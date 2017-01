Shtypi i Barcelonës: Reali kryeson falë arbitrave

Shkruar nga D.T.

Dy gazetat sportive të Barcelonës, Mundo Deportivo dhe Sport, janë në një mendje: Reali i Madridit e kryeson kampionatin spanjoll falë ndihmës që i kanë dhënë arbitrat.Këto gazeta kanë bërë një analizë të ndeshjeve të deritanishme dhe kanë dalë në përfundimin se katalanasve u mungojnë 4 pikë nga gabimet arbitrale: një gol i anuluar me pa të drejtë i Pique ndaj Malagës dhe dy prekje topi me dorë të Brunos në ndeshjen ndaj Villarrealit.Nga ana tjetër, Reali ka marrë 8 pikë nga gabimet e arbitrave:+2 kundër Celta Vigos, pasi Morata ishte në pozicion jashtë loje kur shënoi.+2 kundër Espanyolit, pasi Sergio Ramos nuk u ndëshkua me karton për prekje të topit me dorë dhe për 2 penallti që nuk u dhanë për Espanyolin.+2 kundër Deportivos, pasi Sergio Ramos duhej të ishte ndëshkuar me karton të kuq për një shtyrje ndaj Sidneit dhe në fund shënoi golin e fitores.+2 kundër Malagës, sepse sërish Sergio Ramos shënoi në pozicion jashtë loje golin e 2-0.Këto gazeta nuk kanë marrë parasysh penalltinë që shkaktoi Macherano ndaj Lucas Vazquez në “Klasiken” Barcelona-Real, të përfunduar 1-1.