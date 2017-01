Trump: Pse kaq zhurmë për sigurinë e kufijve në SHBA?

Shkruar nga K.B.

Shtëpia e Bardhë po mbron urdhrin ekzekutiv të Presidentit Donald Trump që vendos kufizime për hyrjen në Shtetet e Bashkuara nga qytetarët e shtatë vendeve me shumicë myslimane, megjithë protestat e shumta dhe një vendim të një gjykate federale që bllokoi përkohësisht deportimin e këtyre personave. Urdhri shkaktoi konfuzion të gjerë, ndërsa refugjatë, rezidentë me karta të gjelbra, studentë dhe punonjës u mbajtën në aeroportet amerikane ose u ndaluan të hipin në avionët e linjave ajrore që udhëtojnë drejt SHBA-së.Gjykatësja Ann Donnelly, e distriktit të Nju Jorkut, lëshoi një urdhër emergjence që bllokon përkohësisht deportimin e personave që janë ndaluar pasi kanë mbërritur në aeroportet amerikane me viza të rregullta. Urdhri gjithashtu nuk lejon ndalimin e refugjatëve që kanë aplikuar tashmë.Gjykatësja Donnelly shprehet në urdhrin e saj se, “ekziston rreziku që, edhe pa deportimin, të shkaktohen dëme thelbësore dhe të pariparueshme ndaj refugjatëve, udhëtarëve me viza, si dhe individëve të tjerë nga kombe të tjera”, që bëhen subjekt i urdhrit të Presidentit.“Mesazhi është i thjeshtë. Kjo është krejtësisht antiamerikane. Ky është një urdhër i paligjshëm dhe nuk po i bën më të sigurta komunitetet tona, por po i rrezikon ato. Këta janë individë që e bëjnë vendin tonë madhështor. Dy personat për të cilët parashtruam padinë gjyqësore janë njerëz që kanë ndihmuar SHBA-në në vende të tjera. Këto janë vlerat që ne duhet të vlerësojmë si Amerikë”, tha Andre Segura, i Bashkimit amerikan të Lirive Civile.Të dielën, Boris Epshteyn, një zëdhënës i Presidentit Trump, u tha gazetarëve në një emision të televizionit “Fox”, se urdhri i gjykatës nuk e bllokon “aspak” urdhrin ekzekutiv.Zoti Epshteyn tha se urdhri ekzekutiv garanton që të zbatohen ligjet aktuale. “Ata që kanë karta të gjelbra, nëse janë jashtë Shteteve të Bashkuara në një nga ato shtatë vende – po e theksoj që bëhet fjalë vetëm për ato shtatë vende – ata janë në gjendje të kthehen nëse kalojnë përmes një kontrolli të hollësishëm për t’u siguruar se nuk përbëjnë kërcënim për sigurinë”, tha ai.Në një deklaratë të Departamentit të Sigurisë Kombëtare, thuhej se kjo agjenci do ta respektojë vendimin e gjykatës, por më tej shtohej se, “do të zbatojë gjithashtu urdhrin ekzekutiv të Presidentit për t’u siguruar që ata që hyjnë në Shtetet e Bashkuara nuk përbëjnë kërcënim për vendin tonë dhe popullin amerikan”.Trump, nevojitet “kontrolli i hollësishëm”Presidenti Trump mohoi se urdhri i tij mund shihet si një masë kundër myslimanëve dhe tha se masat “shumë të rrepta” që ai ka urdhëruar po funksionojnë “shumë mirë”.Në llogarinë e tij në Twitter, zoti Trump shkruante se vendi ka nevojë për “kufij të fortë dhe kontroll të skajshëm, TANI! Shihni se ç’po ndodh në gjithë Evropën dhe në gjithë botën. Një rrëmujë e tmerrshme!”.Sekretari i Shtypit i Shtëpisë së Bardhë, Sean Spicer mbajti qëndrim të prerë lidhur me arsyet që çuan në nënshkrimin e urdhrit ekzekutiv. “Për t’u siguruar që njerëzit që po lejojmë të hyjnë në vendin tonë, të vijnë me synime paqësore dhe të mos na shkaktojnë dëm. Ka 46 vende të tjera me popullsi myslimane që nuk janë pjesë e urdhrit ekzekutiv”, tha zoti Spicer në një intervistë për televizionin “ABC”.Ai shtoi se rreth 325 mijë vetë mbërritën të shtunën në Shtetet e Bashkuara dhe rreth 100 ishin nga vendet e përfshira në masën ndaluese. Por sipas njoftimeve nga autoritetet federale, të paktën 170 vetë janë ndaluar që kur Presidenti Trump nënshkroi urdhrin të premten.Dy ligjvënës republikanë me peshë e kritikuan urdhrin të dielën. “Është e qartë nga i gjithë konfuzioni në aeroportet në gjithë vendin se urdhri ekzekutiv i Presidentit Trump nuk ishte shqyrtuar me kujdes. Ne jemi veçanërisht të shqetësuar nga njoftimet se ky urdhër hyri në fuqi me pak ose aspak konsultim me Departamentet e Shtetit, Mbrojtjes, Drejtësisë dhe Sigurisë Kombëtare”, shkruajnë në një deklaratë senatorët John McCain dhe Lindsey Graham.“Një proces kaq i nxituar rrezikon të sjellë rezultate të dëmshme”, vazhdojnë ata. Ligjvënës të tjerë po flasin në favor dhe kundër kufizimeve. Senatori republikan, Jeff Flake i Arizonës tha se zoti Trump ka të drejtë të jetë i shqetësuar për sigurinë kombëtare, “por është e papranueshme kur edhe ata me banim të përhershëm ndalohen ose kthehen mbrapsht…”.Senatorja demokrate Dianne Feinstein nga Kalifornia, i tha një gazetari se ndalimi është “një veprim i pabesueshëm. Të sigurohesh se një individ është kontrolluar me hollësi është krejtësisht ndryshe se sa të thuash, se pse dikush është nga një vend i veçantë apo ka një fe të caktuar, nuk duhet të lejohet të hyjë në vend”.Qindra demonstrues u mblodhën të dielën para Shtëpisë së Bardhë, në ditën e dytë të protestave në qytete në gjithë Shtetet e Bashkuara kundër urdhrit ekzekutiv. Protesta po mbahen edhe në Nju Jork, Los Angeles, Filadelfia, Hjuston, Boston, Louisville dhe Detroit. Grupe protestuesish u mblodhën të shtunën dhe të dielën në disa aeroporte amerikane për të protestuar.