Melania, look-et e saj si Zonja e Parë

Shkruar nga D.T.

Por jo vetëm. Ajo është veshur edhe me Reem Acra dhe Norisol Ferrari.

Melania Trump zgjedh për paraqitjen e saj të parë si Zonjë e Parë një nga markat më në zë amerikane, atë të Ralph Lauren.Melania luan në shtëpi. Pamja e saj për ditën e inaugurimit të bashkëshortit të saj Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë mban firmën e Ralph Lauren. Shumë elegante, Zonja e Parë në paraqitjen e saj të parë, të premten, më datë 20 janar ka veshur një fustan ngjyrë bojëqielli, me një xhaketë të shkurtër të kombinuar me një palë doreza. Menjëherë në mendje të vjen veshja dhe krahasimi me Jacqueline Kennedy.Por Ralph Lauren nuk është stilisti i vetëm që ka zgjedhur Zonja e Parë amerikane gjatë këtyre ditëve të inaugurimit. Ajo ka veshur gjithashtu veshje të stilistëve Reem Acra, stilist me origjinë libaneze dhe Norisol Ferrari, të dy me vendqëndrim në New York.