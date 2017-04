Basha: Pushteti i korrupsionit dhe krimit ka rënë

Shkruar nga A.Shahini

Vendosmëri dhe qëndresë. Basha dha sot mesazhet e shpresës së madhe që ka lindur nga kjo lëvizje popullore.

Lëvizja popullore ka kaluar dje 50 ditët e protestës së pandërprerë në atë që është pagëzuar si Sheshi i Lirisë.“Eshtë dita të përulem me respektin më të thellë historik ndaj 50 ditëve, 1200 orëve të kësaj qëndrese historike, që në fakt përfaqësojnë miliona orë të jetës së qindra-mijëra shqiptarëve në bashkimin më të madh popullor për liri dhe demokraci të vërtetë.Nisi si domosdoshmëri, vazhdoi si sakrificë, dhe sot, siç e thanë të pranishmit në këtë agorë, përfaqësuesit e medias e në veçanti rinia shqiptare, është shpresa, ëndrra dhe e nesërmja e Shqipërisë së re. E një Shqipërie, e cila me të vërtetë u zhyt në dëshpërim, në varfëri, në mjerim, në depresion në këto katër vite të shartimit të pushtetit me krimin dhe krimit me pushtetin, por, përkundër ofshamave të prindërve, përkundër dëshpërimit të rinisë, nuk iu dorëzua këtij fati të keq, por duke marrë forcë nga geni më mbijetues i racave europiane dhe nga virtytet më të pastra të shqiptarit ndër shekuj, i dha zë shpresë dhe forcë një populli, i cili nuk dorëzohet, një populli, i cili nuk nëpërkëmbet nga e keqja, por çohet, ngrihet së bashku për ta mposhtur të keqen.Kush e përjetoi dhe e përjeton këtë qëndresë ka krenarinë e jashtëzakonshme, siç e kam edhe unë sot që t’i them vetes bashkëqytetar i juaji, bashkëkombës i juaji, shqiptarë si shqiptarët e Sheshit të Lirisë, shqiptarë si shqiptarët e çadrës së lirisë, shqiptarë si shqiptarët e qëndresës së lirisë, shqiptarë dhe patriotë si anëtar i kësaj lëvizje të madhe, historike dhe transformuese.Detyrat tona janë të qarta, ta ndalim tiraninë. Po, qeverisja jashtë Kushtetutës dhe jashtë ligjit, është tirani dhe tiranitë ndalen ose përmbysen», tha Basha.“Kryetari i opozitës paralajmëroi se tirania do të përmbyset dhe se nuk do të lojehet një qeveri të funksionojë mbi ligjin.Ky është mësimi i madh i demokracive të mëdha, është shkruar me gërma të praruara në zemrën e demokracisë, në Uashingtonin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, jo thjesht si një nderim për popullin amerikan dhe luftën e tij për pavarësi dhe liri e dinjitet njerëzor, por si një kujtesë për pushtetarët vendas dhe ata të huaj që vizitojnë Uashingtonin. Një kujtesë e praruar në germa, por e paguar me sakrificën e bijve dhe bijave të revolucionit amerikan. “Një qeveri jashtë ligjit është tirani dhe tirania përmbyset!”, tha Basha.SHBA garante e lirive dhe të drejtave qytetareKryetari i opozitës ka komentuar sulmin amerikan ndaj një maskarade të një tirani në Siri si provën e parë se ndryshimi ka nisur në Shtetet e Bashkuara. «Ju thashë kur u ktheva nga Uashingtoni se gjërat po ndryshojnë dhe kanë ndryshuar. Dje e gjithë bota u bë dëshmitare e rindezjes së shpresës dhe konfirmimit të lidershipit moral të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që përvëluan me 59 raketa tomahok bazat e një tirani që nuk kurseu fëmijët e popullit të tij nga sulmet genocidale me gaz helmues.Kishin pritur prej muajsh dhe vitesh, miqtë dhe aleatët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që fjalët të bëheshin vendime, që Shtetet e Bashkuara të qëndronin siç kanë qëndruar fort, për parimet bazë të lirisë së kombeve që fillojnë me liritë dhe të drejtat e njeriut, të cilat mund dhe garantohen vetëm nga demokracia dhe shteti ligjor, që mund, dhe bëhen realitet vetëm me zgjedhjet e lira dhe të ndershme, që mund të ndodhin vetëm me votën e lirë, me vullnetin e lirë të qytetarëve.Ky është kuptimi, ky është mesazhi, kjo është deviza e betejës tonë tash 50 ditë dhe i tillë do të mbetet qëndrimi, e tillë do të mbetet qëndresa dhe vendosmëria e kësaj lëvizje popullore deri në fitoren totale të kësaj beteje», tha Basha.Asgjë nuk ndryshon pa votën e lirëAsgjë nuk ka për të ndryshuar, asgjë nuk ka për t’u bërë më mirë, nëse nuk mposhtim krimin e lidhur me pushtetin dhe pushtetin e lidhur me krimin. Asgjë nuk ka për të ndryshuar në jetët e shqiptarëve, në përditshmërinë tuaj nga orët e para të mëngjesit deri në orët e fundit të mbrëmjes, nga ajo që kemi hequr dhe po hiqni tash 