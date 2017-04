Koalicioni Opozitar: Katër detyrat e qeverisë teknike

Shkruar nga A.Shahini

Përmes një deklarate për mediat, koalicioni shprehet i gatshëm për të nisur dialogut politik me të gjitha palët për të diskutuar mbi krijimin e qeverisë teknike, ndërsa veçon katër detyra të rëndësishme që duhet të udhëheqin mandatin e kësaj qeverie. Në kushtet kur zgjedhjet e lira janë të kërcënuara nga narkotrafiku dhe krimi i organizuar, Koalicioni Opozitar thekson se mandati i qeverisë teknike duhet të sigurojë zbatimin e ligjit për dekriminalizimin, luftën kundër narkotrafikut dhe krimit të organizuar, përgatitjen e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, si dhe zbatimin e reformës në drejtësi sipas variantit kushtetues të miratuar më 22 korrik të vitit të kaluar. “Koalicioni Opozitar shpreh gatishmërinë e plotë për të punuar me të gjitha forcat politike pa asnjë paragjykim, për krijimin e qeverisë teknike, duke i dhënë asaj një mandat të fortë për: 1- Zbatimin e plotë të ligjit të dekriminalizimit. 2- Luftë efikase kundër narkotrafikut, krimit të organizuar dhe parave të drogës. 3- Përgatitjen e zgjedhjeve të lira e të ndershme. 4- Zbatimin e reformës në drejtësi, sipas përcaktimeve kushtetuese të 22 korrikut. Kjo është e vetmja garanci për të organizuar zgjedhje të lira dhe të ndershme ku shqiptarët të votojnë lirisht, të zgjedhin lirisht dhe vota e tyre të mos tjetërsohet”, thuhet në reagimin e Koalicionit Opozitar. Gjithashtu opozita i bën thirrje Ramës që të heqë dorë nga përpjekjet për të bllokuar mundësitë e nisjes së dialogut për zgjidhjen e krizës duke vendosur kushte të qëllimta në mbrojtje të pushtetit të tij. “Koalicioni opozitar konfirmon se rruga e vetme e daljes nga kriza është krijimi i qeverisë teknike, me mbështetje të gjerë politike, që do të punojë për të realizuar kushtet për zgjedhje të lira e të ndershme. Duke përshëndetur hapin e hedhur mbrëmë nga LSI për t’u bërë pjesë e zgjidhjes së krizës së rëndë politike në vend, Koalicioni Opozitar rikonfirmon gatishmërinë për nisjen e dialogut politik për qeverinë teknike dhe fton Edi Ramën të heqë dorë nga kushtet dhe të vendosë interesat e vendit dhe të qytetarëve shqiptarë para interesave personale të pushtetit të tij”, thuhet në reagimin e shpërndarë për mediat pas takimit të Koalicionit Opozitar në selinë e Partisë Demokratike.

Kryetari i PD, Lulzim Basha dhe partitë aleate të Koalicionit Opozitar u mblodhën sot pasdite në një takim ku u rikonfirmua qëndrimi se e vetmja zgjidhje për daljen e vendit nga kriza është krijimi i një qeverie teknike me një mandat të qartë prej katër pikash, të cilat do të garantonin organizimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme.