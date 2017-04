Kriza e së majtës, Rama poshtëron PDIU e përjashton nga Vettingu

Shkruar nga A.Maho

Ndërkohë që kandidaturat e PS-së dhe LSI-së morën nga 78 deri në 85 vota, për Shpëtim Idrizin votuan vetëm 23 deputetë, duke bërë që kandidatura e tij të përjashtohej nga ky proces. Votimi i sotëm tregoi dhe një herë krizën që ka përfshirë koalicionin e majtë. Votimi i sotëm në thelb, ishte një dështim i Komisionit të Vettingut, pasi ligji parashikon që kandidaturat të ndahen mes mazhorancës dhe opozitës në mënyrë të barabartë, pra 3 për mazhorancën dhe tre për opozitën. Sot u votuan vetëm kandidatët e mazhorancës, pas një letre të dërguar nga kryetari i Kuvendit, Meta, grupeve parlamentare për të dërguar kandidaturat e tyre. Por Rama duket se as formalisht nuk e pranoi Idrizin, duke e poshtëruar atë publikisht me abstenimin dhe votimin kundër që kryen deputetët e tij.

Ka degjeneruar në poshtërim publik sot votimi i kandidaturës së Shpëtim Idrizit, kryetar i PDIU për anëtar i Komisionit Ad Hoc të Vettingut, i cili do të bëjë vlerësimin e figurës së gjyqtarëve dhe prokurorëve, pjesë e Reformës në Drejtësi.Përdorimi i PDIUPor votimi i sotëm tregoi dhe një skenar tjetër kulisash dhe intrigash që Rama i kryen me qëllim që të mbajë medoemos pushtetin. Mesila Doda u shpreh pas votimit se nga ana e Vasilika Hysit, i është kërkuar në emër të kryeministrit, që PDIU të paraqitej me kandidatët e saj për votim si opozitë. "Dua t’ju bëj me dije sot, se pas shkresës së ardhur nga kryetari i Kuvendit, ku secili grup parlamentar do të duhet të kishte përfaqësuesit e tij ne dërguam zt. Shpëtim Idrizi. Në një mënyrë krejt të çuditshme erdhën dy kandidatura nga Partia Socialiste. Së pari, u tentua që kandidatura e grupit të PDIU të kalonte sikur ishte kandidaturë e opozitës, dhe sipas interpretimit që zonja Vasilika Hysi bëri, ne do të duhet të ishim ende në opozitë. Ndërkohë që ju e dini shumë që PDIU ka më shumë se dy vite që është e përfaqësuar në nivel ekzekutiv me zv/ministra dhe drejtorë”, tha Doda. Me sa duket kjo ka qenë dhe arsyeja që Rama ndërmori aktin e tij ndaj Idrizit, natyrisht duke bërë dhe një kalkulim numrash, apo më mirë të themi, duke hedhur hapin e tij të parë për ta përzënë atë nga koalicioni, natyrisht, duke bërë dhe një kalkulim numrash, për ditët që i kanë ngelur në krye të qeverisë. Por natyrisht dita e djeshme tregoi dhe një herë krizën morale dhe politike, ku është futur koalicioni që pretendonte se do të rilindte Shqipërinë. Nuk dihet se çfarë rruge, do të ndjekë tashmë e tutje Idrizi, por Doda do e jepte paralajmërimin e saj kur tha se një pjesë e mazhorancës u përjashtua sot. “Me sa duket, kjo nuk ishte e mjaftueshme për mazhorancën dhe u tentua që të lihej roli i opozitës. Ne në fakt, pjesë e kësaj farse nuk kemi pasur asnjëherë ndërmend të bëhemi. Marrëveshja është respektuar në 1% të saj, por sot nuk është dita. Pasi sot është një ditë e madhe për Reformën në Drejtësi. Përveç gjysmës së sallës që ishte boshe, arritëm që edhe një pjesë të mazhorancës ta përjashtojnë”, u shpreh Doda.Precedenti i 2015-ësKjo nuk është hera e parë që Rama përjashton Idrizin nga proceset e vendimmarrjes. Në vitin 2015, kjo forcë politike nuk u lejua të kishte anëtarin e saj në grupet e numërimit të votave, me pretendimin se kishte garuar si opozitë në zgjedhjet e vitit 2013 dhe duhet tja kërkonte asaj, ndërkohë që Idrizi ishte në koalicion me të majtën. Njësoj si dhe në rastin e Komisionit të Vettingut, dhe asokohe Rama tentonte që numëruesin e Idrizit ta konsideronte si pjesë të opozitës. Kjo bëri që PDIU të mos kishte numërues të saj në grupet e numërimit të votave. Pra duket se Rama, tenton ta përdorë partinë e Idrizit si opozitë të emëruar sa herë ka nevojë për të dalë nga ngërçet ku e fut paaftësia e tij politike, siç ndodhi dhe ditën e djeshme, kur u detyrua ta poshtëronte publikisht, duke i dhënë vetëm 23 vota dhe duke rrëzuar kandidaturën e tij në Parlament.Votimi në KuvendUlsi Manja - 78 vota pro dhe 1 kundërVasilika Hysi - 80 vota dhe 1 kundërLuan Rama – 85 vota proShpëtim Idrizi - 23 vota pro dhe 7 kundër