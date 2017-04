Konservatorët Europianë: S’ka rrugë tjetër, zgjedhjet me qeveri teknike

Shkruar nga A.Shahini

Ata ndodhen në Tiranë në kuadër të zhvillimit të Samitit të Lirisë, temë e lidhur me ndikimin e diktaturës në vendet që e kanë përjetuar atë. Në fjalën e tij, presidenti i Konservatorëve Europianë, Jan Zahradil shprehu mbështetjen e fuqishme ndaj kauzës së opozitës për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Duke bërë një paralelizëm mes vendit të tij Çekisë dhe Shqipërisë si dy vende që kanë vuajtur regjimin diktatorial, Zahradil tha se e vetmja rrugë për të tejkaluar trashëgiminë komuniste janë zgjedhjet e lira. “Sot jemi këtu nga shumë vende të Europës, një delegacion europian, nga Anglia, Polonia, Estonia, edhe Islanda madje, mos të harroj edhe Armeninë. Unë vetë vij nga Republika Çeke dhe ka diçka të përbashkët, vendi im dhe vendi juaj, dhe çfarë është e përbashkëta, është e shkuara jonë e trishtë komuniste, të cilën ne po përpiqeni ta luftojmë. Si mund ta tejkalojmë ne këtë trashëgimi? Ka vetëm një rrugë, përmes zgjedhjeve të lira dhe demokratike. Ne e dimë sa e rëndësishme është, që qytetarët të kenë mundësi të zgjedhin lirshëm, nëse ju pengojnë të zgjidhni lirshëm atëherë nuk ka aspak demokraci”, tha Presidenti i Konservatorëve Europianë. Ai deklaroi se populli shqiptar ka mbështetjen e Konservatorëve Europianë në këtë lëvizje. “Ndaj dhe jemi këtu, për t’iu mbështetur në luftën dhe në kërkesën tuaj që qeveria të dëgjojë për të organizuar zgjedhje të lira për të gjithë shqiptarët, në mënyrë që demokracia të triumfojë. Ne do t’iu mbështesim. Është lufta juaj, por ne jemi këtu t’iu mbështesim plotësisht, ju mund të mbështeteni tek ne. Ju keni këtu politikanë të besueshëm dhe me eksperiencë, të cilët janë demokratë të vërtetë. Mbështetini ata, votoni për ata dhe ju duhet të jeni të sigurtë se demokracia do të jetë më e fortë, më transparente, më njerëzore, më e vërtetë”, u shpreh Zahradil. Nga ana e tij, kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha vlerësoi mbështetjen e Konservatorëve Europianë, ndërsa theksoi se sot kauza e shtetit të lirë po gjen gjithnjë e më shumë mbështetje për krijimin e qeverisë teknike që do të garantojë zgjedhje të lira dhe të ndershme. “Kam nderin e madh të falënderoj me mirënjohje të ftuarit tanë të veçantë, drejtuesit politikë të partive konservatore europiane që ndodhen sonte bashkë me ne dhe në mbështetjen tuaj dhe kauzës sonë të madhe për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Ata vijnë nga vende djep të demokracisë si Mbretëria e Bashkuar e Britanisë së Madhe dhe vende që vuajtën bashkë me Shqipërinë shkatërrimin, diktaturën, terrorin komunist, por që ia kanë dalë të ngrihen e të qëndrojnë fuqishëm vetëm falë lirisë dhe zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Si anëtare e Partisë Popullore Europiane, PD është jashtëzakonisht e nderuar dhe e privilegjuar që ashtu siç ka në krah të saj Partinë Republikane dhe zotin Fatmir Mediu të ketë sot në krah Aleancën e Konservatorëve dhe Reformistëve Europianë, partinë historike të lirisë, Partinë Konservatore të Britanisë dhe parti të tjera që kanë bërë historinë e lirisë europiane dhe Europës së lirë”, tha Basha.

Drejtues të lartë të Aleancës Konservatore Europiane, parlamentarë britanikë, si dhe nga vende të tjera të BE iu bashkuan mbrëmjen e sotme qëndresës opozitare në sheshin e lirisë.