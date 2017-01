Serena fiton “Australian Open”

Shkruar nga D.T.

Amerikania fitoi “Australian Open”, duke e çuar në 23 numrin e titujve Grand Slam në karrierë, për të kaluar më në fund gjermanen Steffi Graf.

Serena Williams shndërrohet në një prej legjendave të tenisit botëror.Tani, përpara Serena-s ka mbetur vetëm Margaret Smith me 24 tituj Grand Slam. Në finalen e turneut të këtij viti, Serena Williams 35 vjeç, mundi motrën e saj Venus me rezultatin 2-0 me sete 6-4;6-4 duke përsëritur suksesin e finales së vitit 2003 pikërisht në “Australian Open”.Për Serena Williams, kjo është hera e 7 që fiton turneun e Melbërnit. Në të njëjtën kohë, kjo është fitorja e 17 e saj në 28 përballjet me Venus që ka mbetur në kuotën e 11 sukseseve. Por jo vetëm kaq, finalja e këtij viti në “Australian Open” ishte e 9 mes motrave Williams me Serena-n që ka një avantazh të dukshëm me 7 fitore kundrejt 2 humbjeve.Ditën e diel ne Australian Open do të luhet finalja e meshkujve ku përballë do jenë dy prej emrave më të mëdhenj të këtij sporti, Roger Federer e Rafael Nadal.