Berisha apel Brukselit: Shkarkoni njerëzit e korruptuar nga Komisioni

Shkruar nga A.Shahini

Berisha hodhi dyshime për lidhje të forta të Auer me narkotrafikun në Shqipëri apo interesa të tjera klienteliste që kanë të bëjnë me shifra marramendëse parash. Ish-Kryeministri i bëri thirrje Komisionit Europian të marrë në konsideratë këtë rast skandaloz duke e shkarkuar atë për korrupsion. Duke e cilësuar si të turpshëm aktin e Auerit, Berisha u shpreh i sigurtë se akti i tij nuk ka qenë absolutisht një porosi e Komisionit Europian, por ka qenë një shërbim i tij personal, i paguar nga Rama. “Ka presione, shantazhe të ndryshme, por prapë e vërteta na detyron, misioni ynë na detyron të qëndrojmë të palëkundur. Këtu para 5-6 ditësh erdhi një misionar, një i dërguar, erdhi dhe mblodhi partitë e tjera të opozitës. Ta kish dërguar kominterni i Josif Stalinit ndryshe nuk mund t’u fliste. Çfarë u tha drejtori që erdhi nga Brukseli kryetarëve të partive opozitare? U tha - tani lëreni PD, ta kalbin PD dhe Lul Bashën në çadër dhe futuni merrni ato mandate se u erdhi radha. Erdhi me misionin të shkatërrojë opozitën, erdhi pra me misionin të ndërtojë opozitën e emëruar sipas Ramës. Dy gjëra do i them atij: sigurisht ti nuk erdhe nga kominterni, se kominterni ka dekada që ka përfunduar në koshin e plehrave të historisë, i sigurt jam se nuk more porosi nga Komisioni i BE, sepse ky është institucion që ndërtohet mbi vlera dhe ligje demokratike, por ti erdhe këtu ose si anëtar i klubit 4700 euro m2 ose erdhe si anëtar i klubit të kanabisit të Edi Ramës. Për misionin tënd të turpshëm je treguar shumë i pamend, sepse ata burra që takove aty atë ditë, përfaqësues të partive aleate, i kanë këtu anëtarët prej 56 ditësh. Dhe dëgjo tani, se dhe emrin nuk ta di, por do ta them një fjalë. Nëse ata s’do të kishin ardhur në këtë çadër me vullnetin e tyre të lirë, me karakterin e tyre të lirë, me besimin e tyre tek vota, Edi Rama do t’u kishte bërë atyre çdo shpërblim, nëse ata s’do të ishin në çadër, Edi Rama do të ishte i gatshëm, nëse pranonin, t’u falte secilit nga një magazinë si ajo e Përmetit me 50 milionë euro, narko-euro. E di ç’na kujtove ti? Na kujtove kohërat e Perandorisë Osmane kur sulltani, para se të dërgonte ushtrinë, dërgonte qeset me para se cilin mund të blinte dhe të shiste, ndërsa ti erdhe këtu të blesh mandate për llogari të Ramës. Turpi të mbuloftë për këtë. Thirrja ime për Komisionin Europian, largojeni nga Komisioni këtë njeri, largoni njerëzit e korruptuar nga Komisioni. Nuk ka imunitet askush nga korrupsioni, por ky është një akt i shëmtuar, i turpshëm që nuk i bën nder as Komisionit e as vendit nga i cili ka ardhur, s’i bën nder asnjeriu. Ky është peng dhe skllav i klubit 4700 euro m2 ose i klubit kanabist të Edi Ramës”, u shpreh Berisha.

Ish-Kryeministri Sali Berisha ka reaguar ashpër sot në lidhje me presionet e drejtorit të Divizionit për Ballkanin Perëndimor në KE, Eduard Auer, i cili në një vizitë të posaçme në Tiranë u propozoi aleatëve të koalicionit opozitar të hynin në zgjedhje dhe të rrëmbenin mandatet e Partisë Demokratike.