4 vjet të shkatërrimit të Shqipërisë nga rilindja e kriminalizuar dhe nga krimi i rilindur, nëse ne nuk e çojmë këtë betejë deri në fund me fitore pa pritur asnjë ditë, asnjë orë, por tani këtu në këtë shesh deri në fitoren e kësaj kauze.Asnjë vend i ri pune nuk do të hapet, por qindra vende pune do të shkatërrohen ditë për ditë nga një ekonomi e asfiksuar ku nuk konkurohet më as me ide, as me inovacion, as me punën e ndershme dhe as me djersën e ballit, por ku gjithçka vjen peshqesh nga lidhjet e korruptuara të një grushti oligarkësh me një grusht pushtetarësh që i ndajnë miliardat e taksave të shqiptarëve për 5 apo 10 xhepa miliarderësh që jetojnë në luks total dhe totalisht të shkëputur nga realiteti dhe nga varfëria e mjerimi i shqiptarëve.Asgjë nuk ka për të ndryshuar në spitalet shqiptare, që janë shndërruar në një purgator për pacientët tanë, për të afërmit tanë, për prindërit tanë, për fëmijët tanë. Dhe janë shndërruar në një ferr të vërtetë edhe për ne, familjarët e tyre teksa shohim se, ato që duhet të jenë stacionet e shërimit, janë në fakt paradhomat e përcjelljes për në botën tjetër, për shkak të korrupsionit që i ka shndërruar në kullesa nga ku vidhen dhe shpërdorohen miliardat e taksave të shqiptarëve që nuk kthehen as në pajisje të reja, as në përgatitje më të mirë për mjekët, as në mjekë dhe infermierë të përgatitur, as në ilaçe të rimbursueshme, por vetëm në koncesione korruptive që i kanë marrë gjithsej 3 klientë të qeverisë. Tre klientë me qindra milionë euro të shqiptarëve në xhepat e tyre që në rastin e shëndetësisë nuk është thjesht korrupsion, por është krim kundër njerëzimit, është genocid kundër shqiptarëve.Asgjë nuk do të ndryshojë për rininë shqiptare, asgjë nuk do të ndryshojë për studentët shqiptarë, përkundrazi, ligji aktual i Arsimit të Lartë e ka të shkruajtur të zezë mbi të bardhë, se tarifat do të rriten nga viti në vit, ndërkohë që cilësia e mësimdhënies në auditore do të bjerë nga viti në vit, duke rënë kështu edhe mundësia për të pasur një brez të ri të mirëarsimuar e të gatshëm t’i përgjigjet nevojave të tregut të punës.Asgjë nuk do të ndryshojë, por do të bëhet edhe më keq nëse ne nuk e ndalim marrëzinë e pushtetit të bërë njësh me krimin dhe krimit të bërë njësh me pushtetin.Asgjë nuk do të ndryshojë për pensionistët shqiptarë që në këto katër vite, kanë parë se si fuqia e tyre blerëse ka rënë, se si mundësitë për të blerë prodhimet dhe shërbimet të domosdoshme për jetën e tyre, për mbijetesën e tyre janë më të pakta se katër vite më parë dhe, sesi duke shkelur edhe parashikimet ligjore, rritjet simbolike janë më të vogla se inflacioni që gërryen xhepat e tyre për të mos folur për faturat e kripura të energjisë, faturat e ujit, faturat e ilaçeve, taksat lokale dhe qendrore, dhe lloj-lloj faturash të tjera që e lanë pensionistin shqiptar me gisht në gojë.Asgjë nuk do të ndryshojë për pensionistët shqiptarë po nuk e ndalëm këtu, po nuk e mposhtëm këtu tiraninë e bërë njësh me krimin dhe krimin e bërë njësh me tiraninë. Asgjë nuk do të ndryshojë për intelektualët e përbuzur, të tallur, të diskriminuar nga një kryeministër arrogant, delirant dhe injorant që fshihet pas fasadës sipërfaqësore të kopertinave që ka lexuar.Asgjë nuk ka për të ndryshuar, gjithçka do të jetë si në këto katër vite madje edhe më keq, për qindra mijëra njerëz që më kot presin zhvillim ekonomik dhe vende të reja pune. Njerëzit do të përballen me një ekonomi që do të vazhdojë të lëngojë nën peshën e taksave të larta, nën mungesën e qartë të konkurrencës si motor i zhvillimit, në një ekonomi, që vetëm në letër është e tregut të lirë, sepse gjithçka kontrollohet si dikur nga komisioni qendror i planifikimit.Tani nga byroja e pashpallur jopolitike, por mafioze, me në krye Edi Ramën dhe 40 hajdutët e tij në ministritë kryesore dhe institucionet e vendit, ky është dhe plani i republikës së vjetër, të ruajë me çdo kusht këtë status-quo. Sepse, me këtë gjendje, me këtë status-quo, ata janë zotër të vërtetë të parave të shqiptarëve, të pasurive të shqiptarëve, të mediave të shqiptarëve, të mendjeve të shqiptarëve, të fatit të shqiptarëve. Ata janë zotër të vërtetë dhe populli e qytetarët nuk janë asgjë, përveçse shërbëtorët e vërtetë, një tufë delesh që ushqehen me kashtë e me bar që u merret dhe pika e fundit e gjakut.