Gazeta austriake për Vlahutinin: Vila u ble me çmim të tejfryrë

Shkruar nga A.Shahini

Ai ndalet gjerësisht edhe mbi Shqipërinë, duke përmendur akuzat ndaj ambasadores së BE-së, Romana Vlahutin, si dhe kthesën e papritur të shefit të zyrës së OSBE-¬së në Tiranë, Bernd Borchard. “Në Shqipëri, Komisioni i BE-¬së është venë nën presion prej disa javësh. Kjo është për shkak të një biznesi të pasurive të patundshme, nga shefja e zyrës së Komisionit në Tiranë, socialistja kroate Romana Vlahutin. Kështu, në një zonë prestigjioze të kryeqytetit shqiptar, Tiranës, me emrin ‘Rolling Hills’, u ble një rezidencë me një çmim të tejfryrë. Në atë zonë normalisht paguhet rreth 2000 euro për metër katrorë për sipërfaqen e banimit, por Komisionit Europian i kushtoi më shumë se 4700 euro për metër katrorë”, shkruhet në analizën e botuar në gazetën austriake.

Sekretar i Përgjithshëm i Lëvizjes Paneuropiane në Austri, Rainhard Kloucek ka botuar në revistën e përmuajshme vjeneze “Paneuropa Austri”, një analizë për rënien e ndikimit të BE dhe sidomos dështimin e saj në Ballkan.Më tej Rainhard Kloucek përmend edhe problemin me kanabisin në Shqipëri dhe shefit të zyrës së OSBE-¬së në Tiranë, Bernd Borchard. “Një problem tjetër në Shqipëri është legalizimi de fakto i kultivimit të kanabisit nga qeveria socialiste e Edi Ramës. Kjo çoi në situatë absurde që kompanitë që janë në kërkim për punëtorë, të cilat nuk ishin në gjendje për të plotësuar vendet e lira, sepse njerëzit preferojnë të merren me kultivimin e kanabisit. Ndërsa problemi është i njohur mirë në Shqipëri dhe në rajon, ajo është diskutuar rrallë në mediat e vendeve të BE-¬së. Përmes kësaj linje biznesi, qeveria është duke mbledhur shuma gjigante parash për të blerë votat në zgjedhjet e ardhshme të parashikuara për këtë vit. OSBE-¬ja (në vitin 2017 Austria ka kryesimin) – mban në Shqipëri një zyrë me rreth 80 punonjës të mirëpaguar – ka të bëjë me çështje në nivel shkencor.Ju mund të krijoni një studim për të shqyrtuar përse shqiptarët e rrisin kanabisin në një mënyrë të tillë kaq të madhe. Në fund, kështu mendon një bashkëbisedues, mund të dalë në arsyen se shqiptarët rrisin kanabis, pasi ata mund të fitojnë shumë shpejt shumë para. Ky përfundim mund të nxirret edhe pa kërkime të shtrenjta shkencore. Përveç kësaj, shefi i zyrës së OSBE-¬së në Tiranë, Bernd Borchard, ka bërë një prapaktheu të çuditshme. Pasi ai tha në një intervistë televizive se nga biznesi i kanabisit rreth dy miliardë euro janë gati për blerjen e votave për zgjedhjet e ardhshme, ai i rishikoi këto deklarata 24 orë më vonë në një takim me ministrin e Brendshëm dhe deklaroi se kjo nuk është e bërë nga qeveria e tanishme, por qeveria e mëparshme”, shkruan Kloucek.