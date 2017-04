Pas kërcënimit ndaj Bashës qëndron fiks Edi Rama!

Shkruar nga Sali BERISHA

Sali Berisha Rama pranon se qëndron ai vet me mafien e tij shtetërore prapa kërcënimit ndaj Bashës! Ai me pohimin e tij gazetarëve u tha: mos kujtoni se e kam bërë unë!Të dashur miq, prej dy ditësh mediat ziejnë për një atentat të mundshëm kundër Bashës. Natyrisht në këtë rast gjëja e parë që të shkon ndërmend është një organizim i mafies dhe krimit të organizuar qeveritar me në krye direkt Edi Ramën, i cili e sheh se Basha e ka shndërruar atë në kryeministër të pakallur dhe rruga e vetme për t’u kapur pas një fije bari është eliminimi fizik i kundërshtarit.Ky arsyetim bazohet në:Së pari, cilido që analizon me qetësi të dhënat arrinë në përfundimin se kemi të bëjmë me një pistë zyrtare mafioze.Së dyti, dy vite më parë Rama angazhoi kryebanditin e Tiranës për t’i çuar Bashës direkt, nëpërmjet zonjës Ademi, asokohe deputete e PD mesazhin e Edvinit "mbylle gojën ose kokën"! Ky kërcënim u denoncua publikisht nga PD dhe media, por Shullazit, të porositur nga Edvini i tij nuk i hyri gjëmbi në këmbë përkundrazi ju shumëfishuan fuqitë.Së treti, Edi Drama, duke parashikuar fundin e tij të sigurtë në burg, të paktën 35 vjet vetëm për një çështje, është i aftë të bëj gjithçka për të shpëtuar lëkurën e tij. Prandaj ai sot, duke pohuar mori përsipër autorësinë e skenarit për destabilizimin e vendit, deklaroi atë që ka përgatitur vet pasi nuk arriti e nuk guxoi të mohojë skenarin e destabilizimit të vendit për të shpëtuar lëkurën e tij.Së treti, cilido që ka ndjekur me vëmendje sjelljet, manierizmat, fjalët e Ramës tre javët e fundit konstaton se Rama është jo vetëm i sëmurë, por edhe i pakurueshëm. Ai ka humbur jo gjumin, por mendjen!Me këtë rast i themi kreut të meduzës të krimit të organizuar Edi Rama, se për çdo përpjekje kundër liderit të opozitës apo anëtarëve të saj do përballesh me ndëshkimin më të rëndë personal!