Denoncimi i mësuesit: Nikolla po kthen klasat e shkollave në zyra të PS

Shkruar nga A.Shahini

Në terren ka dalë edhe ministrja e Arsimit, Lindita Nikolla, e cila ka në patronazh të saj, zonën Lezhë-Mirditë. Dhe për këtë arsye, bashkë me deputetin Pjerin Ndreu i zhvillojnë takimet nëpër klasat e shkollave. Denoncimi është bërë nga ish-Kryeministri Sali Berisha me anë të një mesazhi të shoqëruar me foto në faqen e tij në Facebook. “Në Banditistan, Madam Vila dhe Pjerin Ndreu bëjnë fushatë elektorale në shkolla!. Z. Doktor, mirëdita. Jam mësues në Lezhë, po të dërgoj një foto të ditës së fundit ku Lindita Nikolla dhe Pjerin Ndreu lëre që kanë shkel ligjin dhe kanë filluar fushatën elektorale para fillimit zyrtar, por përsëri duke shkelur ligjin bëjnë fushatë në institucione publike në shkolla dhe kjo është për të qeshur e për të qarë se nuk u shkon kush mbrapa ... Po shëtisin katund më katund nëpër Lezhë me të njëjtët fytyra nga shkolla në shkollë. Respekt për ty dhe më fal shumë për shqetësimin dhe anonim të lutem se me këta belaja të gjen nga s’e pret”, thuhet në denoncimin e publikuar nga Berisha.

Fushata elektorale ka filluar me vrull dhe ministra e deputetë socialistë kanë dalë nëpër fshatra që t’i mbushin mendjen shqiptarëve se në 4 vite kanë punuar.