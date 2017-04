Kërdia me tenderat, 1.5 milionë euro për “dixhitalizimin” e pemëve, 1 milion euro për një studim

Shkruar nga A.Shahini

Tendera me objekt prokurimi absurde, të hartuara shpejt e shpejt me qëllimin e vetëm zhvatjen e parave dhe përdorimin e tyre për blerjen e votave. Dy tendera të dyshimtë janë shpallur nga Ministria e Mjedisit me një objekt absurd prokurimi, por me shifra marramendëse, vlera e të cilëve shkon në 1 milion euro për vetëm një studim apo 1.5 milionë euro për “dixhitalizimin” e pemëve. Denoncimi është bërë dje nga kreu i Departamentit për Çështjet e Mjedisit në PD, Jamarbër Malltezi, i cili ka publikuar tenderat përkatës, ndërsa ka hedhur dyshimet se cili është destinacioni real i këtyre parave. “1 milion euro për 1 studim?! 1.5 milionë euro të tjera për dixhitalizim pemësh? Ku shkojnë paratë? Vjedhje masive ditën për diell. Kanë mësuar nga Lamja, që bënte tendera dhe përlante miliona dollarë për fotografi të objekteve që i ka në sistem prej vitesh. Hani derra - pini derra!”, shkruan Jamarbër Malltezi. Ndërsa denoncon tenderin e parë në të cilin për vetëm një studim do të jepen 1 milion euro, Malltezi ndalet edhe tek tenderi i dytë, të cilin jo rastësisht e ka fituar kompania, e cila punon në ortakëri me kompaninë e Ilir Beqajt, Intech plus, e që është akuzuar se faktikisht paratë i merr Beqaj në emër të kësaj kompanie. “Tender nga Ministria e Mjedisit me objekt. ‘Hartim, studimi, identifikimi i burimeve të ndotjes në lumenjtë kryesorë të vendit dhe forcimi i kontrollit të ndotjes së lumenjve’, publikuar sot në Buletinin Nr.11, datë 20.03.2017, por i papublikuar në sistem!!! (PSE). Fitues: EMC STUDIO shpk – ENVIRONMENTAL MANAGEMENT CONSULTANTS shpk. Fondi limit: 95.000.000,00 lekë ose 950 mln lekë. Vlera e kontratës: 93.945.800,00 lekë ose 939 mln lekë pa TVSH ose 1 milion USD me TVSH”. Soft & Solution shpk ka përfituar 10 tendera (institucione të ndryshme) me vlerë 148.997.606,00 lekë ose 1 mld e 489 mln për 2015-2016. Pra, 1.1 mln euro. Nuk janë përfshirë tenderat e përfituara në vitin 2017. Në lidhje me tenderin e përfituar nga Fastech shpk (Beqaj) dhe Soft & Solution shpk si bashkim operatorësh, bëhet fjalë për tenderin me objekt ‘Blerje sistemi elektronik i vrojtimit të pyjeve’, me vlerë 1 mln lekë (oferta më e ulët), publikuar më 29.04.2016. Bashkëlidhur formulari i njoftimit të fituesit. Në lidhje me tenderin me objekt ‘Pasaporta dixhitale për nevoja të Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve’, në garë kanë marrë pjesë 4 operatorë, nga të cilët dy me ofertë 0, ‘ikubINFO’ me ofertë 79.387.110,00 lekë ose 588 mijë euro. Fitues Soft & Solution me vlerë 99.950.000,00 lekë ose 740 mijë euro. Fituese oferta më e lartë, me diferencë me ofertën më të ulët 20.562.890,00 lekë ose 152 mijë euro”, shkruan Malltezi në reagimin e tij. Kërdia me tendera bëhet në një kohë kur pushteti tashmë është përqendruar tek blerja masive e votave.

Me afrimin e fushatës zgjedhore, tendera miliona eurosh po shpallen nga ministritë me qëllim vjeljen e sa më shumë parave për blerje votash.