Kafshata e mjerimit, shqiptarët me të ardhura për mbijetesë

Shkruar nga A.Shahini

Përfundimi del nga të dhënat zyrtare të administratës tatimore. Sipas statistikave nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, rezulton se 99.5 për qind e punonjësve i kanë të ardhurat më të ulëta se sa 2 milionë lekë në vit dhe vetëm, 0.5 për qind e tyre kanë një pagë mbi këtë nivel. E shprehur në numër kjo do të thotë se në Shqipëri janë vetëm 6 mijë punonjës që deklarojnë të ardhura nga paga më të larta se 2 milionë lekë në vit. Në total, sipas statistikave të INSTAT, Shqipëria numëron rreth 1 milion e 667 mijë të punësuar. Numri i ulët i personave që kanë të ardhura nga mbi 2 milionë lekë në vit pasqyron nivelin e ulët të zhvillimit ekonomik të vendit. Por paralelisht ai është rezultat edhe i taksimit të rëndë, që qeveria ka vendosur mbi taksat.

Niveli i të ardhurave që përfitojnë punonjësit në Shqipëri është mediokër dhe në shumë raste nuk mjafton as për të përballuar jetesën bazë të familjeve.Taksa 23%Nga 1 janari i vitit 2014 ka hyrë në fuqi taksimi progresiv i të ardhurave nga pagat dhe shpërblimet. Ky sistem e rrit barrën e taksave në mënyrë progresive ndaj nivelit të të ardhurave. Për pagat që janë mbi 130 mijë lekë në muaj, taksa shkon deri në 23 për qind. Kjo jo vetëm ka ulur të ardhurat reale që mbeten në xhepin e qytetarëve, por në të njëjtën kohë ka nxitur evazionin. Për shkak të taksave të rënda shumë punonjës deklarojnë rroga më të ulëta se sa pagat reale. Ligji detyron çdo individ që ka të ardhura mbi 2 milionë lekë në vit të bëjë çdo vit deklarimin e tyre tek administrata tatimore. Këtu përfshihen të ardhurat nga paga, qiraja, dividendi, interesat bankare, lotaritë, pasuria intelektuale, fitimi kapital nga dhurimi, të ardhura të realizuara jashtë territorit shqiptar. Norma progresive e taksës prej 23% është më e larta në rajon. Të gjitha vendet e tjera u marrin më pak taksa punëtorëve se sa qeveria shqiptare. Në Malin e Zi, taksa për pagat e larta është 11%, në Serbi vetëm 10%.Varfëria ekstremeNë Shqipëri, mbi 32.1 për qind e popullsisë jeton me më pak se 5 dollarë në ditë, raporton Banka Botërore. Duke sensibilizuar qeveritë për mbajtjen e statistikave mbi nivelin e jetesës, Banka Botërore ka publikuar dje edhe të dhënat mbi nivelin e varfërisë, ku Shqipëria klasifikohet si vend me të ardhura mbi mesataren. Por, krahasuar me rajonin, Shqipëria është e fundit. Popullsia që jeton me më pak se 5 dollarë në ditë në vendet fqinje varion nga 2 për qind në Bosnjë deri në 23.86 për qind në Maqedoni. Ndërkaq, banka klasifikon si individë në varfëri ekstreme ata që jetojnë me më pak se 1.9 dollarë në ditë. Numri i personave që jetojnë në varfëri ekstreme në Shqipëri u rrit tri herë brenda periudhës 2008-2012, për shkak të krizës ekonomike që preku Shqipërinë, por edhe gjithë botën. Sipas bankës, Shqipëria mbetet vendi më i kërcënuar nga skamja ekstreme ndër ekonomitë e ngjashme në rajon. Sipas shifrave të BB-së, në vitin 2008, në Shqipëri jetonin vetëm 0.4% e popullsisë ose 10 mijë e 900 persona nën këtë nivel të ardhurash, por në fund të vitit 2012, pas katër vitesh me rritje të dobët ekonomike, shifra e personave në skamje ekstreme kërceu në 30 mijë e 900 vetë, duke zënë 1.1 për qind të popullsisë së përgjithshme. E rishikuar nga INSTAT-i dhe Banka Botërore në prill 2015, kjo shifër është më e madhe. Sipas raportit të përbashkët të BB-së dhe INSTAT-it, “Shqipëria, trendi i varfërisë”, popullsia ekstremisht e varfër, e përcaktuar si personat që kanë vështirësi në përmbushjen e nevojave bazë ushqimore, është rritur nga 1,2% në vitin 2008 në 2,3% në vitin 2012. Varfëria ekstreme ka rënë nga rreth 5% në vitin 2002, në 3,3% në 2005 dhe në 1,2% në vitin 2008. Varfëria ekstreme është rritur si në zonat urbane (2,2%) ashtu dhe në ato rurale (2,4%). Sipas të dhënave të BB-së, pjesa e popullsisë, konsumi mujor real për frymë i së cilës është nën 4.891 lekë u rrit nga 12,5% në 2008 në 14,3% në vitin 2012. Në vitet e mëparshme, varfëria ka rënë nga 25,4% në 2002 në 17,9% në vitin 2005 dhe 12,5% në vitin 2008. Kjo do të thotë se rreth 64 402 individë në shtesë të 350 636 individëve të varfër në vitin 2008 kanë rënë në varfëri.