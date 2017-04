Presidenca: Dialog për zgjedhje të lira

Shkruar nga A.Shahini

Zëdhënësi i Presidentit u shpreh në favor të nisjes së dialogut politik mes mazhorancës dhe opozitës, duke marrë edhe rolin e ndërmjetësit në këtë proces. Presidenca thotë se dialogu do të duhet të fokusohet tek krijimi i kushteve për zgjedhje të lira.

Presidenti Nishani, me anë të një deklarate për median, deklaroi sot se, kushtet për dialog janë, por shigjetoi kreun e qeverisë, i cili vazhdon me shantazh përmes deklaratave të tij.Deklarata“Institucioni i Presidentit të Republikës shpreh keqardhjen për adresimet e sotme me sfond politik të Kryeministrit ndaj angazhimeve dhe përmbushjes së funksioneve kushtetuese të Presidentit të vendit.Në asnjë rast dhe asnjë rrethanë Presidenti i Republikës nuk ka shfaqur dhe nuk ka ushtruar tagrin e tij kushtetues në mënyrë të njëanshme në favor të një pale politike apo me qëllime politike.Për fatin e trishtë të demokracisë shqiptare dhe në dëm të përpjekjeve për të konsoliduar një kulturë politike civilizuese dhe evropiane, ka qenë Kryeministri i vendit, i cili ka sulmuar dhe shantazhuar në mënyrë të njëanshme dhe sistematike institucionin e Presidentit të Republikës.Kemi shprehur në vijimësi shqetësimin ndaj kësaj platforme politike për të delegjitimuar institucionin e Presidentit të Republikës dhe kultivimit të modeleve autoritariste në raportet e ndarjes dhe balancimit të pushteteve si një parim fondamental dhe i pamundshëm për t’u ndryshuar në Shqipëri.Presidenti i Republikës ka ofruar vullnetin e tij dhe është angazhuar për të krijuar të gjitha kushtet e nevojshme dhe realizimin e një dialogu politik midis mazhorancës dhe opozitës.Por askush nuk mund të fyejë dhe të keqpërdorë seriozitetin e vullnetit dhe angazhimit, dinjitetin dhe integritetin e institucionit më të lartë të shtetit të shqiptarëve.Presidenti i Republikës i vlerëson si shumë të rëndësishme rekomandimet teknike të OSBE/ODIHR-it për Kodin Zgjedhor, por këto janë çështje për diskutim dhe zgjidhje në tavolinën e Komisionit parlamentar të Reformës Zgjedhore dhe jo e axhendës presidenciale për tejkalimin e krizës politike në vend.Institucioni i Presidentit të Republikës u bën edhe një herë thirrje palëve të ulen në tryezën e dialogut me axhendë serioze dhe të gjithpranuar, duke u larguar nga retorika pa produkt, në shërbim të çtensionimit të situatës dhe përmbushjes së detyrimeve ndaj qytetarëve shqiptarë për të pasur mundësinë të votojnë të lirë në zgjedhjet e ardhshme politike në vend".