fasadave. Të gjitha këto në vetëm tre muaj. “Pse e them se ju e dini vetë? Sepse statistikat tregojnë se, asnjë komb tjetër nuk investon më shumë si përqindje e të ardhurave për shkollimin e fëmijëve të vet sesa shqiptarët. Tash 30 vjet shqiptarët harxhojnë për frymë më shumë se çdo komb tjetër për arsimimin e fëmijëve, sipas mundësive dhe nganjëherë edhe duke tejkaluar mundësitë. Ju e dini se për çfarë e kam fjalën. Prindërit shqiptarë shesin gjithçka, futen edhe në borxh vetëm e vetëm për të arsimuar fëmijët e tyre. Por, këtij realiteti fisnik që tregon vlerësimin e madh që shqiptarët kanë për diturinë, për arsimin, i përgjigjet një realitet maskarallëku në shtetin shqiptar. Qytetarë fisnikë që duan arsimin dhe shtet maskara, kriminel që nuk don arsimin e fëmijëve shqiptarë. Si e kuptoni këtë? E para, me modelin e kriminalizimit. E dyta, me modelin e shpenzimeve. Ky shtet, kjo republikë e vjetër, ky kabinet hajdutësh që mburret se po bën shtet, ky shtet i ndyrë, harxhon qindra-milionë euro në vit për fasada. Vetëm këto tre muaj të parë ka harxhuar 300 milionë euro për zyra. 44 milionë dollarë e kanë bërë tenderin e karburantit këtë vit, domosdo se është vit elektoral. Ky është shteti i ndyrë që ne do ta shembim me votë të lirë për të ndërtuar Republikën e Re: 44 milionë dollarë për karburante, 300 milionë dollarë për shpenzime zyrash, 600 milionë euro programi i rilindjes urbane. Rilindja urbane? Pllaka që blihen 10 herë më shumë se çmimi. Palma që vyshken të gjitha të tenderuara me 10-fishin e çmimit që të vjedhë Edi Rama me një grusht kompanish, që nuk konkurojnë dot në tregun e ndershëm. Para që duhet të shkonin për arsimin, për shëndetësinë, për punësimin, por mbi të gjitha për arsimin e shqiptarëve. Se ky shtet, i ka mundësitë që, në vitin 2017, përmes kontributit të taksapaguesve shqiptarë, të krijojë një arsim dinjitoz për fëmijët e shqiptarëve. Ky është krimi më i madh, i barabartë me krimin që kryhet në shëndetësi, ku janë harxhuar në 3 vjet 1 miliard e 200 milionë euro, pa asnjë përmirësim. Sepse, këto para nuk kanë shkuar për pacientët shqiptarë, por janë zhdukur në xhepat e oligarkëve me ndihmën e hajdutëve Rama-Beqaj. Dhe po kështu, paratë që duhej të shkonin për fëmijët e shqiptarëve janë zhdukur në projekte fantazëm, në tendera korruptivë dhe në një ministri Arsimi që do të hyjë në histori, për herë të parë, që drejtohet nga ministri më injorant dhe më i pashkollë më i papërshtatshëm për të gjithë shqiptarët, i përshtatshëm vetëm për planet e hajdutërisë të Edi Ramës”.

Në vetëm tre muaj 944 milionë euro janë shpenzuar nga qeveria për zyra, blerje karburanti si dhe fasada.